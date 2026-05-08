Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére - Ma sem ússzuk meg új csúcs nélkül
Péntek délután új négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, úgy tűnik, hogy megállíthatatlan a magyar deviza szárnyalása.
Új négyéves csúcs

Délutánra 354,7-ig esett az euró jegyzése, ezzel

ma is új négyéves csúcsra erősödött a forint, utoljára 2022 januárjában járt ennél erősebb szinten.

A dollárral szemben is hasonló a tendencia, vészesen közelíti a 300-as lélektani szintet a jegyzés, most 301,2-nél áll.

Megint hatalmasat estek a magyar hozamok - Mi történik a kötvénypiacon?

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon csökkentek a hozamok.

Korrigál tovább a forint

Már 356 közelébe emelkedett az euró jegyzése, ami így is 0,3%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest. A fordulat elsősorban a délelőtt megjelent költségvetési statisztikával magyarázható, mivel a dollár továbbra is gyengülésben van az euró ellenében.

Fordul a forint a költségvetési adat után

Enyhe fordulat jelei látszanak a piacon az áprilisi államháztartási adatok publikálása után, de a 355,4-es euróárfolyam még mindig 0,4%-kal alacsonyabb a tegnapinál.

Megjött az adat: borzalmas állapotban kapja meg a költségvetést a Tisza-kormány

Áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárt az államkassza, ami elsőre nem tragikus, de fontos kiemelni, hogy ez a második legnagyobb negyedik havi deficit a költségvetés újkori történetében. Ezzel az első négy hónap után a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves eredeti terv 93%-a. A napokban felálló új kormány és annak is a Kármán András vezette Pénzügyminisztériuma nem lesz könnyű helyzetben, amikor a fiskális politika újraalkotásáról beszélünk.

A gyengülő dollár is segít

A hazai hírek mellett a dollár gyengülése is besegít a forintnak, az amerikai deviza ma 0,3%-os veszített az euróval szemben, így 1,176 fölé emelkedett a keresztárfolyam.

Lassan új csúccsal kacérkodik a forint

Egyre közelebb kúszik a 355-ös szinthez a forint, így lassan célkeresztbe kerülhet a csütörtökön látott 354,8 körüli csúcs a magyar deviza szempontjából. A péntek délelőtti 355,3-as árfolyam fél százalékos forinterősödést jelent tegnaphoz képest.

itt az új történelmi csúcs: soha nem volt ennyi devizatartaléka Magyarországnak

Április végére 60 milliárd euró fölé emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemzetközi tartalékainak összege – közölte a jegybank péntek reggel. Ez új történelmi csúcsot jelent, a múlt hónapban kismértékben csökkent az aranytartalék piaci értéke, de ezt ellensúlyozta a devizakövetelések értékének emelkedése.

Megint elindult a forint

Péntek délelőtt ismét az erősödés felé mozdult a forint, most 355,8-nál jár az euróval szemben, ami 0,3%-kal alacsonyabb a csütörtök esti árfolyamnál. Ezzel párhuzamosan a dollár jegyzése fél százalékkal 302,7-ig esett.

A lengyelek és a csehek sem változtattak a kamaton, de máshogy látja a helyzetet a két jegybank

A cseh és a lengyel jegybank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatot, kommunikációjukban azonban eltérő inflációs kockázatokat emeltek ki.

Megtorpant a forint, de vehet még újra lendületet

Péntek délelőttre 356,25 környékére emelkedett az euró-forint jegyzés, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnapinál. A vártnak megfelelő áprilisi inflációs adat nem okozott érdemi árfolyammozgást, a befektetők egyelőre kivárnak a friss hírek előtt.

Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére

Az euróval szemben 356 körül kezdi a napot a forint pénteken, ez 0,2%-kal alacsonyabb a csütörtök esti értéknél. Tegnap 355 alatt is járt a jegyzés átmenetileg, ami több mint négyéves csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából.

Az elmúlt szűk egy hónapban a parlamenti választások óta a forint már mintegy 7%-kal erősödött az euró ellenében, a jelek szerint nincsenek korlátok a forint erősödése előtt. Elemzők egy része 2027 végére már 340 körüli euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart,

a menetelésre nemzetközi szinten is egyre többen felkapják a fejüket.

Az Ebury pénzügyi szolgáltató cég csütörtökön megjelent kommentárjában azt írta, hogy az elmúlt hetekben a forint lett az egyik legizgalmasabb deviza globálisan. Az új kormánnyal kapcsolatos pozitív várakozások fűthetik tovább rövidtávon az árfolyamot, ha pedig az uniós források felszabadítása kapcsán kézzelfogható eredmények is jönnek, akkor az további lendületet adhat.

A nemzetközi piaci környezet is segít a forintnak, hiszen a dollár az elmúlt napokban gyengült az euróval szemben, péntek reggel 1,1738 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal haladta meg a tegnap estit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

