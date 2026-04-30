Japán a végső figyelmeztetést adta ki a jen védelmében

A japán pénzügyminiszter csütörtökön minden eddiginél erősebb figyelmeztetést küldött a piacoknak: közelít az a pillanat, amikor a kormány közvetlenül beavatkozhat a devizapiacon a tovább gyengülő jen árfolyamának megvédése érdekében. A bejelentés óta már 2%-ot erősödött a jen.

Satsuki Katayama pénzügyminiszter újságírók előtt jelentette ki Tokióban, hogy „elérkezőben van" a határozott devizapiaci fellépés ideje. A miniszter ezzel a japán pénzügyi diplomácia legerősebb szóhasználatát alkalmazta, amely a piaci szereplők szerint általában a tényleges intervenció előtti utolsó jelzés. Katayama azt is hozzátette, hogy az újságíróknak a hosszú hétvégén is érdemes a telefonjuk közelében maradniuk.

A bejelentés azonnal érzékeny piaci reakciót váltott ki: a jen rövid időn belül 160,60-ról 159,35-ig erősödött a dollárral szemben. A 160-as szint egyébként az utóbbi években többször is intervenciót váltott ki Tokió részéről, és a héten éppen ez a lélektani küszöb sérült meg a közel-keleti feszültség nyomán emelkedő olajárak és erősödő dollár hatására.

Atsushi Mimura, a tárca devizaügyekért felelős vezető tisztviselője szintén megerősítette, hogy „rendkívül spekulatív" mozgások erősödtek a piacon, és közeleg a határozott fellépés ideje. Mimura egyenesen úgy fogalmazott, ez „a legutolsó kiürítési figyelmeztetés" a piac számára, hozzátéve: a piaci szereplők bizonyára értik, mire céloz. Arról egyik tisztviselő sem nyilatkozott, hogy az esetleges beavatkozás egyoldalú lenne-e, vagy pedig az amerikai féllel közösen történne.

A jen tartós gyengélkedése részben a japán jegybank óvatos szigorítási ütemének tudható be.

A Bank of Japan kedden 0,75 százalékon hagyta az alapkamatot, ám lényegében elkötelezte magát egy júniusi emelés mellett az inflációs kockázatok hangsúlyozásával. A gyenge fizetőeszköz ugyanakkor súlyos politikai teher: drágítja az importot, gyorsítja az inflációt, és nyomást helyez a fogyasztókra.

A helyzetet bonyolítja a közelgő hosszú hétvége is: a jövő héten hétfőtől szerdáig, az Aranyhét miatt zárva tartanak a japán piacok, ami az alacsony likviditás miatt elemzők szerint heves árfolyammozgásokat okozhat a jenben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

