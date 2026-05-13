Ütöttek egyet a forinton az MNB lépése után

Kora délután 359,56 körül alakul az euró/forint.

A hazai deviza az MNB mai tendere után gyengült hirtelen, és azóta sem talált magára.

Elemzők úgy vélik, hogy az elmúlt hetekben sokat erősödő forint már akár fejtörést is okozhat a gazdaságpolitikai döntéshozók számára.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank közgazdásza emlékeztetett, hogy múlt csütörtökön Kurali Zoltán, MNB-alelnök jelezte egy varsói konferencián, hogy júniusban akár terítékre kerülhet a kamatcsökkentés, mert az erős forint javítja az inflációs kilátásokat.

Kármán András pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az lenne örvendetes, ha a mostanában sokat javuló kockázati megítélés nem a forint árfolyamának további erősödésében, hanem a kamatok csökkenésében jelenjen meg.