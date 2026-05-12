Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint
A közel-keleti béketárgyalások megakadása miatt ismét emelkednek az olajárak, és erősödnek az inflációs félelmek a globális piacokon. A bizonytalanság a dollár erősödését és a kötvénypiacok hozamemelkedését hozta magával. A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamának alakulásában is látszik, a magyar deviza ugyanis a múlt hét közepe óta nem látott szintre gyengült az euróval és a dollárral szemben is. Délelőtt a magyar deviza árfolyama érezhetően erősödött, amiben vélhetően Kármán András pénzügyminiszter-jelölt parlamenti meghallgatáson elmondott üzenetei is szerepet játszhattak. Délután ismét gyengülni kezdett a forint, amelyben az amerikai inflációs adatok és az iráni háborúval kapcsolatos félelmek egyaránt szerepet játszhattak.
305 forintig emelkedett a dollár jegyzése

Egyértelműen a kockázatkerülés az úr ma a piacokon, amelyet a dollár - mint strukturális menedékdeviza - árfolyama is jól tükröz. A zöldhasú árfolyama jelenleg 2,7 egységgel (0,89 százalékkal) haladja meg a tegnap esti záró értéket. A mozgásban az iráni háborúval és az olajárakkal kapcsolatos fejlemények, valamint a vártnál is magasabb amerikai inflációs adatok egyaránt szerepet játszhattak.

A dollár az euróval szemben is látványosan erősödött a mai nap, a kurzus most mintegy 0,43 százalékkal marad el a tegnap este látott értékektől (1,173).

Továbbra is nyomás alatt vannak az amerikai államkötvények, miután a legfrissebb adatok a vártnál magasabb inflációt mutattak. A piaci szereplők egyre inkább arra számítanak, hogy a Fed lazítás helyett inkább szigorít, miközben hamarosan Kevin Warsh veszi át a jegybank vezetését - közölte a Bloomberg.

Ismét feljebb kúszott a forint árfolyama

357,4 fölé emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben. A dolláré 304,7-ig.

Oldalazik a forint

Nincs érdemi mozgás a devizapiacon: az euró árfolyama 357,1, a dolláré 304,2 forint.

Inog a szék a brit miniszterelnök alatt, mozdulnak a piacok

A brit belpolitikai bizonytalanság egyre inkább beépül a font árfolyamába. Keir Starmer miniszterelnökre folyamatosan nő a nyomás, a fogadóirodák pedig már nagy valószínűséggel árazzák a távozását.

A helyzet tegnap kiéleződött, amikor Shabana Mahmood belügyminiszter több mint hetven munkáspárti képviselővel együtt szólította fel Starmert a lemondásra. A fogadási piacok szerint rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy a miniszterelnök még idén távozik a posztjáról. Emiatt a befektetők minden közelgő nyilvános szereplését potenciális lemondási bejelentésként értelmezhetnek.

A font egy erős kereskedési napot követően tegnap délután kezdett gyengülni, amint felerősödtek a kormányfő távozását követelő hangok. Az euró-font (EUR/GBP) devizapár esetében hosszú idő után először jelent meg a politikai kockázati prémium. Ez a makrogazdasági modellek szerint egyelőre szerény mértékű, és mintegy 0,3 százalékos rövid távú túlértékeltséget mutat.

A font esetében ugyanakkor jelentős tér mutatkozik a kockázati prémium további növekedésére

- vélik az ING Bank közgazdászai. A befektetők figyelme várhatóan hamarosan arra irányul, hogy ki lehet Starmer utódja. Jelenleg Andy Burnham, Wes Streeting és Angela Rayner számítanak a fő esélyeseknek.

A brit fizetőeszköz már korábban is gyengült, amikor hírek jelentek meg arról, hogy Burnham parlamenti mandátumot szerezne pártvezetői ambíciói támogatására. A piaci aggodalmakat az váltotta ki, hogy a politikus kész lenne feladni a szigorú költségvetési szabályokat. Ezek az előírások ugyanis a brit államháztartásba vetett befektetői bizalom legfontosabb pillérei közé tartoznak.

Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

Rendkívül erős névsorral érkezik a Debrecen Economic Forum, ahol a hajdúsági üzleti fellegvár gazdasági helyzete, lehetőségei és kilátásai kerülnek napirendre június 9-én. A szakmai program koronaékszere a magyar gazdaság állapotát értékelő makropanel, ahol többek között Bod Péter Ákos volt jegybankelnök is a vendégek között szerepel. Mennyire nehéz a költségvetés helyzete, mikor indulhat be a növekedés, valóban varázsszer lehet-e az uniós források hazahozatala? Regisztráljon most, biztosítsa helyét a konferecián, tudjon meg első kézből meg mindent a legkiválóbb szakértőktől!

Mekkora lökést adhat a magyar kötvényeknek, ha tényleg elindulunk az euró felé vezető úton?

A Tisza Párt gazdaságpolitikai stratégiájának egyik legfontosabb sarokköve az a Kármán András pénzügyminiszter által is kiemelt célkitűzés, miszerint Magyarország 2030-ra megteremti az euróbevezetés feltételeit. Habár a bevezetés ígérete és az országkockázati prémium azonnali átárazódása jelentős kötvénypiaci rallyt eredményezett, a történelmi mintázatok alapján a hozamcsökkenés java még hátra lehet. Ebben az elemzésben kilenc euróbevezető ország elmúlt húsz évének tapasztalataiból indulunk ki, és három historikus szcenárió mentén bemutatjuk, hogy a magyar 10 éves államkötvényhozam milyen pályákon mozoghat.

Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság

A vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. Az infláció éves alapon 3,8 százalékra gyorsult a márciusi 3,3 százalékról, és a maginfláció is feljebb kúszott.

Emelkedtek ma a magyar kötvények referenciahozamai

A nemzetközi hangulat romlása a magyar kötvénypiacra is rányomta a bélyegét, ugyanis minden lejáratot tekintve emelkedtek a referenciahozamok:

  • 3 hónapos lejáraton a hozamok 5 bázisponttal, 5,89 százalékra,
  • 6 hónapos lejáraton a hozamok 3 bázisponttal, 5,84 százalékra,
  • 12 hónapos lejáraton a hozamok 4 bázisponttal, 5,76 százalékra,
  • 3 éves lejáraton a hozamok 9 bázisponttal, 5,77 százalékra,
  • 5 éves lejáraton a hozamok 9 bázisponttal, 5,68 százalékra,
  • 10 éves lejáraton a hozamok 7 bázisponttal, 5,77 százalékra,
  • 15 éves lejáraton a hozamok 4 bázisponttal, 5,80 százalékra,
  • 20 éves lejáraton a hozamok 4 bázisponttal, 5,80 százalékra emelkedtek az ÁKK által publikált referenciahozamok.
Ismét gyengül a forint

Felfelé mozdult az euró és a dollár jegyzése is az elmúlt órában, a közös európai fizetőeszközért most 357,1, a zöldhasúért 304,2 forintot kell most adni.

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár

Kedden több mint 3 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások kudarcba fulladtak. A Hormuzi-szoros körüli feszültség ismét a kínálati kockázatokra irányította a piac figyelmét.

Lecsillapodott a devizapiac

Megnyugodott a forint árfolyama a délelőtti erősebb ingadozás után: az euró jegyzése az elmúlt percekben 356,7, a dolláré 303,7 forint körül mozgott.

Kármán András szerint jól reagált a piac a gazdaságpolitikai ígéretekre

A piac jól reagált az új kormány gazdaságpolitikai ígéreteire, bejelentéseire, és bekövetkezett a kockázati prémium érezhető csökkenése - mondta el parlamenti meghallgatásán a pénzügyminiszter-jelölt.

Azt gondolom, hogy a költségvetés alapvető érdeke, hogy a kockázatcsökkenés elsődlegesen az államadósság finanszírozás csökkenésében jelenjen meg és ne a forint erősödésében

- magyarázta.

Kármán András értékelése közvetve a forint elmúlt hetekben látott erősödésére is vonatkozhat, melynek káros hatásait a gazdasági szereplők (főleg az exportőrök) már egyértelműen érzik. A kötvényhozamok csökkenése hazai szempontból egy sokkal egyértelműbb pozitívum, hiszen a reálgazdasági szereplők versenyképességének rontása nélkül javítja a kormányzati finanszírozás feltételeit.

Az erős forint exportőrökre gyakorolt hatásairól alábbi elemzésünkben olvashatnak:

Mi annak örülünk, ha az adósság finanszírozása érdemben olcsóbb lesz - tette hozzá.

Kármán András piacbarát üzeneteket adott át - ez is támogathatta a forintot

10 és 11 óra között közel 1,5 egységet csökkent az euró jegyzése a devizapiacon. A mozgás vélhetően összefüggésben állhat Kármán András pénzügyminiszter-jelölt üzeneteivel, amelyeket a szakember az éppen 10 órakor kezdődő parlamenti meghallgatásán mondott el.

 A költségvetési fegyelem és a transzparencia helyreállításával, az euró bevezetésével, valamint az adórendszer átalakításával kapcsolatos tervek összességében megnyugtató, piacbarát üzeneteket közvetített a befektetők számára.

A forint 10 és 11 óra között a régiós devizákkal szemben is erősödni tudott (bár az erősödés mértéke nem volt jelentős), ami szintén azt sugallhatja, hogy magyar-specifikus hírek állhattak a délelőtti mozgás hátterében.

Szinte teljesen visszaadta mai veszteségét a forint

Érezhetően erősödött a forint az elmúlt percekben: az euró jegyzése 356,3, a dolláré 303,3 forintig mérséklődött.

A mozgások hátterében vélhetően Kármán András pénzügyminiszter-jelölt parlamenti meghallgatása is szerepet játszott (az euró-zloty árfolyam ez idő alatt csak minimálisan mozdult, azaz a forint-mozgást jó eséllyel magyar-specifikus hírek okozták), ahol a szakember a költségvetési fegyelem erősítéséről, valamint az adórendszerben tervezett átalakítási tervekről beszélt.

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődött a parlamentben. A jelölt mellett jelen van Barabás Gyula, aki az államháztartásért felelős államtitkár lesz. Ismertetése szerint tiszta profilú Pénzügyminisztérium létrehozása várható, amely a költségvetésért, az adópolitikáért felel. Új gazdasági modell, kiszámítható költségvetés és üzleti környezet, egyszerűbb és igazságosabb adórendszer, fenntartható fiskális pálya - ígérte beszédében Kármán András, aki konkrét bejelentéseket tett az adópolitikai intézkedésekről. Az új kormány visszatér az őszi költségvetés-benyújtás gyakorlatára, ezért is érkezik a 2027-es költségvetés idén október végéig. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.

Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András

Az új kormány átfogó adóreformra készül - jelentette be Kármán András a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása.

Megállt a gyengülés

Némileg korrigált a forint árfolyama az elmúlt percekben: az euró jegyzése 357,4, a dolláré 304,3 forintig csökkent.

Tovább gyengül a forint

357,5 forint fölé emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben, míg a zöldhasú egységéért most már 304,5 forintot kell fizetni a devizapiacon.

A jegyzések ezzel 1,5 és 2,2 egységgel haladják meg a tegnap esti záró értékeket.

Nagy a nyomás a japán jegybankon, küszöbön állhat a kamatemelés

A Japán Jegybank (Bank of Japan, BoJ) áprilisi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók körében egyre nagyobb a hajlandóság a júniusi kamatemelésre. Ezt még az sem feltétlenül gátolja, ha a közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalan marad - jelentette a Bloomberg.

Újra 357 felett az euró

Ismét 357 forint fölé emelkedett az euró jegyzése.

A dollár árfolyama is a reggel 7 órakor látott szintek felé közelít, most épp 303,7.

Összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Donald Trump amerikai elnök kijelentése szerint az Iránnal kötött tűzszünet veszélybe került, miután Teherán elutasította az Egyesült Államok béketervét. Bár az április eleje óta tartó fegyvernyugvás korábban javította a piaci hangulatot, a washingtoni és teheráni egyeztetések megakadása egyre inkább rányomja bélyegét az árfolyamokra. A befektetők egyelőre kivárnak, és abban bíznak, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktus elmérgesedésében.

A piaci hangulatot Irán ellenséges lépései is rontották, a közel-keleti ország ugyanis a tegnapi nap folyamán törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba, amely még tovább csökkenti a globális energiaellátás gyors helyreállásának esélyét. A nyersanyagszállítási láncokban bekövetkezett törést jól mutatja, hogy egyes hajótársaságok már arra számítanak, hogy a Hormuzi-szoros egész 2026-ban zárva marad.

A megugró energiaárak táplálta inflációs nyomás miatt a kötvényhozamok világszerte emelkednek. A piacok jelenleg arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank szeptemberig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Sőt, jó eséllyel év végéig egy harmadik monetáris szigorítás is bekövetkezik. Ezzel párhuzamosan a befektetők idén már egyáltalán nem áraznak kamatcsökkentést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről.

A menedékdevizának számító amerikai dollár erősödésnek indult,

a komolyabb felértékelődést azonban egyelőre még visszafogja a remény, hogy a következő napokban mégis születhet valamilyen diplomáciai megoldás.

A borús hangulat Európára is átterjedt, a határidős jegyzések negatív nyitást vetítenek előre. A páneurópai STOXX 600 részvényindex továbbra is mintegy 4 százalékkal a háború előtti szintje alatt tartózkodik. Ezzel jelentősen lemarad a mesterséges intelligencia körüli optimizmus által fűtötte globális versenytársaitól. A helyzet rávilágít az energiafüggő Európa sebezhetőségére. Ezt a kockázatot tovább növeli, hogy a globális kereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szoros a konfliktus kezdete óta lényegében járhatatlan.

A romló nemzetközi hangulat miatt a forint is gyengüléssel indította a napot: az euró árfolyama 356,3-ig, a dolláré 303,1 forintig emelkedett, de fontos megjegyezni, hogy kicsivel 7 óra után még mindkét deviza jegyzése bő fél egységgel magasabb volt.

A befektetők figyelme ma az iráni háború eseményei mellett a friss makrogazdasági adatokra irányul. A piacok a nap folyamán érkező amerikai, illetve a végleges német inflációs mutatókra fókuszálnak. Ezekből, valamint a német ZEW gazdasági hangulatindexből próbálják felmérni, hogy pontosan mekkora hatással van a fegyveres konfliktus a fogyasztói árakra.

Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?

A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.

