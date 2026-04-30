Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

A Tisza Párt kétharmados győzelme óta szárnyalt a forint az elmúlt hetekben. Az euró bevezetésének ígéreteét az intézményi reformokra tett vállalásokat nagyon jól fogadták a befektetők. Azonban a jó hírek mellett tény maradt az is, hogy eközben az iráni háború nem múlt el.

A Hormuzi szoros továbbra is le van zárva, ráadásul lapértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök újabb támadást készíthet elő Irán ellen.

A hír hatására kilőtt az olajár, erősödik a dollár, az euró pedig harmadik napja gyengül a dollárral szemben.

Ezzel egyidejűleg a forint is gyengeséget mutatott már tegnap is, a mai nap pedig ismét gyengül már a dollárral és az euróval szemben is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai inflációs és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de a forintot elsősorban az iráni helyzettel kapcsolatos hírek mozgathatják most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

