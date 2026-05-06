Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint

Megvan az új négyéves csúcs
Le is törte a 360-as szintet a forint, ezzel új négyéves csúcson jár az euróval szemben, a mai mélypont 359,8-nál volt. Továbbra is segítenek a nemzetközi devizapiaci fejlemények, hiszen a dollár 0,3%-os gyengülésben van az euróval szemben és a közel-keleti háborúról sem érkeznek nyugtalanító hírek, emellett
az új magyar kormánnyal kapcsolatos piaci bizalom hajtja az árfolyamot.
Meglepő fordulat: kilőtt az ipar márciusban
Erőteljesen felpattant az ipar márciusban: a termelés volumene 3,1 százalékkal növekedett az előző hónaphoz képest a KSH friss adatközlése szerint.
Megy tovább a forint
Az elmúlt percekben már a 360-as szintet támadja a forint az euróval szemben, most épp 360,06-nál jár, ami fél százalékkal alacsonyabb a kedd esti árfolyamnál. Ebben szerepet játszhat a most megjelent márciusi ipari termelési adat, amely a szektor éledezését mutatja.
Megállíthatatlan a forint, ma már a 360-at ostromolhatja
Úgy tűnik, hogy képtelen hibázni a forint, hiszen kedden megint jelentős erősödést láttunk a magyar devizától, sőt egyelőre szerda reggel is folytatja a diadalmenetet. Az euró jegyzése egészen 360,6-ig esett, ami újabb 0,3%-kal alacsonyabb a tegnap esti jegyzésnél. Az utóbbi hetekben egyszer rövid időre benézett a 360-as szint alá a forint, azonban tartósan nem tudott ott maradni, így most akár több mint négyéves csúcsot is támadhat. A jelek szerint a nemzetközi hangulat továbbra is támogató, a közel-keleti háború kapcsán inkább megnyugtató hírek érkeznek. Ma reggel a KSH az ipari termelés márciusi adatait publikálja, ami a várakozások szerint kedvező képet mutathat, legalábbis a múlt heti GDP-statisztika erre utalt, így
akár valóban célkeresztbe kerülhet a 360-as árfolyam.
A forintnak az is besegít, hogy a dollár gyengül az euróval szemben, a jegyzés 1,173 fölé emelkedett, ami 0,3%-kal magasabb a kedd estinél.
Így a fentiekkel párhuzamosan a dollár-forint 307,5-ig esett, hasonlóan erős forintárfolyamra szintén több mint négy éve nem volt példa az amerikai devizával szemben.
A viszonylag nyugodt nemzetközi környezetben persze bőven vannak egyedi devizapiaci sztorik, melyekre érdemes lehet figyelni. A japán jen például egy százalékos erősödéssel kezdte a napot miután a befektetők szerint ismét beavatkozhatott a jegybank a piacon a gyengülés megfékezése érdekében.
A régióban érdemes kiemelten figyelni a román lejt, mely a kedden kirobbant kormányválság hatására majdnem egy százalékkal gyengült az euróval szemben. A jelek szerint a jegybank kénytelen lesz elengedni a deviza kezét azt követően, hogy az utóbbi hetekben a közel-keleti háború alatt meglepően erősen tudta tartani a lejt.
