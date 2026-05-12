Összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Donald Trump amerikai elnök kijelentése szerint az Iránnal kötött tűzszünet veszélybe került, miután Teherán elutasította az Egyesült Államok béketervét. Bár az április eleje óta tartó fegyvernyugvás korábban javította a piaci hangulatot, a washingtoni és teheráni egyeztetések megakadása egyre inkább rányomja bélyegét az árfolyamokra. A befektetők egyelőre kivárnak, és abban bíznak, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktus elmérgesedésében.
A piaci hangulatot Irán ellenséges lépései is rontották, a közel-keleti ország ugyanis a tegnapi nap folyamán törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba, amely még tovább csökkenti a globális energiaellátás gyors helyreállásának esélyét. A nyersanyagszállítási láncokban bekövetkezett törést jól mutatja, hogy egyes hajótársaságok már arra számítanak, hogy a Hormuzi-szoros egész 2026-ban zárva marad.
A megugró energiaárak táplálta inflációs nyomás miatt a kötvényhozamok világszerte emelkednek. A piacok jelenleg arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank szeptemberig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Sőt, jó eséllyel év végéig egy harmadik monetáris szigorítás is bekövetkezik. Ezzel párhuzamosan a befektetők idén már egyáltalán nem áraznak kamatcsökkentést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről.
A menedékdevizának számító amerikai dollár erősödésnek indult,
a komolyabb felértékelődést azonban egyelőre még visszafogja a remény, hogy a következő napokban mégis születhet valamilyen diplomáciai megoldás.
A borús hangulat Európára is átterjedt, a határidős jegyzések negatív nyitást vetítenek előre. A páneurópai STOXX 600 részvényindex továbbra is mintegy 4 százalékkal a háború előtti szintje alatt tartózkodik. Ezzel jelentősen lemarad a mesterséges intelligencia körüli optimizmus által fűtötte globális versenytársaitól. A helyzet rávilágít az energiafüggő Európa sebezhetőségére. Ezt a kockázatot tovább növeli, hogy a globális kereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szoros a konfliktus kezdete óta lényegében járhatatlan.
A romló nemzetközi hangulat miatt a forint is gyengüléssel indította a napot: az euró árfolyama 356,3-ig, a dolláré 303,1 forintig emelkedett, de fontos megjegyezni, hogy kicsivel 7 óra után még mindkét deviza jegyzése bő fél egységgel magasabb volt.
A befektetők figyelme ma az iráni háború eseményei mellett a friss makrogazdasági adatokra irányul. A piacok a nap folyamán érkező amerikai, illetve a végleges német inflációs mutatókra fókuszálnak. Ezekből, valamint a német ZEW gazdasági hangulatindexből próbálják felmérni, hogy pontosan mekkora hatással van a fegyveres konfliktus a fogyasztói árakra.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők
Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.
Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?
A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború
Nincs érdemi előrelépés, Trump célzott csapásokat fontolgat.
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Washingtonhoz is akad pár kemény kérdés.
Dagad a korrupciós botrány Kijevben: meggyanúsították Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykor legbefolyásosabb emberét
Egykor minden fontosabb döntés rajta keresztül futott át, most a hatóságok célkeresztjébe került.
Csődbe ment egy ország, már az IMF ajtaján kénytelen kopogtatni
Kritikus a helyzet.
Nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a Netflix gyakorlata kapcsán
Így szegezte a képernyőhöz az embereket a cég.
Minden járatot töröl a Charleroi
Sztrájkolnak a dolgozók.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?