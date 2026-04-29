  • Megjelenítés
Új lendületet adott a forintnak az MNB, ma külföldről érkezik a magyar deviza sorsát meghatározó döntés
Deviza

Az euró-forint kurzus az elmúlt napokban jellemzően a 360–365-ös sávban mozgott, többnyire gyors irányváltásokkal, de érdemi kitörés nélkül. A piacon most egyszerre nőtt meg a figyelem a hazai monetáris politika jelzései és a nemzetközi mozgások iránt, miközben a közel-keleti konfliktus vége továbbra sem látszik. A következő napokban a GDP- és inflációs adatok, valamint a Fed és az EKB kamatdöntései adhatnak új irányt a devizapiacoknak.
Megosztás

Stabil képet mutat szerda reggel a forint árfolyama: az euró jegyzése 364,1 körül ingadozik, míg a dollárért 311,1 forintot kell fizetni. A jegyzések mindkét piacon nagyjából fél egységgel haladják meg a tegnap esti záráskor látott szinteket.

Régiós összevetésben sem látszik egyelőre látványos elmozdulás: a lengyel zloty 85,7 körül, a cseh korona 14,9 körül mozgott a forinthoz képest.

A fő nemzetközi támpontot most is az euró-dollár jegyzése adja (mivel a forint magas bétájú devizaként erősen reagál a dollár elmozdulásaira), amely most 1,17 körül ingadozik.

A forint tegnapi mozgásban a hazai szálat az MNB kamatdöntése adta: a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot, majd a sajtótájékoztatón Varga Mihály több ponton is óvatosságot sugárzott. Egyrészt a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt az energia- és nyersanyagárakban felfelé mutató kockázatokat emelt ki, ami az inflációs pályán keresztül szűkíti a gyors lazítás mozgásterét.

A kamatdöntés másik fontos üzenete az volt, hogy a Monetáris Tanács aktívan tanulmányozza az euró előszobájának számító ERM–II csatlakozás feltételeit, ami középtávon erősíti a forinttal szembeni bizalmat.

Fontos megjegyezni, hogy

rövid távon továbbra is az iráni háború fejleményei, valamint dollár és a kamatvárakozások elmozdulásai határozzák meg a forint jegyzését is.

A befektetők fókuszában most a világ vezető jegybankjainak (Fed, EKB) kamatdöntései és a csütörtökön megjelenő első negyedéves GDP- és az áprilisi inflációs adatok állnak. Devizapiaci szempontból ezek azért kritikusak, mert a GDP-meglepetések és a jegybanki üzenetek a hozamvárakozásokon keresztül mozdítják a dollárt és az eurót, ami a forintban is gyorsan lecsapódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Megosztás

Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Megosztás

Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility