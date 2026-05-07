Folytatja a csúcsdöntést a forint – mégis mi folyik itt?

A forint lett a világ egyik legizgalmasabb devizája - Meddig tart a diadalmenet?
Tizenhat évnyi Orbán-kormányzás után május elején új miniszterelnök lép hivatalba Magyarországon. A Tisza Párt kétharmados választási győzelme látványos forinterősödéssel járt együtt: a magyar fizetőeszköz nemcsak ledolgozta az iráni háború kitörése utáni veszteségeket, hanem a 2022 eleji szintek közelébe erősödött, márciusi mélypontjához képest több mint 10 százalékot javítva - írja friss piaci kommentárjában az Ebury pénzügyi szolgáltató cég.
Mesterkélt időhúzás vagy feloldhatatlan aggályok vannak a másfél éve húzódó EU-USA paktum késleltetése mögött
Hiába az újabb tárgyalási kör, továbbra sem engednek a felek az Egyesült Államok és az Európai Unió között köttetett vámpaktumból. Bár az Ursula von der Leyen vezette Bizottságnak papíron kivitelezhetőnek tűntek a tervei, Donald Trump amerikai elnök húzásai lehetetlenné tették, hogy az uniós vezetők és törvényhozók szó nélkül belemenjenek az első pillantásra rendkívül előnytelen alkuba. Míg az EU kereskedelmi biztos régóta konzekvensen a végrehajtás mellett kardoskodik, a beígért vámkedvezmények végrehajtása mellett, Trump mozgástere azonban jelentősen összezsugorodott, mióta elkaszálták korábbi vámtételeit. Ebben a helyzetben az EU-n belüli eltérő elvárások és az amerikai elnök fenyegetései nehezen kikezdhető okokat szolgáltatnak a további időkérésre. Akár tudatos a stratégia, akár tanult tehetetlenség, a két fél kereskedelmi kapcsolatai úgy tűnik, már nem a megbízhatóságon, hanem azon múlnak, hogy az USA jogrendszere meddig bírja az elnök által egy személyben elgondolt azonnali vámintézkedéseket.
Újra erősödik a forint
Itt az újabb a forintcsúcs: az euróval szemben már 355,08 alá is benézett az árfolyam.
A dollár esetében is 301,5-nél érte el többéves rekordját a forint.
Oldalazik a forint
355,6-356,2 között mozog az EUR/HUF árfolyama.
A dollárnál is hasonló folyamat látszik: 302,1-302,6 forint között mozgott 12:30 óta.
Esik tovább az olajár, megint a 100 dollárt közelíti a Brent
Az olajárak csütörtökön tovább estek, a Brent újra 100 dollárt közelíti, miután erősödtek a remények egy amerikai–iráni megállapodásra, amely a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitását eredményezheti.
Még mindig jól fest a forint
Már 356,5-nél is járt az euróárfolyam, ahonnan 356-ig visszakorrigált a forint.
Ledobta láncait a forint
Erősödik tovább a forint az euróval szemben, már 356,5-nél jár a jegyzés, ami több mint fél százalékkal alacsonyabb a szerda esti szintnél.
A dollárral szemben is tovább kapaszkodik a forint, a 303 alatti jegyzés 0,7%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest.
Megállt az erősödés
A forint az euróval szemben már 356,9-es négyéves csúcsra erősödött az euróval szemben, de délelőtt egyelőre megállt a lendület: az árfolyam már 357,2-ig korrigált vissza.
A dollárhoz képest viszont a maradt a csúcsa – 303,5 – közelében az árfolyam.
Óriási meglepetés a német ipartól: a vihar közepén is nagy ugrást produkáltak
A német ipar márciusban meglepően erős, 5 százalékos rendelésnövekedést produkált havi alapon, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. Elemzők szerint azonban a kedvező számok mögött részben az iráni konfliktus miatti előrehozott rendelések és készletfelhalmozás állhat.
Itt a dollárnál a 2022 eleje óta nem látott csúcs
A forint folytatja az erősödést, most már a dollárral szemben is megvan a több mint négy éve nem látott csúcs: 303,3 alá ment a váltás.
Magyarországot is kiütheti az új kínai ötéves terv – Németország hatalmas bajban
Kína legújabb ötéves terve egyre komolyabb kihívást jelent az európai ipar számára. Peking a hagyományos ágazatok modernizálása mellett a csúcstechnológiák terén is felzárkózna. Mindeközben az Európai Unió külkereskedelmi hiánya tovább növekszik, és az elipartalanodás réme fenyeget – jelentette a Bloomberg. Eközben Belgium azt kéri – Franciaország mellett – az Európai Bizottságtól, hogy a lehető legkeményebb válaszcsapással reagáljon a kínai dömpingre. Németország kaphatja a legnagyobb a pofont, ami a szoros ipari kapcsolatok miatt Magyarországot is nagyon megütheti.
Erősödik tovbább a forint
A reggeli piacnyitással párhuzamosan elkezdett erősödni a forint: az európai tőzsdéken most jelenik meg annak a hírnek az árazása, hogy közel lehet az iráni–amerikai béke.
A forint az euróhoz képest újabb négyéves csúcsra, 357,5-ig erősödött.
A dollárral szemben is jól kezdett a forint, 0,65 egységet erősödve már 304,1-ig jött le a váltás, itt a többéves csúcsot a 303-as szint jelenti.
Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa
Csütörtök reggel is gyenge maradt a dollár a nemzetközi devizapiacon, miközben a befektetők egyszerre figyelik az iráni–amerikai háború esetleges enyhülését, az olajárak mozgását és a japán hatóságok devizapiaci jelzéseit.
A dollárindex 98 pont alá süllyedt, jóval elmaradva a múlt heti 99 pont feletti szinttől, miután a deeszkalációs remények átmenetileg lejjebb nyomták az olajárakat, csökkentették az inflációs aggodalmakat, és mérsékelték az amerikai állampapírhozamokat.
Az EUR/USD árfolyam ennek megfelelően tovább emelkedett: az euró 1,1757 dollár körül mozgott reggel háromnegyed 8-kor, miután az éjszakai kereskedésben kéthetes csúcsot is elért.
Az európai devizát az is támogatta, hogy az olajárak visszaesése az importált energiára érzékenyebb európai gazdaság számára kedvezőbb fejlemény, mint az Egyesült Államoknak. A kép ugyanakkor törékeny maradt, mert a Brent ára csütörtök reggelre ismét emelkedni kezdett, és továbbra is jóval a háború előtti szintek felett, 102 dolláros hordónkénti szinten áll.
A jen erősödött, miután a piacon egyre többen számolnak azzal, hogy Tokió aktívabban léphet fel a jen védelmében. A dollár egy ponton 155 jenig esett, ami tízhetes mélypontnak számít, majd csütörtökön 156,15 jen körül stabilizálódott.
A japán pénzügyi vezetés közben világossá tette, hogy nem tekinti korlátozottnak a mozgásterét az intervenciók terén, ami óvatosabbá teheti a jen ellen spekuláló befektetőket. Tartós jenfordulathoz ugyanakkor a piaci kommentárok szerint valószínűleg nem elég a verbális vagy tényleges intervenció: ehhez a Bank of Japan szigorúbb kamatpolitikájára is szükség lehet.
A forint közben látványosan erős: az EUR/HUF árfolyam csütörtök reggel 358,26 körül járt, vagyis az euró három nap alatt közel 1,8 százalékot veszített a forinttal szemben.
Az euró-forint az elmúlt napokban szinte folyamatosan ereszkedett: a 365 feletti szintről 358 közelébe csúszott vissza, és már alig van a négyéves csúcs, 357,5-nél.
A dollárral szemben még jobb formában van a magyar devizat:
az USD/HUF 304,82 körül állt, háromnapos alapon több mint 2,3 százalékos esést mutatva, ami forinterősödést jelent.
A dollár-forint grafikonja hasonló képet mutat, mint az euró-forinté: az árfolyam 312–313 közeléből 305 alá süllyedt, és a 303,34-es 52 hetes mélypont sincs messze. Ebben a mozgásban egyszerre látszik a nemzetközi dollárgyengülés és a forint saját, a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó ereje.
Régiós összevetésben is meglátszik a forint saját drive-ja: a zloty árfolyama 84,65 körül mozgott reggel, két és féléves csúcsa közelében jár a forint a lengyel devizával szemben. Az idei évben már több mint 7 százalékot esett a PLN/HUF.
A csütörtök reggeli devizapiaci kép a dollár szélesebb gyengüléséről, az euró olajárakhoz kötött megtámasztásáról, a jen körüli intervenciós kockázatról és a forint erősödő lendületéről szól.
A makoradatok is csak korlátozottan lehetnek hatással a helyzetre: Magyarországról a Központi Statisztikai Hivatal kiskereskedelmi adat, az MNB-től a devizatartalékokról szóló beszámoló jön, míg külföldről a német ipari megrendelési jelentés, az amerikai termelékenységi mutató és a munkanélkülisegély-kérelmek száma hozhat mozgást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
