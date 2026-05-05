Megindult a menekülés a devizapiacokon, de a forint jól tartja magát

Megdöntötte napi csúcsát a forint
Az euróval szemben egészen a 362,3-as szintig erősödött a forint, ami majdnem 3 egységnyi javulást jelent a napindító árfolyamszinthez képest. Ugyan azóta újból 363 magasságára került a kurzus, szemléletes, hogy a reggel hírek szerinti váratlanul magas államháztartási hiányvárakozás sem billentette ki erős pozíciójából.
Eközben a dollárral szemben rövid időre kicsivel átlépte a 310-es lélektani szintet is.
Újabb egységhatárig ment a forint
Kis híján 363-ig ért el a forint egy óra előtt, ami a napi csúcsának számít, azonban mostanra visszaállt a korábbi 363,4 körüli szintje az euróval szemben.
A dollárral szemben egyelőre nem született újabb napi csúcs, de jelenleg is közel áll a 310,6-os erősségéhez, amit gyakorlatilag bármikor átléphet.
Napi csúcsán a forint
A délelőtti hirtelen erősödés, majd gyengélkedés után újra lendületbe kerülhet a forint, amely az elmúlt egy órában napi csúcsára, ért az euróval szemben, így már 363,3 alatt jár a kurzus.
Ez idő alatt a dollárral szemben, egészen 310,6-ig sikerült erősödnie a forintnak, ami némileg amiatt is meglepő, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök reggel azt közölte, hogy információik szerint a vártnál jóval nagyobb, 6,8 százalékos államháztartási hiányt jeleznek előre a leköszönő kormány belső mérései is.
Némi gyengülés után újra erőre kapott a forint
A reggeli lendület megtorpanni látszott az elmúlt két órában és az euróval szemben még a 364-es szint fölé is benézett a forint, azonban mostanra visszaküzdötte magát 363,5 alá.
A dollárral szemben is jó pozícióban van, 310,9 körül jár a forint, miközben napi csúcsa egyelőre 310,7 volt.
Korrigáltak az európai kötvényhozamok az iráni–amerikai ütésváltás után
Az euróövezet államkötvényhozamai kedden enyhén csökkentek, miután az előző napi jelentős eladási hullámot követően az olajárak is korrigáltak. A befektetők figyelme továbbra is a Hormuzi-szoros körüli fejleményekre összpontosul – számolt be a Reuters.
Ragaszkodik reggeli erősödéséhez a forint
Kisebb gyengülések mellett, de továbbra is a 363,6-363-8-as sávban mozog a forint az euróval szemben, ami még így is egy stabil másfél egységnyi erősödés a reggeli 365 feletti árfolyamhoz képest.
A dollárral szemben valamivel erősebb a pozíciója, és itt már negyedszer nézett be a 311-es szint alá a reggeli 312,5-313-as állásához képest.
Folytatja menetelését a magyar deviza
364-es állásához képest újabb fél egységet erősödött a forint az euróval szemben, így most a jelenleg a szűk 363,5-363-6-os sávban mozog.
Az amerikai dollárral szemben ez idő alatt kétszer is benézett 311 alá, és enyhe gyengülés mellett jelenleg is ezen a határértéken oldalazik a forint.
Erősödésnek indult a forint
A reggeli órák stagnálása után 365-ről több mint egy egész egységgel 364 alá szúrt le a magyar deviza az euróval szemben.
A dollárral szemben hasonló lendület mutatkozik, itt a reggel 7 óra körüli 312,5-313 körüli sávhoz képest már 311,4 körül mozog a forint.
Megindult a menekülés a devizapiacokon, a forint is ráfaraghat
A piacokat kedd reggel leginkább a Hormuzi-szoros lezárásával és az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények befolyásolják. A befektetők feszülten figyelik, hogy hoznak-e érdemi előrelépést a tűzszüneti tárgyalások, miközben az olajárak továbbra is érzékenyen reagálnak minden új hírre.
Az energiaárak nagy kilengései a globális inflációs és kamatvárakozásokon keresztül a devizapiacokra is gyorsan átterjedhetnek, ami a feltörekvő piaci devizák, így a forint szempontjából is fontos kockázat.
Kedd reggel a forint az euróval szemben gyakorlatilag oldalaz: az EUR/HUF 365,04 körül jár, ami minimális, 0,01%-os elmozdulás az előző szinthez képest.
A dollárral szemben valamivel látványosabb a gyengülés, az USD/HUF 312,47-nél áll, ez 0,08%-os emelkedést jelent.
Az elmúlt három napban az euró-forint árfolyama alig változott, a dollár-forint kurzus viszont közel fél százalékkal került feljebb.
A forint mozgását most elsősorban a nemzetközi hangulat alakíthatja, amit hétfőn is láttunk, mert a háborús hírekre nagyobb mozgások voltak a devizapiacokon. A dollár kedden hajnalban erősödött, miután a közel-keleti háborús feszültségek ismét a menedékdevizák felé terelték a befektetőket. A piac továbbra is az olajárakra és az iráni–amerikai fejleményekre figyel, mert egy újabb eszkaláció gyorsan ronthatná a kockázati étvágyat, ami a régiós devizákra, így a forintra is nyomást helyezhet.
A mai makronaptár is izgalmas: érkeznek a KSH márciusi turisztikai szálláshelyi adatai, illetve az MNB befektetési alapokra és biztosítókra vonatkozó statisztikái. Ezek várhatóan nem mozgatják érdemben a forintot. A nap fontosabb nemzetközi adatai délután jönnek:
- 14:30-kor az amerikai külkereskedelmi mérleg,
- 16:00-kor pedig az amerikai S&P Global szolgáltatóipari bmi
- és az ISM szolgáltatóipari index áprilisi számai érkeznek.
A dollár ereje miatt ezek közvetve a forint piacán is fontosak lehetnek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
