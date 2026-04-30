Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

A Reuters hírügynökség mutatott rá arra az áprilisi hónap utolsó napja apropóján, hogy a forint összességében az év negyedik hónapjában nagyon jó teljesítményt produkált, olyannyira, hogy

a hazai fizetőeszköz az elmúlt 14 év legjobb hónapját zárja.

Egyértelműen a parlamenti választások eredményével függ össze ez a mozgás.

A hírügynökség emlékeztet arra is, hogy Magyar Péter szerdán Brüsszelben tárgyalt a befagyasztott uniós forrásokról, amelyekhez a jövő hónapban esedékes hivatalba lépése után szeretne hozzáférni. A pénzeszközök fellendíthetnék Magyarország gazdaságát, amely az utóbbi időben szinte stagnál.

A forrásokra vonatkozó várakozások és a magas magyarországi alapkamat együttesen még a világpiaci aggodalmak közepette is fellendítették a forintot, amely áprilisban mintegy 4,7%-kal, 2012 júniusa óta a legnagyobb mértékben erősödött.

Mindez úgy sikerült a forintnak, hogy a nemzetközi környezet sem volt támogató, és az elmúlt napokban, hetekben inkább gyengült a forint.

A forint relatív teljesítménye is feltűnő, ugyanis a lengyel zloty ellenében 5,5%-kal értékelődött fel ebben a hónapban.