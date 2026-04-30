Beavatkozott a japán jegybank, megugrott a jen árfolyama

A japán fizetőeszköz a nap folyamán korábban 2024 júliusa óta nem látott mélypontra zuhant a dollárral szemben, mire a hatóságok jen vásárlásával és dollár eladásával léptek közbe.
A Nikkei egy kormányzati forrásra hivatkozva számolt be a beavatkozásról. Ezzel az amerikai devizával szemben 2022 decembere óta mért legnagyobb egynapos erősödését könyvelheti el a japán fizetőeszköz.
Szatszuki Katajama pénzügyminiszter még a beavatkozás előtt jelezte, hogy közeleg a "határozott fellépés" ideje a piacon, ez pedig eddigi legerősebb figyelmeztetése volt egy esetleges devizapiaci akcióra. Acusi Mimura, a vezető devizadiplomata szintén arról beszélt, hogy közelít a döntő lépés pillanata, és kifejezetten "spekulatívnak" minősítette a piaci mozgásokat.
"Ez az utolsó vészjelzésünk a piacok felé", fogalmazott Mimura. Arra a kérdésre, hogy közelgő intervencióra utalt-e, csak annyit válaszolt: a piaci szereplők értik, mire gondol.
A japán pénzügyminisztérium devizapiaci részlege egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Itt a bejelentés: lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma
A Színház- és Filmművészeti Egyetem polgárai is forronganak.
Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény
390 millió forintot oszt szét részvényesei között a vállalat.
Aki teheti, ne menjen arra! – 15 kilométeres dugó alakult ki az M1-es autópályán
Legalább egy órával nőhet a menetidő.
Berobbant az amerikai infláció, miközben a gazdaság sem hűl - hogy lesz kamatcsökkentés?
Majd az új Fed elnök megmondja.
Vizsgálatot indított Brüsszel a Mol egyik uniós megállapodása miatt
Az Európai Bizottság már vizsgálódik.
Beláthatatlan következményekre figyelmeztetett Merz: egyetlen lépéssel túszul ejtették az egész világot
A kancellár a Trumppal történt csörtéje után hitet tett a transzatlanti kapcsolatok mellett.
Megszólalt a kutató, aki tűpontosan eltalálta a Tisza-kétharmadot
Mit várnak az emberek az új kormánytól?
Magyar Péter olyat lépett Ukrajna ügyében, amire az uniós vezetők egyáltalán nem számítottak
A leendő magyar miniszterelnök előállt Orbán Viktor kőkemény követeléseivel.
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.