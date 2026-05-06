Nagy helyzet van a dollárban - indul a trendtörés?

Geopolitikai pánik, olajsokk és amerikai energiaexportőri státusz: három tankönyvi dollárerősítő hatás egyszerre, a zöldhasú mégis a februári mélypontok közelében tanyázik, ráadásul egy közel két évtizedes trendvonalhoz érkezett. Eközben a kötvénypiac már a lázongás határán áll. Válaszút elé érkezhetett a dollár és itt már nehéz kibúvókat találni.

A felszínen minden együtt áll ahhoz, hogy a dollár ne csak erősödjön, hanem szárnyaljon. A Hormuzi-szoros két hónapja zárva, a Brent ára bőven 100 dollár fölött ragad és egyelőre nem tűnik úgy, hogy rövidesen véget érne a szoros lezárása.

Geopolitikai pánik,olajsokk és amerikai energiaexportőr-státusz, három tankönyvi dollárerősítő hatás egyszerre. A dollárindex (a DXY, ami a dollár hat fő devizával szembeni teljesítményét méri) mégis a múlt héten a februári mélypont környékére esett. Egyetlen kereskedési nap alatt közel egy százalékot vesztett.

Ráadásul ezzel a dollár egy közel két évtizedes trendvonalhoz érkezett, egy olyan helyzetben, amikor akkor is gyengül, amikor erősödnie kellene. Gondoljunk csak bele mi történne, ha valami jó hír is érkezne a világgazdaságból.