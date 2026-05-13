Nyakunkon az iráni válság – hogyan reagál a forint?

A hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben némi erősödéssel kezdett, az euró árfolyama reggel 357,6, a dollár árfolyama 304,2 forinton áll.

Rég nem látott szintek közelében a magyar valuta, előző héten az euró árfolyama rövid időre benézett 354, a dolláré 300 forint alá. Az utóbbi néhány napban innen láthattunk némi korrekciót, kérdéses, hogy a mai napon megfordulhat-e ez a trend.

A nemzetközi színtéren az aggodalmak újra erősödnek az iráni háború kapcsán, miután kudarcba fulladtak a béketárgyalások.

A piac próbálja felmérni, hogy milyen mára már visszafordíthatatlan gazdasági károkat okozott a konfliktus. Az inflációs félelmek is erősödőben vannak, különösen a tegnapi, kedvezőtlen adat után az USA-ból.

A mai nap folyamán több fontos adat is érkezik, reggel a KSH közli a friss építőipari és a részletes ipari statisztikákat. Emellett a frissen alakult Tisza-kormány kormányülést tart, amit sajtótájékoztató követ 5-től, itt is érkezhetnek bejelentések.

