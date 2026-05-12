Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint

A brit belpolitikai bizonytalanság egyre inkább beépül a font árfolyamába. Keir Starmer miniszterelnökre folyamatosan nő a nyomás, a fogadóirodák pedig már nagy valószínűséggel árazzák a távozását.

A helyzet tegnap kiéleződött, amikor Shabana Mahmood belügyminiszter több mint hetven munkáspárti képviselővel együtt szólította fel Starmert a lemondásra. A fogadási piacok szerint rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy a miniszterelnök még idén távozik a posztjáról. Emiatt a befektetők minden közelgő nyilvános szereplését potenciális lemondási bejelentésként értelmezhetnek.

A font egy erős kereskedési napot követően tegnap délután kezdett gyengülni, amint felerősödtek a kormányfő távozását követelő hangok. Az euró-font (EUR/GBP) devizapár esetében hosszú idő után először jelent meg a politikai kockázati prémium. Ez a makrogazdasági modellek szerint egyelőre szerény mértékű, és mintegy 0,3 százalékos rövid távú túlértékeltséget mutat.

A font esetében ugyanakkor jelentős tér mutatkozik a kockázati prémium további növekedésére

- vélik az ING Bank közgazdászai. A befektetők figyelme várhatóan hamarosan arra irányul, hogy ki lehet Starmer utódja. Jelenleg Andy Burnham, Wes Streeting és Angela Rayner számítanak a fő esélyeseknek.

A brit fizetőeszköz már korábban is gyengült, amikor hírek jelentek meg arról, hogy Burnham parlamenti mandátumot szerezne pártvezetői ambíciói támogatására. A piaci aggodalmakat az váltotta ki, hogy a politikus kész lenne feladni a szigorú költségvetési szabályokat. Ezek az előírások ugyanis a brit államháztartásba vetett befektetői bizalom legfontosabb pillérei közé tartoznak.

