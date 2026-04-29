Új lendületet adott a forintnak az MNB, ma külföldről érkezik a magyar deviza sorsát meghatározó döntés

Stabil képet mutat szerda reggel a forint árfolyama: az euró jegyzése 364,1 körül ingadozik, míg a dollárért 311,1 forintot kell fizetni. A jegyzések mindkét piacon nagyjából fél egységgel haladják meg a tegnap esti záráskor látott szinteket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Régiós összevetésben sem látszik egyelőre látványos elmozdulás: a lengyel zloty 85,7 körül, a cseh korona 14,9 körül mozgott a forinthoz képest.

A fő nemzetközi támpontot most is az euró-dollár jegyzése adja (mivel a forint magas bétájú devizaként erősen reagál a dollár elmozdulásaira), amely most 1,17 körül ingadozik.

A forint tegnapi mozgásban a hazai szálat az MNB kamatdöntése adta: a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot, majd a sajtótájékoztatón Varga Mihály több ponton is óvatosságot sugárzott. Egyrészt a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt az energia- és nyersanyagárakban felfelé mutató kockázatokat emelt ki, ami az inflációs pályán keresztül szűkíti a gyors lazítás mozgásterét.

A kamatdöntés másik fontos üzenete az volt, hogy a Monetáris Tanács aktívan tanulmányozza az euró előszobájának számító ERM–II csatlakozás feltételeit, ami középtávon erősíti a forinttal szembeni bizalmat.

Fontos megjegyezni, hogy

rövid távon továbbra is az iráni háború fejleményei, valamint dollár és a kamatvárakozások elmozdulásai határozzák meg a forint jegyzését is.

A befektetők fókuszában most a világ vezető jegybankjainak (Fed, EKB) kamatdöntései és a csütörtökön megjelenő első negyedéves GDP- és az áprilisi inflációs adatok állnak. Devizapiaci szempontból ezek azért kritikusak, mert a GDP-meglepetések és a jegybanki üzenetek a hozamvárakozásokon keresztül mozdítják a dollárt és az eurót, ami a forintban is gyorsan lecsapódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images