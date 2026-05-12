Tovább romlik a nemzetközi hangulat, magával rántotta a forintot is

Donald Trump amerikai elnök kijelentése szerint az Iránnal kötött tűzszünet veszélybe került, miután Teherán elutasította az Egyesült Államok béketervét. Bár az április eleje óta tartó fegyvernyugvás korábban javította a piaci hangulatot, a washingtoni és teheráni egyeztetések megakadása egyre inkább rányomja bélyegét az árfolyamokra. A befektetők egyelőre kivárnak, és abban bíznak, hogy egyik fél sem érdekelt a konfliktus elmérgesedésében.

A piaci hangulatot Irán ellenséges lépései is rontották, a közel-keleti ország ugyanis a tegnapi nap folyamán törpe tengeralattjárókat telepített a Hormuzi-szorosba, amely még tovább csökkenti a globális energiaellátás gyors helyreállásának esélyét. A nyersanyagszállítási láncokban bekövetkezett törést jól mutatja, hogy egyes hajótársaságok már arra számítanak, hogy a Hormuzi-szoros egész 2026-ban zárva marad.

A megugró energiaárak táplálta inflációs nyomás miatt a kötvényhozamok világszerte emelkednek. A piacok jelenleg arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank szeptemberig két, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Sőt, jó eséllyel év végéig egy harmadik monetáris szigorítás is bekövetkezik. Ezzel párhuzamosan a befektetők idén már egyáltalán nem áraznak kamatcsökkentést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről.

A menedékdevizának számító amerikai dollár erősödésnek indult,

a komolyabb felértékelődést azonban egyelőre még visszafogja a remény, hogy a következő napokban mégis születhet valamilyen diplomáciai megoldás.

A borús hangulat Európára is átterjedt, a határidős jegyzések negatív nyitást vetítenek előre. A páneurópai STOXX 600 részvényindex továbbra is mintegy 4 százalékkal a háború előtti szintje alatt tartózkodik. Ezzel jelentősen lemarad a mesterséges intelligencia körüli optimizmus által fűtötte globális versenytársaitól. A helyzet rávilágít az energiafüggő Európa sebezhetőségére. Ezt a kockázatot tovább növeli, hogy a globális kereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szoros a konfliktus kezdete óta lényegében járhatatlan.

A romló nemzetközi hangulat miatt a forint is gyengüléssel indította a napot: az euró árfolyama 356,3-ig, a dolláré 303,1 forintig emelkedett, de fontos megjegyezni, hogy kicsivel 7 óra után még mindkét deviza jegyzése bő fél egységgel magasabb volt.

A befektetők figyelme ma az iráni háború eseményei mellett a friss makrogazdasági adatokra irányul. A piacok a nap folyamán érkező amerikai, illetve a végleges német inflációs mutatókra fókuszálnak. Ezekből, valamint a német ZEW gazdasági hangulatindexből próbálják felmérni, hogy pontosan mekkora hatással van a fegyveres konfliktus a fogyasztói árakra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images