Nyakunkon az iráni válság – hogyan reagál a forint?
A hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben némi erősödéssel kezdett, az euró árfolyama reggel 357,6, a dollár árfolyama 304,2 forinton áll.
Rég nem látott szintek közelében a magyar valuta, előző héten az euró árfolyama rövid időre benézett 354, a dolláré 300 forint alá. Az utóbbi néhány napban innen láthattunk némi korrekciót, kérdéses, hogy a mai napon megfordulhat-e ez a trend.
A nemzetközi színtéren az aggodalmak újra erősödnek az iráni háború kapcsán, miután kudarcba fulladtak a béketárgyalások.
A piac próbálja felmérni, hogy milyen mára már visszafordíthatatlan gazdasági károkat okozott a konfliktus. Az inflációs félelmek is erősödőben vannak, különösen a tegnapi, kedvezőtlen adat után az USA-ból.
A mai nap folyamán több fontos adat is érkezik, reggel a KSH közli a friss építőipari és a részletes ipari statisztikákat. Emellett a frissen alakult Tisza-kormány kormányülést tart, amit sajtótájékoztató követ 5-től, itt is érkezhetnek bejelentések.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?
A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.
