Nagy bejelentéseket tett Kármán András - Mutatjuk, hogy reagált a forint

Nagy bejelentéseket tett Kármán András, szinte teljesen visszaadta mai veszteségét a forint
Érezhetően erősödött a forint az elmúlt percekben: az euró jegyzése 356,3, a dolláré 303,3 forintig mérséklődött.
A mozgások hátterében vélhetően Kármán András pénzügyminiszter-jelölt parlamenti meghallgatása áll (az euró-zloty árfolyam nem mozdult érdemben, azaz a mozgást jó eséllyel magyar-specifikus hírek okozták), ahol a szakember a költségvetési fegyelem erősítéséről, valamint az adórendszerben tervezett átalakítási tervekről beszélt.
Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődött a parlamentben. A jelölt mellett jelen van Barabás Gyula, aki az államháztartásért felelős államtitkár lesz. Ismertetése szerint tiszta profilú Pénzügyminisztérium létrehozása várható, amely a költségvetésért, az adópolitikáért felel. Új gazdasági modell, kiszámítható költségvetés és üzleti környezet, egyszerűbb és igazságosabb adórendszer, fenntartható fiskális pálya - ígérte beszédében Kármán András, aki konkrét bejelentéseket tett az adópolitikai intézkedésekről. Az új kormány visszatér az őszi költségvetés-benyújtás gyakorlatára, ezért is érkezik a 2027-es költségvetés idén október végéig. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.
Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András
Az új kormány átfogó adóreformra készül - jelentette be Kármán András a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása.
Megállt a gyengülés
Némileg korrigált a forint árfolyama az elmúlt percekben: az euró jegyzése 357,4, a dolláré 304,3 forintig csökkent.
Tovább gyengül a forint
357,5 forint fölé emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben, míg a zöldhasú egységéért most már 304,5 forintot kell fizetni a devizapiacon.
A jegyzések ezzel 1,5 és 2,2 egységgel haladják meg a tegnap esti záró értékeket.
Nagy a nyomás a japán jegybankon, küszöbön állhat a kamatemelés
A Japán Jegybank (Bank of Japan, BoJ) áprilisi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók körében egyre nagyobb a hajlandóság a júniusi kamatemelésre. Ezt még az sem feltétlenül gátolja, ha a közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalan marad - jelentette a Bloomberg.
Újra 357 felett az euró
Ismét 357 forint fölé emelkedett az euró jegyzése.
A dollár árfolyama is a reggel 7 órakor látott szintek felé közelít, most épp 303,7.
Összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Donald Trump amerikai elnök kijelentése szerint az Iránnal kötött tűzszünet veszélybe került, miután Teherán elutasította az Egyesült Államok béketervét. Bár az április eleje óta tartó fegyvernyugvás korábban javította a piaci hangulatot, a washingtoni és teheráni egyeztetések megakadása egyre inkább rányomja bélyegét az árfolyamokra. A befektetők egyelőre kivárnak, és abban bíznak, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktus elmérgesedésében.
A piaci hangulatot Irán ellenséges lépései is rontották, a közel-keleti ország ugyanis a tegnapi nap folyamán törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba, amely még tovább csökkenti a globális energiaellátás gyors helyreállásának esélyét. A nyersanyagszállítási láncokban bekövetkezett törést jól mutatja, hogy egyes hajótársaságok már arra számítanak, hogy a Hormuzi-szoros egész 2026-ban zárva marad.
A megugró energiaárak táplálta inflációs nyomás miatt a kötvényhozamok világszerte emelkednek. A piacok jelenleg arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank szeptemberig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Sőt, jó eséllyel év végéig egy harmadik monetáris szigorítás is bekövetkezik. Ezzel párhuzamosan a befektetők idén már egyáltalán nem áraznak kamatcsökkentést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről.
A menedékdevizának számító amerikai dollár erősödésnek indult,
a komolyabb felértékelődést azonban egyelőre még visszafogja a remény, hogy a következő napokban mégis születhet valamilyen diplomáciai megoldás.
A borús hangulat Európára is átterjedt, a határidős jegyzések negatív nyitást vetítenek előre. A páneurópai STOXX 600 részvényindex továbbra is mintegy 4 százalékkal a háború előtti szintje alatt tartózkodik. Ezzel jelentősen lemarad a mesterséges intelligencia körüli optimizmus által fűtötte globális versenytársaitól. A helyzet rávilágít az energiafüggő Európa sebezhetőségére. Ezt a kockázatot tovább növeli, hogy a globális kereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szoros a konfliktus kezdete óta lényegében járhatatlan.
A romló nemzetközi hangulat miatt a forint is gyengüléssel indította a napot: az euró árfolyama 356,3-ig, a dolláré 303,1 forintig emelkedett, de fontos megjegyezni, hogy kicsivel 7 óra után még mindkét deviza jegyzése bő fél egységgel magasabb volt.
A befektetők figyelme ma az iráni háború eseményei mellett a friss makrogazdasági adatokra irányul. A piacok a nap folyamán érkező amerikai, illetve a végleges német inflációs mutatókra fókuszálnak. Ezekből, valamint a német ZEW gazdasági hangulatindexből próbálják felmérni, hogy pontosan mekkora hatással van a fegyveres konfliktus a fogyasztói árakra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők
Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.
Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?
A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Mindenki az áresést várta a kormányváltás után, de jött a hidegzuhany az ingatlanpiacon - íme a legfrissebb számok
Kormányváltás után: egyelőre nem torpant meg az újépítésű piac
Aggasztó jelek: rohamosan nő a menekültek száma – Baljós mérföldkövet léptünk át
Jelentést tettek közzé.
Betelt a pohár a dúsgazdag államnál: több ezer rakétát lőttek ki rájuk, most kíméletlen bosszút álltak Iránon
Nagyon úgy néz ki, hogy beszálltak a bombázásokba.
Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít
Kovács László gazdasági igazgató értékeli a negyedévet.
Kimondta az európai vezető: ideje véget venni ennek - Tárgyalni kell Putyinnal
Amerika megközelítése egyre kevésbé szolgálja Európa érdekeit.
Vége az ingyenebédnek: Ursula von der Leyen bejelentése után húsbavágó szigorítás jön a vállalatoknál
Az európai gazdaság mentőövet és bilincset a kezére.
Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?
Zajlanak a tárgyalások az Egyesült Államok és Dánia között.
Meghódítaná Európát a Vanguard, új ETF-ek tucatjai indulhatnak el
Megduplázná a cég európai eszközállományát.
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?