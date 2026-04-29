A tengerentúlra figyelnek a befektetők - Gyengülni kezdett a forint

Tovább gyengül a forint
Az euró árfolyama már 365,3 forintnál, a dolláré 312,6 forintnál jár.
Ezzel előbbi 1,6, utóbbi 1,9 egységgel haladja meg a tegnap esti zárószintet.
Felszúrt a forint árfolyama
364,8-ig emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben a devizapiacokon.
A dollárért 312 forintot kell fizetni.
Este érkezik a Fed kamatdöntése, a tengerentúlra figyel ma mindenki
A befektetők fókuszában ma az amerikai Fed esti kamatdöntése áll. Jerome Powell, a testület elnöke ma tartja utolsó kamatdöntő sajtótájékoztatóját, kijelentései pedig a Fed hitelességének megítélése mellett a jövőbeli kamatpályát és az energiaválság jegybanki narratíváját is eldönthetik.
A kamatdöntés hátteréről és várható következményeiről alábbi elemzésünkben írtunk:
Az eseményről a Portfolio-n szokás szerint élőben tudósítunk majd.
Ismét korrigál a forint, oldalazásban a magyar deviza
Megállt a dél körüli forinterősödés, az euró árfolyama pedig mostanra újra 364,1-ig emelkedett. A közös fizetőeszköz jegyzése ezzel egész nap a 363,6 - 364,6-os sávban oldalazik.
Hasonlóan eseménytelenül telik a nap egyelőre a dollár piacán is, a zöldhasú árfolyama a 310,6 - 311,6-os sávban ingadozik a hajnali órák óta.
Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után
Napok óta esnek az európai részvényindexek a közel-keleti tárgyalások holtpontra jutása és az olajárak dinamikus emelkedése miatt. A befektetők újra egy elhúzódó energiaválságot áraznak, alacsonyabb növekedéssel, erőteljesebb inflációval és magasabb kamatszinttel. Az első két következményt az adatok legkorábban nyáron tudják megerősíteni, az energiaválság és a 2022-es félelmek megismétlődésének narratívái akár már az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntésén is eldőlhetnek.
Tovább erősödik a forint
Az euró jegyzése 363,7-ig, a dolláré 310,8 forintig mérséklődött.
Megfordult a forint
364,7-ig is emelkedett az euró jegyzése az elmúlt órában, de aztán fordult az árfolyam és most már csak 363,9.
A dollár jegyzése 311,0 forint.
Emelkedett az euró és a dollár jegyzése is
364,3-ig emelkedett az euró jegyzése a devizapiacon, míg 1 dollárért most 311,4 forintot kell adni.
Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak
Az olajárak tovább emelkedtek szerdán, miután sajtójelentések szerint az Egyesült Államok meghosszabbítja az iráni kikötők blokádját. Ez a lépés elhúzódó kínálati zavarokat okozhat a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelő régióban. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Korrigált a forint
Nem bizonyult tartósnak a magyar deviza reggeli enyhe erősödése, mostanra 363,9-ig emelkedett az euró jegyzése.
Enyhén erősödött a forint
Percek alatt az esti zárószintre erősödött vissza a forint az euróval és a dollárral szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 363,5-ig, a zöldhasú 310,6-ig mérséklődött.
Oldalazik a forint
Nincs egyelőre érdemi elmozdulás a devizapiacon:
- az euró árfolyama 364,0,
- a dolláré 311,1 forint.
Új lendületet adott a forintnak az MNB, ma külföldről érkezik a magyar deviza sorsát meghatározó döntés
Stabil képet mutat szerda reggel a forint árfolyama: az euró jegyzése 364,1 körül ingadozik, míg a dollárért 311,1 forintot kell fizetni. A jegyzések mindkét piacon nagyjából fél egységgel haladják meg a tegnap esti záráskor látott szinteket.
Régiós összevetésben sem látszik egyelőre látványos elmozdulás: a lengyel zloty 85,7 körül, a cseh korona 14,9 körül mozgott a forinthoz képest.
A fő nemzetközi támpontot most is az euró-dollár jegyzése adja (mivel a forint magas bétájú devizaként erősen reagál a dollár elmozdulásaira), amely most 1,17 körül ingadozik.
A forint tegnapi mozgásban a hazai szálat az MNB kamatdöntése adta: a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot, majd a sajtótájékoztatón Varga Mihály több ponton is óvatosságot sugárzott. Egyrészt a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt az energia- és nyersanyagárakban felfelé mutató kockázatokat emelt ki, ami az inflációs pályán keresztül szűkíti a gyors lazítás mozgásterét.
A kamatdöntés másik fontos üzenete az volt, hogy a Monetáris Tanács aktívan tanulmányozza az euró előszobájának számító ERM–II csatlakozás feltételeit, ami középtávon erősíti a forinttal szembeni bizalmat.
Fontos megjegyezni, hogy
rövid távon továbbra is az iráni háború fejleményei, valamint dollár és a kamatvárakozások elmozdulásai határozzák meg a forint jegyzését is.
A befektetők fókuszában most a világ vezető jegybankjainak (Fed, EKB) kamatdöntései és a csütörtökön megjelenő első negyedéves GDP- és az áprilisi inflációs adatok állnak. Devizapiaci szempontból ezek azért kritikusak, mert a GDP-meglepetések és a jegybanki üzenetek a hozamvárakozásokon keresztül mozdítják a dollárt és az eurót, ami a forintban is gyorsan lecsapódik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a jelentés: így bénult meg a Hormuzi-szoros, súlyos számok láttak napvilágot
A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt - közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.
Ez történt tegnap a devizapiacokon
A hazai és a nemzetközi devizapiacok tegnapi meghatározó eseményeiről alábbi cikkünkben olvashatnak:
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés
Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.
Vakrepülés törött szárnnyal: a Fed kezében van az energiaválságra fittyet hányó amerikai tőzsdék sorsa
Pirosba fordult a nagy részvénypiacok többsége az amerikai-iráni béketárgyalások összeomlása miatt, a továbbra is történelmi csúcson lévő amerikai tőzsdék azonban azt mutatják, hogy a befektetők valamit nagyon másképp látnak, mint az energiapiaci szakértők. Az, hogy az ellentmondás meddig maradhat fenn, főként a két tűz közé szorult Feden múlik, amelyik évtizedek óta nem látott nehéz helyzetben néz szembe a felé közeledő inflációs hullámmal.
Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát
A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!
Megtört a csend: megtudtuk, mit várnak a kormányváltás után a magyar építőipar nagyágyúi
Öt szakember válaszolt kérdéseinkre.
Óriási oázis lesz Budapest közepén – Hosszú évek után legalább részlegesen megnyílik a Biodóm
Egyelőre a központi csarnok, de legalább végleges formájában.
Mindent átírt az olajsokk, de már látszanak az új befektetési lehetőségek
Erős forint, drága olaj, széttartó technológiai szektor, új korszakba léptek a piacok.
Orbán Viktor: "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék jön"
Kiszivárgott a leköszönő miniszterelnök Fidesz tagjainak írt levele.
Itt a fordulat? Nagy beruházási hullám indulhat a magyar mezőgazdaságban
Fellendülést vár az OTP.
Óriási botrány van kibontakozóban: Ukrajna konkrét lépéseket követel Izraeltől
Eszkalálódik a helyzet.
Érdemtelenségre hivatkozva elbocsátotta a GVH Berezvai Zombort, a Piackutatási Iroda vezetőjét
A valódi ok a Partizánnak adott interjú lehetett.
Megcsonkítva került elő a barokk festőnő remekműve, mégis elképesztő összeget fizettek érte
Artemisia Gentileschi alkotása több mint 300 millió forintért kelt el.
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?