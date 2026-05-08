Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére
Péntek reggel további erősödéssel nyitott a forint, egyelőre úgy tűnik, hogy semmi nem tud gátat szabni a magyar deviza szárnyalásának. A fő ok továbbra is a választásokat követő piaci bizalom, ha még a geopolitikai színtérről is kedvező hírek jönnének, az lenne csak az igazi főnyeremény.

Az euróval szemben 356 körül kezdi a napot a forint pénteken, ez 0,2%-kal alacsonyabb a csütörtök esti értéknél. Tegnap 355 alatt is járt a jegyzés átmenetileg, ami több mint négyéves csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából.

Az elmúlt szűk egy hónapban a parlamenti választások óta a forint már mintegy 7%-kal erősödött az euró ellenében, a jelek szerint nincsenek korlátok a forint erősödése előtt. Elemzők egy része 2027 végére már 340 körüli euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart,

a menetelésre nemzetközi szinten is egyre többen felkapják a fejüket.

Az Ebury pénzügyi szolgáltató cég csütörtökön megjelent kommentárjában azt írta, hogy az elmúlt hetekben a forint lett az egyik legizgalmasabb deviza globálisan. Az új kormánnyal kapcsolatos pozitív várakozások fűthetik tovább rövidtávon az árfolyamot, ha pedig az uniós források felszabadítása kapcsán kézzelfogható eredmények is jönnek, akkor az további lendületet adhat.

A nemzetközi piaci környezet is segít a forintnak, hiszen a dollár az elmúlt napokban gyengült az euróval szemben, péntek reggel 1,1738 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal haladta meg a tegnap estit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

