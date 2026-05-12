Tovább romlik a nemzetközi hangulat, magával rántotta a forintot is
A közel-keleti béketárgyalások megakadása miatt ismét emelkednek az olajárak, és erősödnek az inflációs félelmek a globális piacokon. A bizonytalanság a dollár erősödését és a kötvénypiacok hozamemelkedését hozta magával. Eközben a befektetők arra számítanak, hogy az irányadó kamatok a korábban vártnál hosszabb ideig maradhatnak magas szinten. A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamának alakulásában is látszik, a magyar deviza ugyanis a múlt hét közepe óta nem látott szintre gyengült az euróval és a dollárral szemben is.
Tovább gyengül a forint

357,5 forint fölé emelkedett az euró jegyzése az elmúlt percekben, míg a zöldhasú egységéért most már 304,5 forintot kell fizetni a devizapiacon.

A jegyzések ezzel 1,5 és 2,2 egységgel haladják meg a tegnap esti záró értékeket.

Nagy a nyomás a japán jegybankon, küszöbön állhat a kamatemelés

A Japán Jegybank (Bank of Japan, BoJ) áprilisi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók körében egyre nagyobb a hajlandóság a júniusi kamatemelésre. Ezt még az sem feltétlenül gátolja, ha a közel-keleti helyzet továbbra is bizonytalan marad - jelentette a Bloomberg.

Újra 357 felett az euró

Ismét 357 forint fölé emelkedett az euró jegyzése.

A dollár árfolyama is a reggel 7 órakor látott szintek felé közelít, most épp 303,7.

Összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Donald Trump amerikai elnök kijelentése szerint az Iránnal kötött tűzszünet veszélybe került, miután Teherán elutasította az Egyesült Államok béketervét. Bár az április eleje óta tartó fegyvernyugvás korábban javította a piaci hangulatot, a washingtoni és teheráni egyeztetések megakadása egyre inkább rányomja bélyegét az árfolyamokra. A befektetők egyelőre kivárnak, és abban bíznak, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktus elmérgesedésében.

A piaci hangulatot Irán ellenséges lépései is rontották, a közel-keleti ország ugyanis a tegnapi nap folyamán törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba, amely még tovább csökkenti a globális energiaellátás gyors helyreállásának esélyét. A nyersanyagszállítási láncokban bekövetkezett törést jól mutatja, hogy egyes hajótársaságok már arra számítanak, hogy a Hormuzi-szoros egész 2026-ban zárva marad.

A megugró energiaárak táplálta inflációs nyomás miatt a kötvényhozamok világszerte emelkednek. A piacok jelenleg arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank szeptemberig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Sőt, jó eséllyel év végéig egy harmadik monetáris szigorítás is bekövetkezik. Ezzel párhuzamosan a befektetők idén már egyáltalán nem áraznak kamatcsökkentést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről.

A menedékdevizának számító amerikai dollár erősödésnek indult,

a komolyabb felértékelődést azonban egyelőre még visszafogja a remény, hogy a következő napokban mégis születhet valamilyen diplomáciai megoldás.

A borús hangulat Európára is átterjedt, a határidős jegyzések negatív nyitást vetítenek előre. A páneurópai STOXX 600 részvényindex továbbra is mintegy 4 százalékkal a háború előtti szintje alatt tartózkodik. Ezzel jelentősen lemarad a mesterséges intelligencia körüli optimizmus által fűtötte globális versenytársaitól. A helyzet rávilágít az energiafüggő Európa sebezhetőségére. Ezt a kockázatot tovább növeli, hogy a globális kereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szoros a konfliktus kezdete óta lényegében járhatatlan.

A romló nemzetközi hangulat miatt a forint is gyengüléssel indította a napot: az euró árfolyama 356,3-ig, a dolláré 303,1 forintig emelkedett, de fontos megjegyezni, hogy kicsivel 7 óra után még mindkét deviza jegyzése bő fél egységgel magasabb volt.

A befektetők figyelme ma az iráni háború eseményei mellett a friss makrogazdasági adatokra irányul. A piacok a nap folyamán érkező amerikai, illetve a végleges német inflációs mutatókra fókuszálnak. Ezekből, valamint a német ZEW gazdasági hangulatindexből próbálják felmérni, hogy pontosan mekkora hatással van a fegyveres konfliktus a fogyasztói árakra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó visszaesésről számolt be ma reggeli gyorsjelentésében. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, a cég közlése szerint 7 százalékpontot rontott az árfolyamhatás, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, és a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT is kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A növekedést a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?

A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.

