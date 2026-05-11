Sokkolja a magyar exportőröket a forint szárnyalása, mutatjuk, mibe kapaszkodhatnak most

Egyre jobban érzik a hazai exportvállalatok az elmúlt év forinterősödésének káros hatásait. A 2025-ös monetáris politikai irányváltás, a Tisza Párt választási győzelmétől várt gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetési ígéret hosszú távú stabilitási horgonya miatt ráadásul nem valószínű, hogy a magyar deviza a következő hónapokban-években érdemben visszagyengülne, ami elkerülhetetlenné teszi az exportőrök számára a szerkezeti alkalmazkodást. A régiós tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy hosszú és fájdalmas folyamat, kellő rugalmassággal és kormányzati támogatással azonban végrehajtható. Cikkünkben a forint és a hazai exportvállalatok középtávú kilátásait vizsgáltuk meg.

Az iráni konfliktus újabb csillapodásával és a nemzetközi kockázatvállalási kedv erősödésével ismét szárnyalni kezdtek a kockázatos eszközök, amelyből a forint sem maradt ki. A magyar deviza árfolyama több mint négyéves mélypontra esett az euróval és a dollárral szemben is, az elemzők szerint pedig a további erősödés is elképzelhető. A hazai fizetőeszköz menetelését a globális piaci kilátások mellett a Tisza Párt választási győzelmétől várt gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetés melletti elköteleződés is fűti. A március közepe óta eltelt szűk két hónapban a forint közel 10 százalékot erősödött az euróval szemben, a 2022-es (extremitást jelentő) csúcsnál pedig már mintegy 75 egységgel van alacsonyabban az euró-forint árfolyam.

A forint erősödése az euróval (pirossal) és a dollárral (kékkel) szemben az elmúlt egy évben. (A negatív érték a forint szempontjából erősödést jelent.) Forrás: TradingView.

A forint szárnyalása kifejezetten előnyös a befektetők, külföldre utazók és importőrök számára, a hazai exportvállalatokat azonban nagyon nehéz helyzetbe hozta. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben megszaporodtak az erős forintot kritizáló hangok, hiszen az exportőrök jelentős profitabilitási sokkot szenvednek el a hazai deviza erősödése miatt. Ezen cégek számára ugyanis a magyar deviza felértékelődése jelentősen csökkenti az árbevétel forintban kifejezett értékét, miközben

továbbra is állandó problémaként jelenik meg a belföldi cégekkel szembeni versenyképességi romlás, a 10 százalék feletti béremelési elvárás és a belföldi inputokat érintő inflációs nyomás.

A munkaerőköltségek elmúlt évekbeli alakulása és 2025-ös szintje az európai országokban. Forrás: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi kamara (DUIHK).

GDP-deflátor és belső kereslet által mért árszint-változás Európa országaiban. A belföldi keresleti infláció a magánfogyasztási infláció (C), a beruházási infláció (I) és a kormányzati fogyasztási infláció (G) összegéből áll. A GDP-deflátor által jelzett infláció a belföldi keresleti infláció és a kereskedelmi feltételek hatásának (cserearány-változás, Terms of Trade) összegéből áll. A fekete pötty a 2014-2019-es időszak kumulált inflációját mutatja a GDP-deflátorral mérve. Forrás: Eurostat alapján Európai Bizottság.

Az erős forint az új normalitás, tartós marad az exportőrökre nehezedő nyomás

Ahhoz, hogy megérthessük a hazai exportcégek kilátásait, érdemes áttekinteni az elmúlt másfél évtized hazai gazdaságpolitikáját. A 2010-es évek hazai gazdaságpolitikáját egyértelműen a növekedés támogatása határozta meg, amelynek egyik (nyugodtan mondhatjuk: félreértett) eleme volt a Nyugat-Európában megszokottnál magasabb infláció és a forint fokozatos leértékelődésének tolerálása volt. A magyar exportvállalatok az elmúlt 15 évben hozzászokhattak a forintleértékelődés profitokra gyakorolt kedvező hatásához,

így az elmúlt év devizapiaci folyamatai nagy változást hozhattak számukra.

Az EURHUF és USDHUF árfolyam hosszú távú alakulása. Forrás: TradingView.

A monetáris politika mér 2023-ban erőteljes jelzéseket arra, hogy ezzel a felfogással szakítani kíván, hiszen sokkal több kért okozott, mint amennyi hasznot hajtott. Látványosan azonban a rezsimváltás 2025 tavaszán következett be, amikor Varga Mihály jegybankelnök és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése még egyértelműbben szakított a korábbi évek növekedéstámogató (azaz forintleértékelő) monetáris politikájával és a stabilitás visszaállítására helyezte a fókuszt. Fontos megjegyezni, hogy a jegybanknak továbbra sincsen konkrét árfolyamcélja, a stratégiaváltást a tartós inflációs nyomás indokolta.

A hazai monetáris politika szigorodását jól szemlélteti, hogy míg a régiós jegybankok fokozatosan normalizálták a kamatokat (az eurózónában 2, Lengyelországban 3,75, Csehországban pedig 3,5 százalékra csökkentek a kamatok 2026-ra), addig hazánkban 6 százalék felett ragadt az irányadó ráta. (Ebben az a kényszerűség is szerepet játszott, hogy a befektetők a múltbeli tapasztalataik alapján jelentős kockázati, gazdaságpolitikai felárat vártak el.) A magas kamatszint erős támaszt nyújtott a magyar forintnak, amely 2026 év elejére 400-ról 380 alá erősödött az euróval szemben. Az iráni háború kitörése rövid időre megtörte a magyar deviza erősödő trendjét, áprilisban viszont a Tisza Párt választási győzelme és az ettől várt gazdaságpolitikai fordulat újabb lökést adott a magyar fizetőeszköznek (második, kormányzati rezsimváltás).

A választások óta ráadásul nemcsak az MNB, de a kormányra kerülő Tisza Párt is minden lehetőséget megragad a stabilitásorientált politika hangsúlyozására (példaként említhető Kármán András leendő pénzügyminiszter találkozója Varga Mihály jegybankelnökkel az euróbevezetés ügyében és az MNB saját kommunikációja is), amely a javuló piaci bizalmon keresztül még tovább erősítette a hazai devizát. A piacok egyelőre elhiszik a makrogazdaság stabilizálásáról és az euróbevezetésről szóló ígéreteket, ameddig pedig ez kitart, addig jó eséllyel a forint is erősödő pályán marad. A legfrissebb piaci elemzések szerint az idei év végén akár 340 körüli árfolyamokat is láthatunk majd a piacokon.

A jegybank és a Tisza Párt stabilitás iránti elkötelezettségének ráadásul az euróbevezetés terve hosszú távú horgonyt is ad, hiszen a közös valuta átvétele csak hosszú évek fegyelmezett költségvetési politikájának és alacsonyan tartott inflációjának árán valósítható meg. Amennyiben a nyilatkozatok hitelesen tükrözik a Tisza Párt és az MNB elkötelezettségét az euró bevezetését illetően, úgy

a következő éveket is a 2025 tavasza óta látott szigorú, stabilitásorientált monetáris politika fogja meghatározni.

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata ugyanis a jegybank árstabilitási céljának 2 százalékra mérséklése (ez jelenleg a 2-4 százalékos sáv, de az Európai Központi Bank célja 2 százalék) és az áremelkedési dinamika ezen szinten történő lehorgonyzása lesz, amely összeegyeztethetetlen a 2010-2025-ös időszak magasabb inflációt és árfolyam-leértékelődést toleráló stratégiájával.

Amennyiben tehát a magyar gazdaság következő 5-6 évét tényleg végigmegy az euróbevezetés és a makrostabilitás helyreállításának folyamatán, akkor a fundamentális forintgyengüléstől, valamint a laza költségvetési és monetáris politikától búcsút kell vennünk.

Tartós profitabilitási stressz előtt az exportőrök, ami a magyar gazdaságnak is igencsak fájni fog

Az euróbevezetési és stabilizációs pálya egyik legkomolyabb vesztesei kétségkívül az exportőrök lesznek, akiknek folyamatosan erősödő forinttal és romló profitkilátásokkal kell szembenézniük. A vállalatok és a magyar gazdaság pozícióját ráadásul a jelenlegi helyzetben egyszerre több körülmény is rontja:

A pénzügyi fedezeti ügyletek csak rövid távú árfolyam-ingadozások kiküszöbölésére szolgálnak, hosszú távú, fundamentumok által támogatott felértékelődés esetén (ez történik, történhet most a forinttal az euróbevezetési úton) képtelenek tartós segítséget nyújtani. A fedezeti ügyeleteket ugyanis időről időre meg kell újítani, ilyenkor pedig elkerülhetetlen, hogy az erősebb árfolyam "rászakadjon" az exportőrökre. A strukturális forinterősödés negatív hatásai leginkább a hazai kis- és középvállalkozásokat érintik, mivel a nemzetközi multinacionális vállalatok gyakran vállalaton belüli elszámolóárakat használnak, profitjaikat pedig jellemzően cégcsoport-szinten realizálják. A tartós forinterősödés ellen ugyan strukturális védelmet - úgynevezett természetes fedezetet - tud nyújtani, ha a cégek költségei és bevételei is ugyanabban a devizában merülnek fel, ezzel a szerkezeti adottsággal azonban jellemzően csak az importra épülő (azaz jellemzően összeszerelő tevékenységet végző) külföldi nagyvállalatok rendelkeznek. A jelentős hazai hozzáadott értékkel dolgozó, munkaerő-intenzív kis- és közepes exportvállalkozások költségei főként forintban merülnek fel, bevételeik pedig külföldi devizában, amely a mostani környezetben biztos recept a piacvesztéshez, illetve jövedelmezőségi és pénzügyi válsághoz.

Összességében tehát éppen a hazai gazdasági versenyképesség gerincét adó vállalkozásokat érinti legsúlyosabban a mostani felértékelődés.

Mit tudnak tenni az ez exportőrök és a kormány a károk mérsékléséért?

A nemzetközi példák mind azt mutatják, hogy a felértékelődés káros hatásait önmagában sem a nemzeti kormányok, sem az exportőrvállalatok nem tudják ellensúlyozni, mindkét fél részéről komoly erőfeszítésekre van szükség.

Az exportcégek a gyakorlatban három eszközzel próbálkozhatnak:

A legtermészetesebb és -kézenfekvőbb megoldás a devizakockázat pénzügyi piaci fedezése. Ez jellemzően határidős vagy opciós ügyeleteken keresztül történik. Ahogy azonban már korábban láttuk, a pénzügyi piaci fedezés csak a rövid távú ingadozások ellen nyújt menedéket, tartós felértékelődés ellen nem, így a jelen helyzetben ez kevéssé tud hatékony alternatívaként szolgálni. A rövid távú védekezés másik fontos eszköze az árazási struktúra átalakítása és a szerződéses alkalmazkodás. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a vállalatok rövidebb átárazási ciklussal és a devizás szerződésekbe beépített árfolyam-klauzulákkal operálnak, a veszteség egy részét pedig megpróbálják átterhelni a fogyasztói körre. Ennek az eszköznek azonban szintén jelentős korláta van: a piaci és alkupozíció. Márpedig a hazai kis- és középvállalkozások jellemzően árelfogadó pozícióban vannak a nemzetközi ellátási láncokban, így valójában ez az eszköz sem tud kielégítő megoldást hozni. A krízishelyzetből a kiutat egyedül a természetes fedezet erősítése és a szerkezeti alkalmazkodás jelenti. Ennek jegyében az exportvállalatoknak érdemes növelniük importkitettségüket, devizás számlázást kérni a legtöbb igénybevett szolgáltatásra, valamint időben összehangolni a külföldi devizában felmerülő kiadásokat és bevételeket. Ezt a folyamatot a következő években Magyarországon az európai integrációs és az euróbevezetési folyamat egyaránt mélyítheti, de a konkrét lépéseket nem a kormánynak, hanem a vállalatoknak kell megtenniük.

A módszerek hatásosságából jól látszik, hogy

a vállalati alkalmazkodás jó eséllyel csak hosszabb távon tud eredményes lenni, míg a veszteségek rövid távon is jelentkeznek, ezért a rövid távú segítségnyújtás a kormányzat feladata is.

Ez leggyakrabban két módon, stabil finanszírozás biztosításával és célzott beruházásokkal történhet.

Egy felértékelődő környezetben az exportvállalatok legnagyobb rövid távú problémája a likviditáshiány, amelyet romló jövedelmezőségük miatt piaci úton nem igazán tudnak pótolni. A piaci hitelek elérhetetlenségén azonban a kormány tud változtatni és állami garanciákkal, valamint közvetlen hitelnyújtással stabilizálhatja addig a cégek pénzügyeit, amíg a szerkezeti alkalmazkodás megtörténik. A nominális stabilitást célzó gazdaságpolitika a piaci kamatok mérséklésével közvetve is ezt támogatja, de gyakori eszköz szokott lenni a közvetlen finanszírozás is.

Szintén hatásos eszköz lehet a termelékenységet és a versenyképességet javító beruházások ösztönzése, megvalósítása, ez ugyanis növelné az érintett vállalkozások profitabilitását és adott esetben még devizakockázattól mentes, kiszámítható megrendelést is biztosítana számukra. Az uniós források hazahozatala jó eséllyel éppen ezen beruházásokhoz teremtene fedezetet.

Más régiós országok is átéltek már gyors felértékelődést, mégsem omlott össze az exportorinetált gazdasági modell

Mielőtt még eltemetnénk a hazai exportszektort, érdemes felidézni, hogy uniós csatlakozása óta több közép-kelet-európai ország is átélt már az elmúlt egy év magyar viszonyaihoz hasonló felértékelődést.

Közülük a két legemlékezetesebb példa talán Szlovákia euróövezeti csatlakozása és a lengyel zloty elmúlt években látott felértékelődése.

Szlovákiában a korona mintegy 25 százalékot értékelődött fel az euróval szemben az euróövezeti csatlakozást megelőző szűk 4 évben, ami nagyjából kétszerese az euró-forint elmúlt egy évben látott relatív elmozdulásának.

Régiós devizák árfolyamának alakulása 2005 óta az euróval szemben. Forrás: Erste Bank

A tartós felértékelődés természetesen az ottani exportőröket is érzékenyen érintette, a bérdinamika lassítása, a makrostabilitás helyreállítása, a vállalati szektor euroizációja, valamint az exporttámogató infrastruktúra (exportfinanszírozás, biztosítás, követelésfinanszírozás) azt eredményezte, hogy a szlovák export nem maradt el érdemben a forintleértékelődés által is támogatott magyartól.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a 2005-2008-as időszakban a szlovák korona felértékelődését a dinamikus gazdasági növekedés is támogatta, ami együtt járt az európai integráció mélyülésével és a termelékenység növekedésével. Mivel a jelenlegi magyar gazdaságban ezek az intenzív növekedési tényezők jelenleg kifulladtak, a forint egyensúlyi felértékelődése várhatóan elmarad majd a szlovákétól, az exportőröket érintő jövedelmi hatás pedig célzott kormányzati segítséggel és vállalati alkalmazkodással mérsékelhető lehet.

A magyar exportőrökhöz hasonló cipőben járnak jelenleg a külső piacokra termelő lengyel kis- és középvállalatok is.

A lengyel zloty euróval szembeni árfolyama (EURPLN) szintén mintegy 10 százalékot erősödött a 2022-es csúcsokról, az elmúlt 5 évet tekintve pedig jóval lejjebb van, mint az euró-forint kurzus (EURHUF).

A forint (kékkel) és a lengyel zloty (pirossal) erősödése az euróval szemben az elmúlt öt évben. (A negatív érték a forint szempontjából erősödést jelent.) Forrás: TradingView.

A piaci bizalom és a gazdasági kilátások javulása által hajtott tartós zloty-erősödés a lengyel kis- és középvállalkozásokat is negatívan érintette, ez azonban az export volumenében nem igazán tükröződik vissza. 2023-ig Magyarország és Lengyelország exportteljesítménye közelítőleg megegyezett, az elmúlt három évben azonban hazánk kivitele érezhetően zsugorodik, míg Lengyelországé a zloty felértékelődése ellenére is bővülni tudott.

Lengyelország példája megmutatja, hogy bár a devizaárfolyam tartós elmozdulása komoly kihívást tud okozni az exportvállalatok számára, a versenyképességnek azonban csak egy részterületét jelenti. Célzott intézkedésekkel (állami garanciák, likviditási segítségnyújtás) és rugalmas vállalati alkalmazkodással (például digitalizáció, adminisztratív terhek csökkentése) a versenyképesség más pillérei erősíthetőek vagy erősen tarthatók, amelyek legalább részben képesek kompenzálni a felértékelődés negatív hatásait.

A régiós tapasztalatok alapján tehát a magyar exportvállalatok helyzete bár sokat romlott, de egyelőre még nem tűnik kétségbeejtőnek,

a finanszírozás biztosítása és a már évek óta esedékes beruházások és versenyképességi reformok pedig az életképes vállalatok többségét átsegíthetik az euróbevezetés reál felértékelődés által dominált útján.

