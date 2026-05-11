Megindult a lázadás a brit miniszterelnök ellen, a piacok már a legrosszabbra készülnek

A politikai és költségvetési kockázatokra különösen érzékeny 30 éves brit államkötvények hozama csaknem 10 bázisponttal, 5,68 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a font 0,1 százalékot gyengült a dollárral és az euróval szemben egyaránt. A 30 éves papírok hozama már a múlt héten is 1998 óta nem látott csúcsot ért el.
A brit kötvény- és devizapiaci kilátásokról alábbi elemzésünkben olvashatnak:
Keir Starmer hétfői beszéde nem tudta lecsillapítani a párton belüli elégedetlenséget.
Catherine West volt miniszter ugyan elállt az azonnali pártelnöki kihívástól, de közölte, továbbra is elvárja Starmer távozásának pontos ütemtervét. A miniszterelnök kijelentette, hogy szembeszáll minden leváltására irányuló kísérlettel, ez azonban keveset javított a párton belüli hangulaton.
A kötvénypiacokra globális szinten is nyomást gyakorol a közel-keleti háború. Ezenfelül az energiaársokk fokozza az inflációs kockázatokat, ami további kamatemeléseket vetít előre. Az Egyesült Királyság magas államadóssága és megosztott belpolitikája azonban különösen sebezhetővé teszi a szigetország piacát.
A kötvénybefektetők fő aggodalma az, hogy Starmer esetleges utódja baloldalibb irányba tolná el a Munkáspárt gazdaságpolitikáját.
Ennek részeként a kiadások növelésével próbálnák visszaszerezni a kiábrándult szavazókat, ami az állampapír-kibocsátás további emelkedéséhez vezetne.
A piac attól tart, hogy Starmer bármely lehetséges utódja baloldalibb politikát folytatna, ami költségvetési szempontból kedvezőtlen
- fogalmazott Mohit Kumar, a Jefferies európai vezető közgazdásza.
A brit deviza- és kötvénypiac nem először szembesül politikai válsággal. 2022-ben Liz Truss miniszterelnök úgynevezett miniköltségvetése a font történelmi mélypontra zuhanásához és a brit államkötvények (giltek) hozamának drasztikus megugrásához vezetett. Akkor végül az angol jegybanknak, a Bank of Englandnek kellett beavatkoznia a piac stabilizálása érdekében.
