A forint lett a világ egyik legizgalmasabb devizája - Meddig tart a diadalmenet?

Az elmúlt napokban négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, csütörtökön egészen 355 közelébe esett az euró jegyzése. Ez jórészt belföldi tényezőkkel magyarázható, az áprilisi parlamenti választások után továbbra is erős a piac megelőlegezett bizalma az új kormány felé.
Az utóbbi hónapokban a forint lett az egyik legérdekesebb deviza a világon
- kommentálta a fejleményeket Michal Józwiak, az Ebury elemzője. Hozzátette, hogy a magyar fizetőeszköz már 2025-ben is a legjobban teljesítő devizák közé tartozott. A választáson szerinte a Tisza Párt győzelme már be volt árazva, de a párt kétharmados parlamenti többsége meglepetés volt a piac számára.
A választás legfontosabb piaci következménye Budapest és Brüsszel kapcsolatának várható normalizálódása: a vétópolitika fokozatos háttérbe szorulása, az érdemi együttműködés helyreállítása az EU-val és az euró bevezetésének előkészítése. Ennek nyomán mintegy 17 milliárd eurónyi forrás szabadulhat fel a Kohéziós Alapból és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF), ami a magyar GDP közel 10 százalékának felel meg. Emellett a SAFE-program keretében további 17,4 milliárd eurónyi kedvezményes hitel jóváhagyása is várható. Mindez érdemi növekedési lökést adhat a jelenleg pangó gazdaságnak, amely az elmúlt három és fél évben összesítve 0,5 százalékos GDP-csökkenést szenvedett el - vázolja fel Michal Józwiak, az Ebury szakembere.
A gazdasági problémák gyökerei jóval mélyebbre nyúlnak a német lassulás okozta külső hatásoknál. A beruházások GDP-arányos szintje három év alatt 27,5 százalékról 22,1 százalékra esett vissza, romlott a termelékenység, és az innováció szintje továbbra is jóval elmarad az európai átlagtól. Ezt tükrözi az alacsony hozzáadott értékű ágazatokra épülő exportszerkezet is. Magyarország a korrupcióérzékelési mutatók alapján továbbra is az európai élmezőnybe tartozik, miközben a kormányhoz közel álló szereplők által elnyert közbeszerzések aránya változatlanul magas, kétszámjegyű volt.
Magyar Péter a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) teljes átvilágítását, az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozást és a közpénzek felhasználásának teljes átláthatóságát ígérte. E vállalások teljesítése kulcsfontosságú lesz mind az uniós kapcsolatok rendezése, mind az államadósság refinanszírozási költségeinek mérséklése szempontjából - tette hozzá az Ebury elemzője.
Az euró bevezetéséhez – amelyet az új kormányfő és a lakosság mintegy háromnegyede is támogat – az államadósság-rátát 60 százalék alá, a költségvetési hiányt pedig 3 százalék alá kell szorítani. Ez komoly kihívás, különösen a választás előtti fegyverpénz kifizetése után, amely januárban 26,3 százalékos bérnövekedést eredményezett. Az egyszeri hatást kiszűrve is kétszámjegyű ütemben emelkednek a bérek, ami a háztartási fogyasztás élénkülésével együtt gyakorlatilag kizárja a kamatcsökkentést a közeljövőben.
Az inflációs kockázatokat tovább növeli Magyarország energetikai kitettsége. Az Orbán-korszak örökségeként a kőolaj részaránya az energiamixben mintegy 37 százalékra emelkedett – ilyen szintet utoljára a nyolcvanas évek közepén mértek –, miközben az ország továbbra is erősen függ a gázimporttól (32 százalék). A politikai váltás javíthatja a növekedési kilátásokat és a befektetői bizalmat, amit a német költségvetési élénkítés és a magas hazai kamatkörnyezet is támogat.
Kockázatot jelent ugyanakkor a forint erős globális hangulatérzékenysége, a szükségessé váló fiskális kiigazítás, valamint az új kormány tagjainak korlátozott politikai tapasztalata - teszi hozzá az elemző.
Az Ebury szerint itt még nincs vége a forint erősödésének, a cég szakemberei arra számítanak, hogy
2027 végéig fokozatosan 340-ig erősödhet a forint az euróval szemben.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
