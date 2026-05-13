Ütöttek egyet a forinton az MNB lépése után

„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon
Alapvetően pozitív, hogy Magyarország újra elkezdett közeledni az Európai Unió felé, de több olyan tényező van, ami a jövőben fenntarthatatlan – értettek egyet magyarországi vállalatvezetők a Videoton Holding székesfehérvári üzleti fórumának panelbeszélgetésében. Kiemelték, hogy a túl erős forintárfolyam minden exportra termelő vállalatot sújt, sokat segítene, ha tovább korrigálna az árfolyam. Emellett a magas energiaárakat nevezték komoly problémának, mivel ez jelentősen megdrágítja a magyar gyárak termelését.
360 közelében
Kora délután 359,56 körül alakul az euró/forint.
A hazai deviza az MNB mai tendere után gyengült hirtelen, és azóta sem talált magára.
Elemzők úgy vélik, hogy az elmúlt hetekben sokat erősödő forint már akár fejtörést is okozhat a gazdaságpolitikai döntéshozók számára.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank közgazdásza emlékeztetett, hogy múlt csütörtökön Kurali Zoltán, MNB-alelnök jelezte egy varsói konferencián, hogy júniusban akár terítékre kerülhet a kamatcsökkentés, mert az erős forint javítja az inflációs kilátásokat.
Kármán András pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az lenne örvendetes, ha a mostanában sokat javuló kockázati megítélés nem a forint árfolyamának további erősödésében, hanem a kamatok csökkenésében jelenjen meg.
Árokszállási: túl erős lett a forint, hamarosan jöhet a kamatvágás
Az MNB mai FX-swap tenderén érdemben csökkentette az elérhető évesített forintkamatot, ami az MBH Bank szerint arra utal, hogy a jegybank már maga is érzékeli: a piaci folyamatok egyre inkább eltávolítják az implikált kamatszintet a 6,25%-os alapkamatól. Árokszállási Zoltán szerint a lépés erősíti annak kockázatát, hogy a kamatcsökkentés a korábban vártnál hamarabb, akár már a következő hónapokban napirendre kerülhet. Az elemző úgy véli, a forint az elmúlt hetekben túlságosan megerősödött, ezért nyáron ismét a 360-370-es sávba gyengülhet az euróval szemben.
CIB: Ebbe a forintba a jó hírek beépültek
Nagyon erőteljesen erősödik a Magyarország iránti befektetői bizalom a választások után, a nyugati befektetők megújult érdeklődést mutatnak az ország iránt. Ezzel szemben ha nem lett volna kormányváltás, akkor valószínűleg a leminősítést várnánk. A forint árfolyamába már beépültek a jó hírek, és az árfolyam túl erős – hangzott el a CIB Bank sajtótájékoztatóján. A "védett árat" mihamarabb ki kell vezetni, különben hasonló tömegjelenetek jöhetnek, mint az előző árstop idején. A következő hónapokban a banki és telekommunikációs szektorban megvalósulhatnak az eddig halasztott áremelések.
Ezért gyengül ma nagyot a forint
Nagyot gyengül ma a forint a vezető devizákkal szemben, amiben egyszerre két tényező játszhat szerepet. Nemzetközi oldalról az elmúlt napokban látott olajáremelkedés.
Hazai oldalonlról pedig a forint komoly erősödésen van túl a Tisza párt megválasztása óta. Ilyenkor egy profitrealizálás a befektetők részéről természetes.
A mai napi gyengülésben viszont közvetlen szerepet játszhat az is, hogy a ma délelőtt meghirdetett eurólikviditást nyújtó FX-swap tenderen az MNB jelentősen csökkentette a benyújtható maximális swappont értékét, ami effektíve azt jelenti, hogy a tenderen elérhető évesített forintkamat körülbelül 50 bázisponttal csökkent, és jelenleg 5,25% körül van.
Kissé emelkedett az építőipari termelés
Egészen extrém hullámzások jellemezték az építőipar teljesítményét az elmúlt hónapokban. Az óriási növekedéseket és zuhanásokat szakította meg a márciusi adat, amikor a termelés kismértékben, 0,5%-kal nőtt havi alapon.
Nyakunkon az iráni válság – hogyan reagál a forint?
A hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben némi erősödéssel kezdett, az euró árfolyama reggel 357,6, a dollár árfolyama 304,2 forinton áll.
Rég nem látott szintek közelében a magyar valuta, előző héten az euró árfolyama rövid időre benézett 354, a dolláré 300 forint alá. Az utóbbi néhány napban innen láthattunk némi korrekciót, kérdéses, hogy a mai napon megfordulhat-e ez a trend.
A nemzetközi színtéren az aggodalmak újra erősödnek az iráni háború kapcsán, miután kudarcba fulladtak a béketárgyalások.
A piac próbálja felmérni, hogy milyen mára már visszafordíthatatlan gazdasági károkat okozott a konfliktus. Az inflációs félelmek is erősödőben vannak, különösen a tegnapi, kedvezőtlen adat után az USA-ból.
A mai nap folyamán több fontos adat is érkezik, reggel a KSH közli a friss építőipari és a részletes ipari statisztikákat. Emellett a frissen alakult Tisza-kormány kormányülést tart, amit sajtótájékoztató követ 5-től, itt is érkezhetnek bejelentések.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?
A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.
