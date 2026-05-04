Nagy ugrás után esik a forint

Gyengül a forint
Délelőtt 9 óra környékén 363 fölé került a forint az euróval szemben.
Nagyot ugrott a forint - a pénteki lemaradást dolgozta le
Pénteken az ünnepnap miatt nem volt érdemi kereskedés a magyar fizetőeszközzel, így a csütörtöki mozgáshoz érdemes hasonlítani a ma reggeli árfolyamot. Akkor 367,5-nél is járt az euró kurzusa, a nap végére 364,5-ön állt meg az EURHUF. Ehhez képest további erősödést jelent a ma reggeli 362-es szint, olyannyira, hogy
ez kéthetes csúcsot jelent a forint szempontjából.
Az elmozdulásnak alapvetően két oka lehet. Egyrészt a régiónk pénteken is erősödött (elsősorban devizatársunk, a lengyel zloty), tulajdonképpen a hétfői nyitás ennek a lemaradásnak a behozását jelenti. Másrészt a kockázatok csökkenésére is reagálhatott a forint, legalábbis Donald Trump amerikai elnök bejelentést tett, miszerint az Egyesült Államok segíti a hajókat a Hormuzi-szoroson való átkelésben. A hír azonban egyelőre nem hozta igazán lázba a pénzpiacokat, ezért ez a hatás kisebb lehet.
A dollárral szemben is erőt mutat a forint, jelenleg 309 alatt jár a zöldhasúval szemben a forint.
