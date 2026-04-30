  • Megjelenítés
Beavatkozott a japán jegybank, megugrott a jen árfolyama
Deviza

Portfolio
A jen csütörtökön akár 3 százalékot is erősödött, miután a japán kormány és a Bank of Japan a Nikkei értesülése szerint 2024 óta először avatkozott be hivatalosan a devizapiacon a gyengélkedő valuta megtámogatása érdekében.

A japán fizetőeszköz a nap folyamán korábban 2024 júliusa óta nem látott mélypontra zuhant a dollárral szemben, mire a hatóságok jen vásárlásával és dollár eladásával léptek közbe.

A Nikkei egy kormányzati forrásra hivatkozva számolt be a beavatkozásról. Ezzel az amerikai devizával szemben 2022 decembere óta mért legnagyobb egynapos erősödését könyvelheti el a japán fizetőeszköz.

Szatszuki Katajama pénzügyminiszter még a beavatkozás előtt jelezte, hogy közeleg a "határozott fellépés" ideje a piacon, ez pedig eddigi legerősebb figyelmeztetése volt egy esetleges devizapiaci akcióra. Acusi Mimura, a vezető devizadiplomata szintén arról beszélt, hogy közelít a döntő lépés pillanata, és kifejezetten "spekulatívnak" minősítette a piaci mozgásokat.

"Ez az utolsó vészjelzésünk a piacok felé", fogalmazott Mimura. Arra a kérdésre, hogy közelgő intervencióra utalt-e, csak annyit válaszolt: a piaci szereplők értik, mire gondol.

Még több Deviza

A japán pénzügyminisztérium devizapiaci részlege egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
A tengerentúlra figyelnek a befektetők - Gyengülni kezdett a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility