Már a legrosszabbra készül a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, általános korlátozások jöhetnek a gazdaságban

India szükségintézkedéseket fontolgat devizatartalékainak védelmére, hogy enyhítse az iráni háború okozta gazdasági megrázkódtatásokat. A tervek között szerepel a nem létfontosságú importcikkek – köztük az arany és a szórakoztatóelektronikai termékek – behozatalának korlátozása, valamint az üzemanyagárak emelése - írta meg a Bloomberg.

A miniszterelnöki hivatal és a pénzügyminisztérium tisztviselői az indiai jegybankkal (RBI) egyeztettek az elszálló olajárak okozta károk mérséklésére alkalmas lépésekről – közölték névtelenséget kérő, az ügyben jártas források. A megbeszéléseken felmerült az üzemanyagárak emelése is. Ez az iráni háború kitörése óta az első ilyen lépés lenne. A döntést megkönnyítheti, hogy Narendra Modi miniszterelnök nemrég elsöprő győzelmet aratott a tagállami választásokon. Pártja és szövetségesei immár India államainak kétharmadát irányítják, miután a héten a korábban ellenzéki fellegvárnak számító Nyugat-Bengálban is győzni tudtak.

India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, a Hormuzi-szoros lezárása, valamint az energiaárak megugrása pedig súlyosan érintette az országot.

A megemelkedett energiaszámlák miatti hatalmas devizakereslet a rúpia történelmi mélypontra zuhanásához vezetett. Az indiai fizetőeszköz idén 5,6 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben, amivel az ázsiai főbb devizák közül a leggyengébben teljesített. Az RBI folyamatosan interveniál - azaz nyílt piaci műveleteket hajt végre - a rúpia támogatása érdekében. Ennek következtében a devizatartalékok május 1-jére 690,7 milliárd dollárra csökkentek, ami nagyjából 10-11 hónapnyi import fedezésére elegendő.

A jegybank emellett más lépéseket is tett. Korlátozta a bankok napi nyitott devizapozícióit 100 millió dollárban, és átmenetileg megtiltotta a külföldi ügyfeleknek kínált, tényleges szállítás nélküli határidős ügyletek (NDF) értékesítését. Felmerült az is, hogy módosítják az importőrök devizafedezeti szabályait, az exportőröket pedig kötelezik a dollárbevételeik azonnali hazautalására.

Modi vasárnap arra kérte az állampolgárokat, hogy használjanak tömegközlekedést és dolgozzanak otthonról. Az ország miniszterelnöke emellett azt is javasolta, hogy egy évig ne vásároljanak aranyat, valamint korlátozzák a külföldi utazásaikat.

Forrásaink szerint a miniszterelnök felszólítása egyúttal előkészíti a terepet az esetleges jövőbeli áruhiányokra

- írják a Bloomberg elemzői. Amennyiben az állampolgárok nem tanúsítanak felelős magatartást, a hatóságok ideiglenesen korlátozhatják a nem létfontosságú célú devizavásárlásokat.

Az arany és a szórakoztatóelektronikai termékek nem létfontosságú importcikknek minősülnek, így a behozataluk korlátozása a folyó fizetési mérleg növekvő hiányának féken tartását célozná. India nem az egyetlen ország, amely ilyen intézkedésekhez folyamodik. Az ázsiai régióban Vietnám és Thaiföld is otthoni munkavégzésre kérte polgárait az üzemanyag- és a dollármegtakarítás érdekében.

