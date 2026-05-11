FONTOS Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?
Gyengüléssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben azt követően, hogy a múlt héten többéves csúcsokat ostromolt a magyar deviza. Elsősorban a nemzetközi hangulat romlása tett be a forintnak, a közel-keleti háború kapcsán megint rossz híreket kaptak a befektetők, ami miatt a dollár erősödésnek indult.

Hétfő reggel 354,8-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-os gyengülést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A múlt héten 354 közelében is járt a magyar fizetőeszköz, ami több mint négyéves csúcsot jelentett a forint szempontjából. Egyre több elemző gondolja úgy, hogy a következő hónapokban akár a 340-es szintet is tesztelheti a forint. A fő ok továbbra is a kormányváltással kapcsolatos általános piaci bizakodás, a befektetők az eddiginél piacbarátabb és hitelesebb gazdaságpolitikára számítanak a Tisza-kormánytól.

Ezzel kapcsolatban a leendő miniszterek ma részleteket is elárulhatnak parlamenti meghallgatásukon, ezeket kiemelten figyelhetik a befektetők.

A dollár-forint jegyzés majdnem a lélektani 300-as szintet is letörte a múlt hét végén, a mélypont 300,7-nél volt pénteken. Onnan ma reggelre 301,9-ig kúszott vissza az árfolyam, ami 0,4%-os forintgyengülésnek felel meg.

A nemzetközi színtérről inkább negatív hírek érkeztek, ez okozta a ma reggeli fordulatot a piacon, a közel-keleti háborúban megint távolodni látszanak az álláspontok a felek között. Donald Trump amerikai elnök visszadobta az iráni békejavaslatot, amit követően az olaj világpiaci ára ismét emelkedésnek indult. Ennek hatására az euró-dollár jegyzés 0,2-kal 1,1754-ig esett vissza.

A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdi a hetet, vagyis továbbra is a forint reagál a legérzékenyebben a nemzetközi fejleményekre, ami az utóbbi hetek erősödésének tudható be.

