Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.
Még így is nagy hónapon van túl a forint

A Reuters hírügynökség mutatott rá arra az áprilisi hónap utolsó napja apropóján, hogy a forint összességében az év negyedik hónapjában nagyon jó teljesítményt produkált, olyannyira, hogy

a hazai fizetőeszköz az elmúlt 14 év legjobb hónapját zárja.

Egyértelműen a parlamenti választások eredményével függ össze ez a mozgás.

A hírügynökség emlékeztet arra is, hogy Magyar Péter szerdán Brüsszelben tárgyalt a befagyasztott uniós forrásokról, amelyekhez a jövő hónapban esedékes hivatalba lépése után szeretne hozzáférni. A pénzeszközök fellendíthetnék Magyarország gazdaságát, amely az utóbbi időben szinte stagnál.

A forrásokra vonatkozó várakozások és a magas magyarországi alapkamat együttesen még a világpiaci aggodalmak közepette is fellendítették a forintot, amely áprilisban mintegy 4,7%-kal, 2012 júniusa óta a legnagyobb mértékben erősödött.

Mindez úgy sikerült a forintnak, hogy a nemzetközi környezet sem volt támogató, és az elmúlt napokban, hetekben inkább gyengült a forint.

A forint relatív teljesítménye is feltűnő, ugyanis a lengyel zloty ellenében 5,5%-kal értékelődött fel ebben a hónapban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itt a friss európai GDP-rangsor!

Lassult az eurózóna és az Európai Unió tagországainak reálgazdasági növekedése 2026 első negyedévében - derül ki az Eurostat által nyilvánosságra hozott előzetes adatokból. A lassuló dinamika hátterében minden bizonnyal az iráni háború és az energiaválság áll, amely a fizikai hiányokon és a magasabb árakon keresztül egyaránt kényszerű reálgazdasági alkalmazkodást vált ki. A tavalyi évben rendre a rangsor végén található Magyarország pozíciója 2026 első három hónapjában sokat javult - ez azonban főként a kormányzat választások előtti gazdaságélénkítő intézkedéseinek köszönhető, így a következő negyedévekben nincs garancia arra, hogy kitart a hazai gazdaság lendülete.

Itt a friss európai GDP-rangsor!
Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció

Mindössze 0,1 százalékkal bővült az eurózóna gazdasága 2026 első negyedévében, ami jócskán elmarad a 0,2 százalékos elemzői várakozástól és a megelőző negyedévi azonos ütemtől. Eközben az áprilisi inflációs gyorsbecslés érdemi felfelé mutató meglepetést hozott: 3 százalékra ugrott a pénzromlás üteme.

Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció
366 alá bekacsintott a forint az euróval szemben.

Ilyen az, ha rendben vannak a gazdaságpolitikai célok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Németország és Olaszország is növekedett az első negyedévben, jobban tartják magukat a francia gazdaságnál

A német és az olasz gazdaság is bővülni tudott 2026 első negyedévében az iráni háború okozta sokk ellenére, miközben a francia GDP stagnált. A friss flash adatok szerint Németország 0,3, Olaszország 0,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.

Németország és Olaszország is növekedett az első negyedévben, jobban tartják magukat a francia gazdaságnál
Kezd magához térni a forint

A reggeli gyengülést követően erősödni kezdett a forint és újra 366 közelébe tért vissza az árfolyam az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van

Csütörtök reggel egyetlen óra alatt rajzolódott ki, mennyire szétszakadt az eurozóna gazdasága. Németországban összeomlott a kiskereskedelem, Franciaországban a vártnál is jobban felpattant az infláció, Spanyolország pedig ismét a piaci konszenzus fölé teljesített. Mindhárom adat ugyanannak az iráni háborús energiasokknak a következménye, csak épp három teljesen eltérő gazdaságon csapódik le.

Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van
Így látja a devizapiaci helyzetet az ING

A bankház elemzése szerint a növekvő energiaárak és a tartós kockázatkerülő (risk-off) hangulat közepette a régió (CEE) némi nyomás alá kerül. Ezen felül az erősebb amerikai dollár tegnap a Fed-ülést követően további negatív tényezőt jelentett. Ezért várható, hogy a régió ma is nyomás alatt marad, és ismét gyengülést láthatunk. Még a tegnapi magyarországi hírek az EU-források korai felszabadításáról sem ellensúlyozták a globális tényezőket, és az EUR/HUF visszatért 366-ra, miután a keddi MNB-ülést követően 364-et érintett. Hosszú távú véleményünk továbbra is bullish a forintra nézve, ugyanakkor a long pozícionálás egyértelműen túlságosan nehézzé válik. Másrészt arra számítunk, hogy a piac minden eladási hullámot a visszatérés lehetőségeként fog kihasználni.

Ezért nem számítunk arra, hogy az EUR/HUF jelentősen feljebb menne, még tartósan kockázatkerülő hangulat esetén sem.

367 fölé szúrt fel a forint

Az euróval szemben. A piac csak most kezdi árazni, hogy itt bizony az idő most nem a világgazdaság mellett van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Itt a friss adat: végre lendületet vesz a magyar gazdaság?

Az első negyedévben 0,8 százalékkal bővült a magyar GDP az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,7 százalékos volt a bővülés - közölte a KSH. Az adat kedvezőbb az előzetes várakozásoknál, a statisztika szerint elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá a bővüléshez.

Itt a friss adat: végre lendületet vesz a magyar gazdaság?
Zuhan a magyar export, olvad a külkertöbblet

Márciusban jelentős mértékben csökkent a magyar export, miközben az import stagnálás közelében volt. A két folyamat eredményeképp a külkereskedelmi többlet mérséklődik.

Zuhan a magyar export, olvad a külkertöbblet
Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

A Tisza Párt kétharmados győzelme óta szárnyalt a forint az elmúlt hetekben. Az euró bevezetésének ígéreteét az intézményi reformokra tett vállalásokat nagyon jól fogadták a befektetők. Azonban a jó hírek mellett tény maradt az is, hogy eközben az iráni háború nem múlt el.

A Hormuzi szoros továbbra is le van zárva, ráadásul lapértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök újabb támadást készíthet elő Irán ellen.

Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!

A hír hatására kilőtt az olajár, erősödik a dollár, az euró pedig harmadik napja gyengül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel egyidejűleg a forint is gyengeséget mutatott már tegnap is, a mai nap pedig ismét gyengül már a dollárral és az euróval szemben is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai inflációs és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de a forintot elsősorban az iráni helyzettel kapcsolatos hírek mozgathatják most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását

Varga Mihály jegybankelnök szerint az új kormánynak őszig hiteles és átlátható költségvetési pályát kell felmutatnia a piacok megnyugtatása érdekében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) eközben a saját működésének racionalizálására fókuszál. Radikálisan felszámolják a Matolcsy-korszak örökségét: megválnak a luxusingatlanoktól és a műkincsgyűjteménytől, valamint leépítik a felesleges stábot. A gyanús alapítványi költekezések ügye pedig már a nyomozóhatóságok előtt van - mondta Varga Mihály a hvg.hu-nak.

Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását

