Új lendületet adott a forintnak az MNB, ma külföldről érkezik a magyar deviza sorsát meghatározó döntés
Stabil képet mutat szerda reggel a forint árfolyama: az euró jegyzése 364,1 körül ingadozik, míg a dollárért 311,1 forintot kell fizetni. A jegyzések mindkét piacon nagyjából fél egységgel haladják meg a tegnap esti záráskor látott szinteket.
Régiós összevetésben sem látszik egyelőre látványos elmozdulás: a lengyel zloty 85,7 körül, a cseh korona 14,9 körül mozgott a forinthoz képest.
A fő nemzetközi támpontot most is az euró-dollár jegyzése adja (mivel a forint magas bétájú devizaként erősen reagál a dollár elmozdulásaira), amely most 1,17 körül ingadozik.
A forint tegnapi mozgásban a hazai szálat az MNB kamatdöntése adta: a Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot, majd a sajtótájékoztatón Varga Mihály több ponton is óvatosságot sugárzott. Egyrészt a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatt az energia- és nyersanyagárakban felfelé mutató kockázatokat emelt ki, ami az inflációs pályán keresztül szűkíti a gyors lazítás mozgásterét.
A kamatdöntés másik fontos üzenete az volt, hogy a Monetáris Tanács aktívan tanulmányozza az euró előszobájának számító ERM–II csatlakozás feltételeit, ami középtávon erősíti a forinttal szembeni bizalmat.
Fontos megjegyezni, hogy
rövid távon továbbra is az iráni háború fejleményei, valamint dollár és a kamatvárakozások elmozdulásai határozzák meg a forint jegyzését is.
A befektetők fókuszában most a világ vezető jegybankjainak (Fed, EKB) kamatdöntései és a csütörtökön megjelenő első negyedéves GDP- és az áprilisi inflációs adatok állnak. Devizapiaci szempontból ezek azért kritikusak, mert a GDP-meglepetések és a jegybanki üzenetek a hozamvárakozásokon keresztül mozdítják a dollárt és az eurót, ami a forintban is gyorsan lecsapódik.
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés
Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.
Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát
A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!
