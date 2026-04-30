Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Még így is nagy hónapon van túl a forint
A Reuters hírügynökség mutatott rá arra az áprilisi hónap utolsó napja apropóján, hogy a forint összességében az év negyedik hónapjában nagyon jó teljesítményt produkált, olyannyira, hogy
a hazai fizetőeszköz az elmúlt 14 év legjobb hónapját zárja.
Egyértelműen a parlamenti választások eredményével függ össze ez a mozgás.
A hírügynökség emlékeztet arra is, hogy Magyar Péter szerdán Brüsszelben tárgyalt a befagyasztott uniós forrásokról, amelyekhez a jövő hónapban esedékes hivatalba lépése után szeretne hozzáférni. A pénzeszközök fellendíthetnék Magyarország gazdaságát, amely az utóbbi időben szinte stagnál.
A forrásokra vonatkozó várakozások és a magas magyarországi alapkamat együttesen még a világpiaci aggodalmak közepette is fellendítették a forintot, amely áprilisban mintegy 4,7%-kal, 2012 júniusa óta a legnagyobb mértékben erősödött.
Mindez úgy sikerült a forintnak, hogy a nemzetközi környezet sem volt támogató, és az elmúlt napokban, hetekben inkább gyengült a forint.
A forint relatív teljesítménye is feltűnő, ugyanis a lengyel zloty ellenében 5,5%-kal értékelődött fel ebben a hónapban.
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Lassult az eurózóna és az Európai Unió tagországainak reálgazdasági növekedése 2026 első negyedévében - derül ki az Eurostat által nyilvánosságra hozott előzetes adatokból. A lassuló dinamika hátterében minden bizonnyal az iráni háború és az energiaválság áll, amely a fizikai hiányokon és a magasabb árakon keresztül egyaránt kényszerű reálgazdasági alkalmazkodást vált ki. A tavalyi évben rendre a rangsor végén található Magyarország pozíciója 2026 első három hónapjában sokat javult - ez azonban főként a kormányzat választások előtti gazdaságélénkítő intézkedéseinek köszönhető, így a következő negyedévekben nincs garancia arra, hogy kitart a hazai gazdaság lendülete.
Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció
Mindössze 0,1 százalékkal bővült az eurózóna gazdasága 2026 első negyedévében, ami jócskán elmarad a 0,2 százalékos elemzői várakozástól és a megelőző negyedévi azonos ütemtől. Eközben az áprilisi inflációs gyorsbecslés érdemi felfelé mutató meglepetést hozott: 3 százalékra ugrott a pénzromlás üteme.
366 alá bekacsintott a forint az euróval szemben.
Ilyen az, ha rendben vannak a gazdaságpolitikai célok.
Németország és Olaszország is növekedett az első negyedévben, jobban tartják magukat a francia gazdaságnál
A német és az olasz gazdaság is bővülni tudott 2026 első negyedévében az iráni háború okozta sokk ellenére, miközben a francia GDP stagnált. A friss flash adatok szerint Németország 0,3, Olaszország 0,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.
Kezd magához térni a forint
A reggeli gyengülést követően erősödni kezdett a forint és újra 366 közelébe tért vissza az árfolyam az euróval szemben.
Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van
Csütörtök reggel egyetlen óra alatt rajzolódott ki, mennyire szétszakadt az eurozóna gazdasága. Németországban összeomlott a kiskereskedelem, Franciaországban a vártnál is jobban felpattant az infláció, Spanyolország pedig ismét a piaci konszenzus fölé teljesített. Mindhárom adat ugyanannak az iráni háborús energiasokknak a következménye, csak épp három teljesen eltérő gazdaságon csapódik le.
Így látja a devizapiaci helyzetet az ING
A bankház elemzése szerint a növekvő energiaárak és a tartós kockázatkerülő (risk-off) hangulat közepette a régió (CEE) némi nyomás alá kerül. Ezen felül az erősebb amerikai dollár tegnap a Fed-ülést követően további negatív tényezőt jelentett. Ezért várható, hogy a régió ma is nyomás alatt marad, és ismét gyengülést láthatunk. Még a tegnapi magyarországi hírek az EU-források korai felszabadításáról sem ellensúlyozták a globális tényezőket, és az EUR/HUF visszatért 366-ra, miután a keddi MNB-ülést követően 364-et érintett. Hosszú távú véleményünk továbbra is bullish a forintra nézve, ugyanakkor a long pozícionálás egyértelműen túlságosan nehézzé válik. Másrészt arra számítunk, hogy a piac minden eladási hullámot a visszatérés lehetőségeként fog kihasználni.
Ezért nem számítunk arra, hogy az EUR/HUF jelentősen feljebb menne, még tartósan kockázatkerülő hangulat esetén sem.
367 fölé szúrt fel a forint
Az euróval szemben. A piac csak most kezdi árazni, hogy itt bizony az idő most nem a világgazdaság mellett van.
Itt a friss adat: végre lendületet vesz a magyar gazdaság?
Az első negyedévben 0,8 százalékkal bővült a magyar GDP az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,7 százalékos volt a bővülés - közölte a KSH. Az adat kedvezőbb az előzetes várakozásoknál, a statisztika szerint elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá a bővüléshez.
Zuhan a magyar export, olvad a külkertöbblet
Márciusban jelentős mértékben csökkent a magyar export, miközben az import stagnálás közelében volt. A két folyamat eredményeképp a külkereskedelmi többlet mérséklődik.
Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint
A Tisza Párt kétharmados győzelme óta szárnyalt a forint az elmúlt hetekben. Az euró bevezetésének ígéreteét az intézményi reformokra tett vállalásokat nagyon jól fogadták a befektetők. Azonban a jó hírek mellett tény maradt az is, hogy eközben az iráni háború nem múlt el.
A Hormuzi szoros továbbra is le van zárva, ráadásul lapértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök újabb támadást készíthet elő Irán ellen.
A hír hatására kilőtt az olajár, erősödik a dollár, az euró pedig harmadik napja gyengül a dollárral szemben.
Ezzel egyidejűleg a forint is gyengeséget mutatott már tegnap is, a mai nap pedig ismét gyengül már a dollárral és az euróval szemben is.
A mai nap európai inflációs és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de a forintot elsősorban az iráni helyzettel kapcsolatos hírek mozgathatják most.
Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását
Varga Mihály jegybankelnök szerint az új kormánynak őszig hiteles és átlátható költségvetési pályát kell felmutatnia a piacok megnyugtatása érdekében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) eközben a saját működésének racionalizálására fókuszál. Radikálisan felszámolják a Matolcsy-korszak örökségét: megválnak a luxusingatlanoktól és a műkincsgyűjteménytől, valamint leépítik a felesleges stábot. A gyanús alapítványi költekezések ügye pedig már a nyomozóhatóságok előtt van - mondta Varga Mihály a hvg.hu-nak.
Meglépte a szövetséges állam: újabb különleges páncélosok indulnak Ukrajnába, de a pontos számukat titkolják
Jó kérdés, milyen teljesítményt fognak nyújtani.
Stagflációs sokk az eurózónában: lelassult a növekedés, miközben nagyot ugrott az infláció
Növekvő nyomás az EKB-n.
Meglépte egy magyar város: komolyan korlátozzák az elektromos rollerek közlekedését
A gyalogosok biztonsága érdekében.
Befektetési roham az energiatárolásban: új „aranyláz” formálja a piacot
Balástyai Márkot és Szentirmai Dánielt, a Futureal Energy Partners társalapítóit kérdeztük.
Ötmilliárdos figyelmeztetés: az egész magyar energiarendszert újra kell gondolni
Torzulásokat hozhat a KÁT-reform.
Németország és Olaszország is növekedett az első negyedévben, jobban tartják magukat a francia gazdaságnál
Pozitív meglepetést hoztak a friss adatok.
Új tulajdonosi struktúrával és régi kedvencekkel tér vissza a Sziget Fesztivál
Magyar színpaddal és emlékezetes előadókkal nyitnak a hazai közönség felé.
Eldurvult Trump és Merz vitája – Hamarosan parancsot kaphatnak a Németországban állomásozó amerikai katonák
Az amerikai elnök belengette a részleges csapatkivonást.
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.