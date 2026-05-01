Figyelmeztet Japán: bármikor készek újra beavatkozni a devizapiacon

Jelentősen erősödött a japán jen pénteken, miután a tokiói vezetés nyíltan jelezte intervenciós szándékát a devizapiacon. A szóbeli figyelmeztetést egy tényleges, dollármilliárdos nagyságrendű piaci beavatkozás is megelőzte. A japán hatóságok ezzel próbálják megakadályozni a hazai valuta további mélyrepülését, valamint a küszöbön álló ünnepi időszak alatti spekulációs hullámokat.

Mimura Acusi japán vezető devizapiaci diplomata kijelentései és a jen hirtelen ugrása azonnal felerősítették a piaci találgatásokat egy újabb állami beavatkozásról. A dollár árfolyama a londoni kereskedés során hirtelen esésnek indult, ami kifejezetten feszültté tette a befektetőket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Bár a pénteki mozgás pontos dinamikáját hivatalosan nem erősítették meg, a péntek este közzétett jegybanki adatok beszédesek. Ezek alapján Japán mintegy 5,48 billió jent (körülbelül 35 milliárd dollárt) költhetett a gyengélkedő fizetőeszköz megtámasztására. Ez az összeg alig marad el a legutóbbi, 2024 júliusában végrehajtott intervenció mértékétől.

A fokozott tokiói kommunikáció és cselekvés hátterében egyrészt a magas amerikai és az alacsony japán kamatok közötti jelentős kamatkülönbözet áll. Másrészt a most kezdődő, "Aranyhét" (Golden Week) nevű japán ünnepi időszak is indokolta a fellépést. A hatóságok ugyanis komolyan tartanak attól, hogy

a többnapos kereskedési szünet miatti alacsony piaci likviditást a spekulánsok a jen további gyengítésére használnák fel.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter határozott fellépést ígért a napokban. Arra kérte az újságírókat, hogy az ünnepek alatt is tartsák készenlétben a telefonjaikat, ezzel egyértelműen jelezve a kormányzat elszántságát. Nem sokkal a figyelmeztetések után a japán állam valóban beavatkozott a piacon, amivel egy ponton akár 3 százalékos erősödést is elért a jennél.

A fizetőeszköz tartós gyengeségét a japán jegybank (BOJ) lassú kamatemelési ciklusa is okozza. Bár az intézmény a napokban szigorúbb hangvételt ütött meg, ez önmagában nem nyújtott tartós támaszt az árfolyamnak. Ennek oka, hogy az erős amerikai inflációs nyomás miatt a piacok arra számítanak: az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed egyelőre nem csökkent kamatot.

Mindemellett a nyersolaj drágulása is súlyosan érinti az energiaimportra szoruló Japánt. Mimura Acusi korábban már utalt arra, hogy Tokió akár a kőolaj határidős piacán is hajlandó beavatkozni, ha az ottani áringadozások tovább gyengítik a jent. A japán vezetés hangsúlyozta, hogy folyamatos és rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak az Egyesült Államokkal. A két ország egyetért abban, hogy a piaci fejleményektől függően további határozott lépésekre is szükség lehet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció.

