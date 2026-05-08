Hosszú évek óta nem látott dolog történhet a forinttal

A választások óta látványosan menetel a forint, és miközben az euróval szembeni teljesítményről beszél mindenki, a dollárral szembeni mozgás már kifejezetten történelminek nevezhető. A piacon ugyanis két erő dolgozik egyszerre, és ezek együttese olyan szintekre nyomhatja le az USD/HUF-ot, amilyenre évek óta nem volt példa. Az igazi kérdés már nem az, hogy elérjük-e a kerek lélektani küszöböt, hanem az, hogy mi történik utána.

A választások utáni új valóság

Az április 12-i választások óta a forint nagyot lépett előre az euróval szemben. A Tisza-kormány gazdaságpolitikája, amely az uniós források hazahozatalára, a gyors euróbevezetés felé tett konkrét lépésekre, a költségvetés rendbetételére és a jogállamiság helyreállítására épül, láthatóan elnyerte a piac bizalmát.

Mélyen 360 alatt jár már az euró is a forinttal szemben, ami önmagában is figyelemre méltó elmozdulás. Csakhogy az igazi sztori nem itt van. A dollárral szemben olyan árfolyamra készül a forint, amilyenre hosszú évek óta nem volt példa.

Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy itt a vége. A piacon ugyanis egyszerre két folyamat zajlik: a globális dollárgyengülés és a magyar oldalon zajló pozitív újraárazás. A kettő együtt jóval komolyabb és tartósabb elmozdulást vetíthet előre, mint amit elsőre gondolnánk.