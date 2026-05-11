Mikor lehet 350 forint az euró? Hamarabb, mint eddig gondoltuk

A közép-kelet-európai devizák továbbra is élvezik a pozitív nemzetközi befektetőin hangulatot, ezen belül a forint új többéves csúcsra erősödött a múlt héten – olvasható az ING Bank hétfő reggeli piaci kommentárjában. A bank szakemberei eddig az év közepére várták, hogy a magyar deviza eléri a 350-es lélektani szintet, most azonban úgy tűnik, hogy ez hamarabb is megtörténhet.

A forint múlt pénteken áttörte a 355-ös szintet is az euróval szemben, majd szombaton hivatalosan is beiktatták miniszterelnöknek Magyar Pétert, akitől a piac az uniós források gyors felszabadítását és az euróbevezetési folyamat megkezdését várja – írta hétfő reggeli elemzésében az ING Bank. Az elmúlt hetekben jórészt ezek a tényezők fűtötték a forint árfolyamát, az áprilisi választások óta a magyar deviza közel 10 százalékkal erősödött már az euróval szemben.

A forintban már most is nagyon erős a long pozícionáltság, ennek ellenére a piacnak nem okoz problémát a további erősödés. Így az év közepére várt 350-es előrejelzésünk a vártnál hamarabb megvalósulhat

- emelik ki a bank szakemberei.

A másik oldalról nézve azonban Magyar Péter hivatalos kinevezése az elmúlt hetek pozitív befektetői hangulatának végét is jelentheti, a klasszikus stratégia alapján elképzelhető, hogy a piac eladással reagál majd a következő időszak híreire. Egyelőre nincsenek konkrétumok az új kormány költségvetési konszolidációs terveiről és az euróbevezetési terv részleteit sem ismerjük.

Az ING összességében arra számít, hogy a piac egyelőre igyekszik meglovagolni a pozitív hullámokat a forint piacán mielőtt a fenti részleteket számon kérné a kormányon.

