Beavatkozott a japán jegybank, megugrott a jen árfolyama

A jen csütörtökön akár 3 százalékot is erősödött, miután a japán kormány és a Bank of Japan a Nikkei értesülése szerint 2024 óta először avatkozott be hivatalosan a devizapiacon a gyengélkedő valuta megtámogatása érdekében.

A japán fizetőeszköz a nap folyamán korábban 2024 júliusa óta nem látott mélypontra zuhant a dollárral szemben, mire a hatóságok jen vásárlásával és dollár eladásával léptek közbe.

A Nikkei egy kormányzati forrásra hivatkozva számolt be a beavatkozásról. Ezzel az amerikai devizával szemben 2022 decembere óta mért legnagyobb egynapos erősödését könyvelheti el a japán fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Szatszuki Katajama pénzügyminiszter még a beavatkozás előtt jelezte, hogy közeleg a "határozott fellépés" ideje a piacon, ez pedig eddigi legerősebb figyelmeztetése volt egy esetleges devizapiaci akcióra. Acusi Mimura, a vezető devizadiplomata szintén arról beszélt, hogy közelít a döntő lépés pillanata, és kifejezetten "spekulatívnak" minősítette a piaci mozgásokat.

"Ez az utolsó vészjelzésünk a piacok felé", fogalmazott Mimura. Arra a kérdésre, hogy közelgő intervencióra utalt-e, csak annyit válaszolt: a piaci szereplők értik, mire gondol.

A japán pénzügyminisztérium devizapiaci részlege egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

