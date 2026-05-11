Bármi benne van a pakliban a cseh jegybank szerint
A Cseh Nemzeti Bank új gazdasági előrejelzése alternatív forgatókönyveket is tartalmaz az energiaárak alakulásáról. Ezek az alapforgatókönyvhöz képest eltérő kamatpályát vetítenek előre.

A jegybank egy hétfői, elemzőknek tartott találkozón ismertette a részleteket. Kiderült, hogy az alappálya mellett magasabb, illetve alacsonyabb energiaárakkal számoló forgatókönyveket is kidolgoztak.

Az előrejelzések szerint a drágább energia magasabb, míg az olcsóbb energia alacsonyabb kamatpályát vetít előre.

Emellett készítettek egy olyan modellt is, amely a Hormuzi-szoros lezárásának hatásait vizsgálja. Ez a szimuláció a vártnál magasabb energiaárakkal kalkulál. A forgatókönyv alapján ez a piaci sokk a háromhónapos bankközi kamatlábak markánsabb csökkenését eredményezné.

Forrás: Reuters

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

