  • Megjelenítés
Japán a végső figyelmeztetést adta ki a jen védelmében
Deviza

Portfolio
A japán pénzügyminiszter csütörtökön minden eddiginél erősebb figyelmeztetést küldött a piacoknak: közelít az a pillanat, amikor a kormány közvetlenül beavatkozhat a devizapiacon a tovább gyengülő jen árfolyamának megvédése érdekében. A bejelentés óta már 2%-ot erősödött a jen.

Satsuki Katayama pénzügyminiszter újságírók előtt jelentette ki Tokióban, hogy „elérkezőben van" a határozott devizapiaci fellépés ideje. A miniszter ezzel a japán pénzügyi diplomácia legerősebb szóhasználatát alkalmazta, amely a piaci szereplők szerint általában a tényleges intervenció előtti utolsó jelzés. Katayama azt is hozzátette, hogy az újságíróknak a hosszú hétvégén is érdemes a telefonjuk közelében maradniuk.

A bejelentés azonnal érzékeny piaci reakciót váltott ki: a jen rövid időn belül 160,60-ról 159,35-ig erősödött a dollárral szemben. A 160-as szint egyébként az utóbbi években többször is intervenciót váltott ki Tokió részéről, és a héten éppen ez a lélektani küszöb sérült meg a közel-keleti feszültség nyomán emelkedő olajárak és erősödő dollár hatására.

Atsushi Mimura, a tárca devizaügyekért felelős vezető tisztviselője szintén megerősítette, hogy „rendkívül spekulatív" mozgások erősödtek a piacon, és közeleg a határozott fellépés ideje. Mimura egyenesen úgy fogalmazott, ez „a legutolsó kiürítési figyelmeztetés" a piac számára, hozzátéve: a piaci szereplők bizonyára értik, mire céloz. Arról egyik tisztviselő sem nyilatkozott, hogy az esetleges beavatkozás egyoldalú lenne-e, vagy pedig az amerikai féllel közösen történne.

A jen tartós gyengélkedése részben a japán jegybank óvatos szigorítási ütemének tudható be.

Még több Deviza

A Bank of Japan kedden 0,75 százalékon hagyta az alapkamatot, ám lényegében elkötelezte magát egy júniusi emelés mellett az inflációs kockázatok hangsúlyozásával. A gyenge fizetőeszköz ugyanakkor súlyos politikai teher: drágítja az importot, gyorsítja az inflációt, és nyomást helyez a fogyasztókra.

A helyzetet bonyolítja a közelgő hosszú hétvége is: a jövő héten hétfőtől szerdáig, az Aranyhét miatt zárva tartanak a japán piacok, ami az alacsony likviditás miatt elemzők szerint heves árfolyammozgásokat okozhat a jenben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility