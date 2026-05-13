Ütöttek egyet a forinton az MNB lépése után
A forint hosszú ralija új erőre kapott április 12-e után, azóta régen látott szinteket tesztelt az árfolyam. Ma már viszont szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy az erős forintnak a gazdaságpolitika alakítói sem örülnek. Elemzők szerint az MNB mai tenderének eredménye jelzi, hogy a jegybank készen állhat arra, hogy néhány hónapon belül kamatot vágjon.
„A vevőink nem értik, miért drágább egy magyar termék, mint egy spanyol vagy német” – Hosszan sorolták a cégvezetők, mi minden fenntarthatatlan Magyarországon

Alapvetően pozitív, hogy Magyarország újra elkezdett közeledni az Európai Unió felé, de több olyan tényező van, ami a jövőben fenntarthatatlan – értettek egyet magyarországi vállalatvezetők a Videoton Holding székesfehérvári üzleti fórumának panelbeszélgetésében. Kiemelték, hogy a túl erős forintárfolyam minden exportra termelő vállalatot sújt, sokat segítene, ha tovább korrigálna az árfolyam. Emellett a magas energiaárakat nevezték komoly problémának, mivel ez jelentősen megdrágítja a magyar gyárak termelését.

360 közelében

Kora délután 359,56 körül alakul az euró/forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai deviza az MNB mai tendere után gyengült hirtelen, és azóta sem talált magára.

Elemzők úgy vélik, hogy az elmúlt hetekben sokat erősödő forint már akár fejtörést is okozhat a gazdaságpolitikai döntéshozók számára.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank közgazdásza emlékeztetett, hogy múlt csütörtökön Kurali Zoltán, MNB-alelnök jelezte egy varsói konferencián, hogy júniusban akár terítékre kerülhet a kamatcsökkentés, mert az erős forint javítja az inflációs kilátásokat.

Kármán András pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az lenne örvendetes, ha a mostanában sokat javuló kockázati megítélés nem a forint árfolyamának további erősödésében, hanem a kamatok csökkenésében jelenjen meg.

Árokszállási: túl erős lett a forint, hamarosan jöhet a kamatvágás

Az MNB mai FX-swap tenderén érdemben csökkentette az elérhető évesített forintkamatot, ami az MBH Bank szerint arra utal, hogy a jegybank már maga is érzékeli: a piaci folyamatok egyre inkább eltávolítják az implikált kamatszintet a 6,25%-os alapkamatól. Árokszállási Zoltán szerint a lépés erősíti annak kockázatát, hogy a kamatcsökkentés a korábban vártnál hamarabb, akár már a következő hónapokban napirendre kerülhet. Az elemző úgy véli, a forint az elmúlt hetekben túlságosan megerősödött, ezért nyáron ismét a 360-370-es sávba gyengülhet az euróval szemben.

CIB: Ebbe a forintba a jó hírek beépültek

Nagyon erőteljesen erősödik a Magyarország iránti befektetői bizalom a választások után, a nyugati befektetők megújult érdeklődést mutatnak az ország iránt. Ezzel szemben ha nem lett volna kormányváltás, akkor valószínűleg a leminősítést várnánk. A forint árfolyamába már beépültek a jó hírek, és az árfolyam túl erős – hangzott el a CIB Bank sajtótájékoztatóján. A "védett árat" mihamarabb ki kell vezetni, különben hasonló tömegjelenetek jöhetnek, mint az előző árstop idején. A következő hónapokban a banki és telekommunikációs szektorban megvalósulhatnak az eddig halasztott áremelések.

Ezért gyengül ma nagyot a forint

Nagyot gyengül ma a forint a vezető devizákkal szemben, amiben egyszerre két tényező játszhat szerepet. Nemzetközi oldalról az elmúlt napokban látott olajáremelkedés.

Hazai oldalonlról pedig a forint komoly erősödésen van túl a Tisza párt megválasztása óta. Ilyenkor egy profitrealizálás a befektetők részéről természetes.

A mai napi gyengülésben viszont közvetlen szerepet játszhat az is, hogy a ma délelőtt meghirdetett eurólikviditást nyújtó FX-swap tenderen az MNB jelentősen csökkentette a benyújtható maximális swappont értékét, ami effektíve azt jelenti, hogy a tenderen elérhető évesített forintkamat körülbelül 50 bázisponttal csökkent, és jelenleg 5,25% körül van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kissé emelkedett az építőipari termelés

Egészen extrém hullámzások jellemezték az építőipar teljesítményét az elmúlt hónapokban. Az óriási növekedéseket és zuhanásokat szakította meg a márciusi adat, amikor a termelés kismértékben, 0,5%-kal nőtt havi alapon.

Nyakunkon az iráni válság – hogyan reagál a forint?

A hazai fizetőeszköz mindkét főbb devizával szemben némi erősödéssel kezdett, az euró árfolyama reggel 357,6, a dollár árfolyama 304,2 forinton áll.

Rég nem látott szintek közelében a magyar valuta, előző héten az euró árfolyama rövid időre benézett 354, a dolláré 300 forint alá. Az utóbbi néhány napban innen láthattunk némi korrekciót, kérdéses, hogy a mai napon megfordulhat-e ez a trend.

A nemzetközi színtéren az aggodalmak újra erősödnek az iráni háború kapcsán, miután kudarcba fulladtak a béketárgyalások.

A piac próbálja felmérni, hogy milyen mára már visszafordíthatatlan gazdasági károkat okozott a konfliktus. Az inflációs félelmek is erősödőben vannak, különösen a tegnapi, kedvezőtlen adat után az USA-ból.

A mai nap folyamán több fontos adat is érkezik, reggel a KSH közli a friss építőipari és a részletes ipari statisztikákat. Emellett a frissen alakult Tisza-kormány kormányülést tart, amit sajtótájékoztató követ 5-től, itt is érkezhetnek bejelentések.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Most érdemes rohanni a pénzváltóhoz, ha spórolni akarunk a külföldi nyaraláson?

A forint elmúlt hetekben látott erősödése után egyre többen gondolkodnak el azon, lehet-e még erősebb a magyar deviza a következő hónapokban. A nyári szezon közeledtével a kérdés felértékelődik, hiszen mindenki igyekszik a lehető legkedvezőbb árfolyamon devizát váltani a külföldi nyaraláshoz. Az elmúlt években ez minimális összeget jelentett, de most akár több tízezer forintot is lehet spórolni egy jól megválasztott devizaváltással.

