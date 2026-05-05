Megindult a menekülés a devizapiacokon, a forint is ráfaraghat
A piacokat kedd reggel leginkább a Hormuzi-szoros lezárásával és az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények befolyásolják. A befektetők feszülten figyelik, hogy hoznak-e érdemi előrelépést a tűzszüneti tárgyalások, miközben az olajárak továbbra is érzékenyen reagálnak minden új hírre.
Az energiaárak nagy kilengései a globális inflációs és kamatvárakozásokon keresztül a devizapiacokra is gyorsan átterjedhetnek, ami a feltörekvő piaci devizák, így a forint szempontjából is fontos kockázat.
Kedd reggel a forint az euróval szemben gyakorlatilag oldalaz: az EUR/HUF 365,04 körül jár, ami minimális, 0,01%-os elmozdulás az előző szinthez képest.
A dollárral szemben valamivel látványosabb a gyengülés, az USD/HUF 312,47-nél áll, ez 0,08%-os emelkedést jelent.
Az elmúlt három napban az euró-forint árfolyama alig változott, a dollár-forint kurzus viszont közel fél százalékkal került feljebb.
A forint mozgását most elsősorban a nemzetközi hangulat alakíthatja, amit hétfőn is láttunk, mert a háborús hírekre nagyobb mozgások voltak a devizapiacokon. A dollár kedden hajnalban erősödött, miután a közel-keleti háborús feszültségek ismét a menedékdevizák felé terelték a befektetőket. A piac továbbra is az olajárakra és az iráni–amerikai fejleményekre figyel, mert egy újabb eszkaláció gyorsan ronthatná a kockázati étvágyat, ami a régiós devizákra, így a forintra is nyomást helyezhet.
A mai makronaptár is izgalmas: érkeznek a KSH márciusi turisztikai szálláshelyi adatai, illetve az MNB befektetési alapokra és biztosítókra vonatkozó statisztikái. Ezek várhatóan nem mozgatják érdemben a forintot. A nap fontosabb nemzetközi adatai délután jönnek:
- 14:30-kor az amerikai külkereskedelmi mérleg,
- 16:00-kor pedig az amerikai S&P Global szolgáltatóipari bmi
- és az ISM szolgáltatóipari index áprilisi számai érkeznek.
A dollár ereje miatt ezek közvetve a forint piacán is fontosak lehetnek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
