Trump lépése indította el a lavinát: végleg leáldozhat az Egyesült Államok pénzügyi uralmának

Az euró, mint a dollárral versenyképes globális tartalékvaluta gondolata nem új keletű. Tavaly azonban új lendületet kapott a kezdeményezés, amikor az Egyesült Államok Donald Trump vámháborújával felrúgta a régóta fennálló szövetségesi viszonyokat. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke tavaly júniusban

a globális euró korszakának eljövetelét vizionálta. Ez reményt adott arra, hogy a közös valuta körüli álmodozás végre komoly gyakorlati lépésekké formálódhat.

Philip Lane, az EKB igazgatósági tagja áprilisi beszédében vegyes képet festett a helyzetről. Pozitívum, hogy az elmúlt évek válságok szülte reformjai felkészítették az eurót a nagyobb szerepre. Ilyen például a biztonságosabb bankrendszer, az erősebb fiskális mozgástér, valamint az EKB kötvénypiaci stabilizációs eszköztára. Az uniós tagállamok által garantált közös kötvények ugyan léteznek, ám túl kis volumenűek ahhoz, hogy komoly tartalékeszközként szolgáljanak. Ráadásul a likviditásuk is alacsonyabb, mint a francia vagy a német államkötvényeké. A projekt előreviteléhez Lane szerint "elegendő politikai akaratra és kölcsönös bizalomra" lenne szükség.

A cselekvés sürgősségére tavaly novemberben három neves európai pénzügyi szaktekintély – Philipp Hildebrand, Hélène Rey és Moritz Schularick – is felhívta a figyelmet.

Kiemelték, hogy Európának „az amerikai tőkepiacok elsöprő dominanciájával kell szembenéznie, és kevés az idő”. A megoldás kulcsát szerintük a szuverén besorolású, folyamatosan kibocsátott, közös európai védelmi kötvények jelentenék. Ezek teljes körűen beépülhetnének az EKB pénzügyi infrastruktúrájába.

Mint írták, a sürgősséget nem lehet túlbecsülni, ezt ráadásul még az Egyesült Államok legutóbbi, az iráni háborúval kapcsolatos NATO-ellenes lépése előtt vetették papírra.

A dedollarizáció valós folyamat, ami leginkább az aranypiacra áramló tőkéből látszik. A Deutsche Bank kutatóintézete szerint az arany mára a jegybanki devizatartalékok közel egyharmadát teszi ki. Ezzel párhuzamosan a dollár részaránya az évek során 60 százalék fölülről 40 százalékra csökkent. Az elemzők rávilágítanak, hogy nemcsak a puszta árfolyam-emelkedés áll a háttérben, hanem maguk a jegybanki felvásárlások is jelentős árfelhajtó hatással bírtak. Különösen a feltörekvő piacok jegybankjai halmoznak fel lelkesen aranyat. Ez a folyamat főként azóta gyorsult fel, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai invázióját követően a nyugati hatalmak befagyasztották az orosz devizatartalékokat. Ha ez a tendencia folytatódik, az arany unciánkénti ára öt éven belül akár a 8000 dollárt is elérheti, ami jóval meghaladja a mostani, nagyjából 4500 dolláros szintet.

Mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a befektetők tömegesen akarnak szabadulni a dollártól.

Sokkal inkább arról van szó, hogy a geopolitikai átrendeződések nyomán szokatlanul nagy érdeklődést mutatnak a tartalékaik diverzifikálása iránt. A pénzügyi piacok közelmúltjában bőven akad példa elszalasztott lehetőségekre. A nulla kamatkörnyezet éveiben számos kormány nem élt az olcsó forrásbevonás lehetőségével, az orosz-ukrán háború kitörése után pedig a világ nagy része lekéste a zöldenergiás átállás felgyorsítását. Könnyen előfordulhat, hogy Európa ezt a mostani esélyt is elszalasztja, ami beláthatatlanul komoly veszteséget jelentene a kontinens számára.

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

