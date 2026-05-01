Hatalmas összeget mozgatott meg Japán, hogy stabilizálja a jen árfolyamát

Japán akár 5,48 billió jent, vagyis mintegy 35 milliárd dollárt is fordíthatott a jen árfolyamának védelmére a jegybank pénteken közzétett adatai alapján. Tokió a csütörtöki drasztikus jengyengülés megfékezése céljából avatkozott be a devizapiacon.

A japán jegybank (BoJ) május 7-re, az ünnepi szünet utáni első kereskedési napra vonatkozó előrejelzése 9,48 billió jenes nettó likviditásszűkületet mutatott. A nagyobb piaci elemzőcégek mindössze 4-4,5 billió jen közötti likviditáscsökkenéssel számoltak. Mivel a devizapiaci jenvásárlás során a jegybank hazai fizetőeszközt von ki a piacról, a vártnál jóval nagyobb forráskivonás egyértelműen árulkodik az intervenció mértékéről.

A Reuters értesülései szerint Japán csütörtökön hajtott végre devizapiaci beavatkozást a jen dollárral szembeni árfolyamának támogatása érdekében

. Erre azt követően került sor, hogy az iráni háborúhoz köthető olajár-emelkedés felerősítette a japán devizára nehezedő leértékelődési nyomást.

Japán legutóbb 2024 júliusában hajtott végre hasonló intervenciót. Akkor mintegy 36,8 milliárd dollárt fordítottak a jen védelmére, miután a kurzus 38 éves mélypontra, 161,96-os szintre gyengült a dollárral szemben.

Forrás: Reuters

