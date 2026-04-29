A tengerentúlra figyelnek a befektetők - Gyengülni kezdett a forint
Az euró-forint kurzus az elmúlt napokban jellemzően a 360–365-ös sávban mozgott, többnyire gyors irányváltásokkal, de érdemi kitörés nélkül. A piacon most egyszerre nőtt meg a figyelem a hazai monetáris politika jelzései és a nemzetközi mozgások iránt, miközben a közel-keleti konfliktus vége továbbra sem látszik. A következő napokban a GDP- és inflációs adatok, valamint a Fed és az EKB kamatdöntései adhatnak új irányt a devizapiacoknak. A délutáni órákban a forint hirtelen gyengülni kezdett az euróval és a dollárral szemben is, a jegyzés pedig mindkét piacon közel 2 egységgel a tegnap esti zárószint fölé került.
Tovább gyengül a forint

Az euró árfolyama már 365,3 forintnál, a dolláré 312,6 forintnál jár.

Ezzel előbbi 1,6, utóbbi 1,9 egységgel haladja meg a tegnap esti zárószintet.

Felszúrt a forint árfolyama

364,8-ig emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben a devizapiacokon.

A dollárért 312 forintot kell fizetni.

Este érkezik a Fed kamatdöntése, a tengerentúlra figyel ma mindenki

A befektetők fókuszában ma az amerikai Fed esti kamatdöntése áll. Jerome Powell, a testület elnöke ma tartja utolsó kamatdöntő sajtótájékoztatóját, kijelentései pedig a Fed hitelességének megítélése mellett a jövőbeli kamatpályát és az energiaválság jegybanki narratíváját is eldönthetik.

A kamatdöntés hátteréről és várható következményeiről alábbi elemzésünkben írtunk:

Vakrepülés törött szárnnyal: a Fed kezében van az energiaválságra fittyet hányó amerikai tőzsdék sorsa

Az eseményről a Portfolio-n szokás szerint élőben tudósítunk majd.

Ismét korrigál a forint, oldalazásban a magyar deviza

Megállt a dél körüli forinterősödés, az euró árfolyama pedig mostanra újra 364,1-ig emelkedett. A közös fizetőeszköz jegyzése ezzel egész nap a 363,6 - 364,6-os sávban oldalazik.

Hasonlóan eseménytelenül telik a nap egyelőre a dollár piacán is, a zöldhasú árfolyama a 310,6 - 311,6-os sávban ingadozik a hajnali órák óta.

Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után

Napok óta esnek az európai részvényindexek a közel-keleti tárgyalások holtpontra jutása és az olajárak dinamikus emelkedése miatt. A befektetők újra egy elhúzódó energiaválságot áraznak, alacsonyabb növekedéssel, erőteljesebb inflációval és magasabb kamatszinttel. Az első két következményt az adatok legkorábban nyáron tudják megerősíteni, az energiaválság és a 2022-es félelmek megismétlődésének narratívái akár már az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntésén is eldőlhetnek.

Tovább erősödik a forint

Az euró jegyzése 363,7-ig, a dolláré 310,8 forintig mérséklődött.

Megfordult a forint

364,7-ig is emelkedett az euró jegyzése az elmúlt órában, de aztán fordult az árfolyam és most már csak 363,9.

A dollár jegyzése 311,0 forint.

Emelkedett az euró és a dollár jegyzése is

364,3-ig emelkedett az euró jegyzése a devizapiacon, míg 1 dollárért most 311,4 forintot kell adni.

Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak

Az olajárak tovább emelkedtek szerdán, miután sajtójelentések szerint az Egyesült Államok meghosszabbítja az iráni kikötők blokádját. Ez a lépés elhúzódó kínálati zavarokat okozhat a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelő régióban.

Korrigált a forint

Nem bizonyult tartósnak a magyar deviza reggeli enyhe erősödése, mostanra 363,9-ig emelkedett az euró jegyzése.

Enyhén erősödött a forint

Percek alatt az esti zárószintre erősödött vissza a forint az euróval és a dollárral szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 363,5-ig, a zöldhasú 310,6-ig mérséklődött.

Oldalazik a forint

Nincs egyelőre érdemi elmozdulás a devizapiacon:

  • az euró árfolyama 364,0,
  • a dolláré 311,1 forint.
Új lendületet adott a forintnak az MNB, ma külföldről érkezik a magyar deviza sorsát meghatározó döntés

Stabil képet mutat szerda reggel a forint árfolyama: az euró jegyzése 364,1 körül ingadozik, míg a dollárért 311,1 forintot kell fizetni. A jegyzések mindkét piacon nagyjából fél egységgel haladják meg a tegnap esti záráskor látott szinteket.

Régiós összevetésben sem látszik egyelőre látványos elmozdulás: a lengyel zloty 85,7 körül, a cseh korona 14,9 körül mozgott a forinthoz képest.

A fő nemzetközi támpontot most is az euró-dollár jegyzése adja (mivel a forint magas bétájú devizaként erősen reagál a dollár elmozdulásaira), amely most 1,17 körül ingadozik.

A forint tegnapi mozgásban a hazai szálat az MNB kamatdöntése adta: a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot, majd a sajtótájékoztatón Varga Mihály több ponton is óvatosságot sugárzott. Egyrészt a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt az energia- és nyersanyagárakban felfelé mutató kockázatokat emelt ki, ami az inflációs pályán keresztül szűkíti a gyors lazítás mozgásterét.

A kamatdöntés másik fontos üzenete az volt, hogy a Monetáris Tanács aktívan tanulmányozza az euró előszobájának számító ERM–II csatlakozás feltételeit, ami középtávon erősíti a forinttal szembeni bizalmat.

Itt az MNB kamatdöntése!

Itt az MNB indoklása a mai kamatdöntésről

Varga Mihály: már ma is tájékozódott a Monetáris Tanács az euróbevezetés előszobájáról

Fontos megjegyezni, hogy

rövid távon továbbra is az iráni háború fejleményei, valamint dollár és a kamatvárakozások elmozdulásai határozzák meg a forint jegyzését is.

A befektetők fókuszában most a világ vezető jegybankjainak (Fed, EKB) kamatdöntései és a csütörtökön megjelenő első negyedéves GDP- és az áprilisi inflációs adatok állnak. Devizapiaci szempontból ezek azért kritikusak, mert a GDP-meglepetések és a jegybanki üzenetek a hozamvárakozásokon keresztül mozdítják a dollárt és az eurót, ami a forintban is gyorsan lecsapódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megjött a jelentés: így bénult meg a Hormuzi-szoros, súlyos számok láttak napvilágot

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt - közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Ez történt tegnap a devizapiacokon

A hazai és a nemzetközi devizapiacok tegnapi meghatározó eseményeiről alábbi cikkünkben olvashatnak:

Varga Mihály szavaira erősödött a forint

Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Vakrepülés törött szárnnyal: a Fed kezében van az energiaválságra fittyet hányó amerikai tőzsdék sorsa

Pirosba fordult a nagy részvénypiacok többsége az amerikai-iráni béketárgyalások összeomlása miatt, a továbbra is történelmi csúcson lévő amerikai tőzsdék azonban azt mutatják, hogy a befektetők valamit nagyon másképp látnak, mint az energiapiaci szakértők. Az, hogy az ellentmondás meddig maradhat fenn, főként a két tűz közé szorult Feden múlik, amelyik évtizedek óta nem látott nehéz helyzetben néz szembe a felé közeledő inflációs hullámmal.

Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

