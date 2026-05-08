Minden határt áttört a forint, öt éve nem látott szintek kerültek karnyújtásnyira
Pénteken új négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben is. A Tisza választási győzelme úgy tűnik eddig minden várakozást felülmúl a forinterősödés tekintetében, hiszen már gyakorlatilag a 300 forintos dollár is elkönyvelhető.
Az éjjeli órákban is folytatódott az erősödés, új csúcsokkal nyugtázza a napot a forint

Reggeli 357-es nyitóértékéhez képest ma újabb 3 egységnyit erősödött a forint az euróhoz képest, így most már csak egy fél tized választja el a 354-től, ami a nap eddigi legerősebb állása.

A dollárral szemben még szebben szépen zárja a napot. Itt közel 4,5 egységnyit erősödött reggel óta, és mostanra már kevesebb mint fél egységre van a 300-as lélektani határ áttörésétől.

Ismét erősödésben a forint, új csúcs az euróval szemben

Bár hatalmas kiugrás továbbra sincs a forint nap közbeni teljesítményéhez képes, az euróval szemben már 354,22-ig sikerült erősödnie, ami egyben az új napi csúcs is.

Ezzel párhuzamosan persze a dollárral szemben is meglett az újabb csúcsérték, ez esetben 300,65-ös szintet ért el a magyar deviza.

Újabb csúcson a forint, elkerülhetetlennek tűnik a 2-essel kezdődő dollárárfolyam

A dollárral szemben már 300,8 alá is benézett a magyar deviza, így alig több mint fél tizeddel, de 300,779-en megvan az új napi csúcsa. Utoljára öt évvel ezelőtt volt 300 forint alatt a dollár, de az elmúlt napok tapasztalatai óta már csak idő kérdése, hogy ismét 2-essel kezdődjön a dollár ára.

Eközben az euróval szemben is tartja erős pozícióját. Itt ugyanebben az időben 354,3 alá ment a forint, és jelenleg két tizeddel e felett, 354,5-nél jár a magyar deviza.

Egyre inkább tendál a forint az újabb egységhatár felé

Ugyan továbbra sem sikerült elérni a 354-es szintet az euróval szemben, a forint egyre szűkebb sávban mozog, fokozatosan közeledve az egységhatárhoz.

Eközben a dollárral szemben felülről karcolja a 301-es értéket, de nem kizárt, hogy még a nap folyamán áttörheti a 300 forintos lélektani határt is.

Szük sávban mozog a forint, most újra elindúlhat

Nem veszít délutáni erejéből a forint, a 354,3-as leszúrás óta ugyan visszaesett kicsit, de stabilan a 354,8 alatt mozgott, és most megint erősödés látható az euróval szemben.

354 közelébe esett az euró

Az euró árfolyama 354,25 környékére esett, ott volt a mai mélypontja. Jelenleg 354,8-nál jár, ami 0,6%-kal marad el a csütörtök estitől.

A 300-as dollárral kacérkodik a forint

Az elmúlt percekben a 301-es szint alatt is járt a dollár-forint, vagyis

hajszálra vagyunk attól, amire utoljára 2021-ben volt példa, hogy kettessel kezdődjön az árfolyam.

Új négyéves csúcs

Délutánra 354,7-ig esett az euró jegyzése, ezzel

ma is új négyéves csúcsra erősödött a forint, utoljára 2022 januárjában járt ennél erősebb szinten.

A dollárral szemben is hasonló a tendencia, vészesen közelíti a 300-as lélektani szintet a jegyzés, most 301,2-nél áll.

Hosszú évek óta nem látott dolog történhet a forinttal

A választások óta látványosan menetel a forint, és miközben az euróval szembeni teljesítményről beszél mindenki, a dollárral szembeni mozgás már kifejezetten történelminek nevezhető. A piacon ugyanis két erő dolgozik egyszerre, és ezek együttese olyan szintekre nyomhatja le az USD/HUF-ot, amilyenre évek óta nem volt példa. Az igazi kérdés már nem az, hogy elérjük-e a kerek lélektani küszöböt, hanem az, hogy mi történik utána.

Megint hatalmasat estek a magyar hozamok - Mi történik a kötvénypiacon?

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon csökkentek a hozamok.

Korrigál tovább a forint

Már 356 közelébe emelkedett az euró jegyzése, ami így is 0,3%-os forinterősödést jelent tegnaphoz képest. A fordulat elsősorban a délelőtt megjelent költségvetési statisztikával magyarázható, mivel a dollár továbbra is gyengülésben van az euró ellenében.

Fordul a forint a költségvetési adat után

Enyhe fordulat jelei látszanak a piacon az áprilisi államháztartási adatok publikálása után, de a 355,4-es euróárfolyam még mindig 0,4%-kal alacsonyabb a tegnapinál.

Megjött az adat: borzalmas állapotban kapja meg a költségvetést a Tisza-kormány

Áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárt az államkassza, ami elsőre nem tragikus, de fontos kiemelni, hogy ez a második legnagyobb negyedik havi deficit a költségvetés újkori történetében. Ezzel az első négy hónap után a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves eredeti terv 93%-a. A napokban felálló új kormány és annak is a Kármán András vezette Pénzügyminisztériuma nem lesz könnyű helyzetben, amikor a fiskális politika újraalkotásáról beszélünk.

A gyengülő dollár is segít

A hazai hírek mellett a dollár gyengülése is besegít a forintnak, az amerikai deviza ma 0,3%-os veszített az euróval szemben, így 1,176 fölé emelkedett a keresztárfolyam.

Lassan új csúccsal kacérkodik a forint

Egyre közelebb kúszik a 355-ös szinthez a forint, így lassan célkeresztbe kerülhet a csütörtökön látott 354,8 körüli csúcs a magyar deviza szempontjából. A péntek délelőtti 355,3-as árfolyam fél százalékos forinterősödést jelent tegnaphoz képest.

itt az új történelmi csúcs: soha nem volt ennyi devizatartaléka Magyarországnak

Április végére 60 milliárd euró fölé emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemzetközi tartalékainak összege – közölte a jegybank péntek reggel. Ez új történelmi csúcsot jelent, a múlt hónapban kismértékben csökkent az aranytartalék piaci értéke, de ezt ellensúlyozta a devizakövetelések értékének emelkedése.

Megint elindult a forint

Péntek délelőtt ismét az erősödés felé mozdult a forint, most 355,8-nál jár az euróval szemben, ami 0,3%-kal alacsonyabb a csütörtök esti árfolyamnál. Ezzel párhuzamosan a dollár jegyzése fél százalékkal 302,7-ig esett.

A lengyelek és a csehek sem változtattak a kamaton, de máshogy látja a helyzetet a két jegybank

A cseh és a lengyel jegybank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatot, kommunikációjukban azonban eltérő inflációs kockázatokat emeltek ki.

Megtorpant a forint, de vehet még újra lendületet

Péntek délelőttre 356,25 környékére emelkedett az euró-forint jegyzés, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnapinál. A vártnak megfelelő áprilisi inflációs adat nem okozott érdemi árfolyammozgást, a befektetők egyelőre kivárnak a friss hírek előtt.

Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére

Az euróval szemben 356 körül kezdi a napot a forint pénteken, ez 0,2%-kal alacsonyabb a csütörtök esti értéknél. Tegnap 355 alatt is járt a jegyzés átmenetileg, ami több mint négyéves csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából.

Az elmúlt szűk egy hónapban a parlamenti választások óta a forint már mintegy 7%-kal erősödött az euró ellenében, a jelek szerint nincsenek korlátok a forint erősödése előtt. Elemzők egy része 2027 végére már 340 körüli euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart,

a menetelésre nemzetközi szinten is egyre többen felkapják a fejüket.

Az Ebury pénzügyi szolgáltató cég csütörtökön megjelent kommentárjában azt írta, hogy az elmúlt hetekben a forint lett az egyik legizgalmasabb deviza globálisan. Az új kormánnyal kapcsolatos pozitív várakozások fűthetik tovább rövidtávon az árfolyamot, ha pedig az uniós források felszabadítása kapcsán kézzelfogható eredmények is jönnek, akkor az további lendületet adhat.

A nemzetközi piaci környezet is segít a forintnak, hiszen a dollár az elmúlt napokban gyengült az euróval szemben, péntek reggel 1,1738 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékkal haladta meg a tegnap estit.

