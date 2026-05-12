Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?

A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.

Megállíthatatlan a forint szárnyalása

Az elmúlt napokban már a 360-as szintet is áttörte az euró-forint jegyzés, sőt a múlt héten 355 alá erősödött a magyar deviza. Ez több mint négy éve nem látott szintet jelent, utoljára 2022 elején volt a mostaninál erősebb a forint.

A magyar fizetőeszköz felülteljesítése látványos volt az utóbbi egy hónapban, az euróval szemben 5%-kal, a dollárral szemben pedig még annál is kicsivel jobban értékelődött fel a forint. Jól érzékelteti a helyzetet, hogy ezzel majdnem másfél évtized óta nem látott erősödést produkált a forint áprilisban. Utoljára 2012 januárjában láttunk a mostani 5,2%-osnál nagyobb forinterősödést egy hónap alatt.

A régiós devizákhoz mérten is kiemelkedő volt a forint erősödése, hiszen a lengyel zloty az elmúlt egy hónapban minimálisan erősödött, akárcsak a cseh korona, a román lej pedig a kiújuló politikai válság miatt 2,4%-kal gyengült az euróval szemben.

A forint és a régiós devizák árfolyamának alakulása az euróval szemben április 10-e óta (százalék)

A fentiekből következik, hogy elsősorban hazai tényezők erősítették a forint árfolyamát, továbbra is az áprilisi parlamenti választásokat követő pozitív befektetői várakozások uralják a devizapiacot. A befektetők a korábbinál kiszámíthatóbb és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól, külön pozitívumként értékelik az uniós források felszabadításának kilátásait és középtávon az euró bevezetését.

A héten a parlament illetékes bizottságai meghallgatják a miniszterjelölteket, amit követően várhatóan már ma délután hivatalosan is megalakul Magyar Péter kormánya. A miniszterjelöltek meghallgatását is kiemelten figyeli a piac,

főleg Kármán András leendő pénzügyminiszter ma délelőtti meghallgatása lehet érdekes ebből a szempontból.

Meddig szárnyalhat a forint?

Az áprilisi parlamenti választásokat követő első lendület lassan kifulladhat a devizapiacon, ezt követően a befektetők a konkrétumokat várják majd az új kormánytól. A legsürgetőbb kérdés a 2026-os költségvetés rendbe szedése, mellyel kapcsolatban Kármán András szombaton azt mondta, hogy várhatóan pótköltségvetést készítenek. Korábban Magyar Péter arról posztolt a Facebookon, hogy az 5%-os kormányzati deficitcél ellenére az átadás-átvétel során kiderült, valójában a GDP 6,8%-a lehet az idei hiány további intézkedések nélkül. Ezt támasztják alá az első négyhavi adatok is, melyek szerint az egész éves pénzforgalmi hiánycél több mint 90%-a már teljesült április végéig.

A forint sorsát is nagyban meghatározhatja, mihez kezd a kormány az idei költségvetéssel, milyen intézkedéssel és mennyire faragná le a deficitet. Ezt követően a 2027-es büdzsé tervezetét is be kell majd nyújtani, amiből egy középtávú költségvetési pálya is kirajzolódhat.

A fentiek mellett a piac arra számít, hogy az év második felében egy, az eddiginél konkrétabb euróbevezetési menetrendet is felvázol a kormány, melyben lefektetik a középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát.

Ezekre a tényezőkre figyelnek tehát a befektetők, de

amíg nem kapnak nyugtalanító híreket, addig folytatódhat a forint diadalmenete.

Az ING Bank elemzői hétfőn azt emelték ki piaci kommentárjukban, hogy akár a vártnál hamarabb is áttörheti a 350-es lélektani határt az euró-forint jegyzés. Eddig az év közepére várták, hogy ez bekövetkezzen, azonban a jelenlegi piaci dinamikát látva nem kizárt, hogy a következő hetekben megtörténjen. Az elemzők szerint ugyan már most is nagyon erős a forint melletti pozícionáltság, de rövid távon a befektetők várhatóan igyekeznek majd meglovagolni a további erősödési hullámokat, így lehet még szufla a forintban.

Ha a hazai tényezőkön túl a geopolitikai frontról is kedvező hírek érkeznének, az további muníciót adhatna a forintnak. Itt elsősorban a közel-keleti háború megnyugvása és az energiaárak konszolidálódása lenne üdvözlendő, de ha esetleg Ukrajnában is a békés rendezés felé mozdulnának el a felek, az még erősebb pozitív hír lehetne.

Mikor váltsunk devizát? Ez lehet a nyerő stratégia

A forint erősödését látva egyre többen teszik fel a kérdést, mikor érdemes eurót váltaniuk a nyaraláshoz. Ez a kérdés évről évre előkerül, de eddig nem volt igazán nagy jelentősége, mivel viszonylag kis, néhány százalékos mozgások voltak az árfolyamban, melyekkel alig pár ezer forintot lehetett megtakarítani.

Most azonban a tavaly kezdődött és a választások után új erőre kapó forinterősödés már lényeges különbséget okozhat a nyaralás árában is.

Egy év alatt több mint 12%-kal erősödött a forint, a tavaly nyáron látott 400-as euróárfolyam ma már rossz álom. Ez pedig azt jelenti, hogy mondjuk egy félmillió forintra rúgó családi nyaralás esetében akár 50-60 ezer forintot is jelenthet mínuszban a forint erősödése.

De érdemes-e még kivárni? A következő egy-két hónapban várhatóan már nem fog jelentősen erősödni a forint, így a mostani akár jó alkalom is lehet a nyárra szükséges deviza átváltására. Mérsékelt mozgástér még lehet lefelé, ahogy említettük, akár a 350-et is elérheti a jegyzés, de ez már csak 1-2 százalékkal lenne alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál, ami legfeljebb pár ezer forintos megtakarítást jelentene.

Aki még további forinterősödésben bízik, annak is van egy lehetséges stratégia: érdemes a nyaralásra szánt összeg egy részét most átváltani, a fennmaradó összeget pedig közvetlenül az indulás előtt. Ez jelentheti akár azt is, hogy például a szállást kifizetjük most, a költőpénzt pedig átváltjuk később, vagy fordítva. Ha már szállásköltség, érdemes arra is gondolni, milyen árfolyamon számítják át a lefoglalt szállásokat. A nagy közvetítő oldalak (elsősorban a Booking.com) gyakorlata ebből a szempontból azt mutatja, hogy napi árfolyamon váltják át a forintot, vagyis, ha valaki már lefoglalta a szállást, de csak a helyszínen fizet, az magyar pénztárcával mérve akár jobban is járhat, mint amekkora költséggel eredetileg kalkulált.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ