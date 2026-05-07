Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Csütörtök reggel is gyenge maradt a dollár a nemzetközi devizapiacon, miközben a befektetők egyszerre figyelik az iráni–amerikai háború esetleges enyhülését, az olajárak mozgását és a japán hatóságok devizapiaci jelzéseit.
A dollárindex 98 pont alá süllyedt, jóval elmaradva a múlt heti 99 pont feletti szinttől, miután a deeszkalációs remények átmenetileg lejjebb nyomták az olajárakat, csökkentették az inflációs aggodalmakat, és mérsékelték az amerikai állampapírhozamokat.
Az EUR/USD árfolyam ennek megfelelően tovább emelkedett: az euró 1,1757 dollár körül mozgott reggel háromnegyed 8-kor, miután az éjszakai kereskedésben kéthetes csúcsot is elért.
Az európai devizát az is támogatta, hogy az olajárak visszaesése az importált energiára érzékenyebb európai gazdaság számára kedvezőbb fejlemény, mint az Egyesült Államoknak. A kép ugyanakkor törékeny maradt, mert a Brent ára csütörtök reggelre ismét emelkedni kezdett, és továbbra is jóval a háború előtti szintek felett, 102 dolláros hordónkénti szinten áll.
A jen erősödött, miután a piacon egyre többen számolnak azzal, hogy Tokió aktívabban léphet fel a jen védelmében. A dollár egy ponton 155 jenig esett, ami tízhetes mélypontnak számít, majd csütörtökön 156,15 jen körül stabilizálódott.
A japán pénzügyi vezetés közben világossá tette, hogy nem tekinti korlátozottnak a mozgásterét az intervenciók terén, ami óvatosabbá teheti a jen ellen spekuláló befektetőket. Tartós jenfordulathoz ugyanakkor a piaci kommentárok szerint valószínűleg nem elég a verbális vagy tényleges intervenció: ehhez a Bank of Japan szigorúbb kamatpolitikájára is szükség lehet.
A forint közben látványosan erős: az EUR/HUF árfolyam csütörtök reggel 358,26 körül járt, vagyis az euró három nap alatt közel 1,8 százalékot veszített a forinttal szemben.
Az euró-forint az elmúlt napokban szinte folyamatosan ereszkedett: a 365 feletti szintről 358 közelébe csúszott vissza, és már alig van a négyéves csúcs, 357,5-nél.
A dollárral szemben még jobb formában van a magyar devizat:
az USD/HUF 304,82 körül állt, háromnapos alapon több mint 2,3 százalékos esést mutatva, ami forinterősödést jelent.
A dollár-forint grafikonja hasonló képet mutat, mint az euró-forinté: az árfolyam 312–313 közeléből 305 alá süllyedt, és a 303,34-es 52 hetes mélypont sincs messze. Ebben a mozgásban egyszerre látszik a nemzetközi dollárgyengülés és a forint saját, a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó ereje.
Régiós összevetésben is meglátszik a forint saját drive-ja: a zloty árfolyama 84,65 körül mozgott reggel, két és féléves csúcsa közelében jár a forint a lengyel devizával szemben. Az idei évben már több mint 7 százalékot esett a PLN/HUF.
A csütörtök reggeli devizapiaci kép a dollár szélesebb gyengüléséről, az euró olajárakhoz kötött megtámasztásáról, a jen körüli intervenciós kockázatról és a forint erősödő lendületéről szól.
A makoradatok is csak korlátozottan lehetnek hatással a helyzetre: Magyarországról a Központi Statisztikai Hivatal kiskereskedelmi adat, az MNB-től a devizatartalékokról szóló beszámoló jön, míg külföldről a német ipari megrendelési jelentés, az amerikai termelékenységi mutató és a munkanélkülisegély-kérelmek száma hozhat mozgást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
