Nagy ugrás után hullámvasúton a forint
Deviza

Ma reggel 362 forintot ér egy euró a bankközi piacon, ez érdemi erősödést jelentett a hazai fizetőeszköz szempontjából a múlt heti záróértékhez képest. Délelőtt azonban jött is a gyengülési hullám.
Korrigál a forint

Délután 362,66-ig korrigált a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kapaszkodik a dollár

Az euró/dollár is lefelé kanyarodott, a befektetők a biztonságosabb menedéknek számító eszközöket részesítik most előnyben, az EURUSD 1,169-nél jár.

Esik a forint

Pillanatok alatt 364,3-ig esett a forint az euróval szemben, miután arról érkeztek Iránból származó – egyelőre nem megerősített – hírek, hogy két rakéta talált el egy amerikai hadihajót Jask szigete közelében.

Gyengül a forint

Délelőtt 9 óra környékén 363 fölé került a forint az euróval szemben.

Nagyot ugrott a forint - a pénteki lemaradást dolgozta le

Pénteken az ünnepnap miatt nem volt érdemi kereskedés a magyar fizetőeszközzel, így a csütörtöki mozgáshoz érdemes hasonlítani a ma reggeli árfolyamot. Akkor 367,5-nél is járt az euró kurzusa, a nap végére 364,5-ön állt meg az EURHUF. Ehhez képest további erősödést jelent a ma reggeli 362-es szint, olyannyira, hogy

ez kéthetes csúcsot jelent a forint szempontjából.

Az elmozdulásnak alapvetően két oka lehet. Egyrészt a régiónk pénteken is erősödött (elsősorban devizatársunk, a lengyel zloty), tulajdonképpen a hétfői nyitás ennek a lemaradásnak a behozását jelenti. Másrészt a kockázatok csökkenésére is reagálhatott a forint, legalábbis Donald Trump amerikai elnök bejelentést tett, miszerint az Egyesült Államok segíti a hajókat a Hormuzi-szoroson való átkelésben. A hír azonban egyelőre nem hozta igazán lázba a pénzpiacokat, ezért ez a hatás kisebb lehet.

A dollárral szemben is erőt mutat a forint, jelenleg 309 alatt jár a zöldhasúval szemben a forint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

