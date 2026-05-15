Jelentős forintgyengülés volt éjszaka

Éjszaka jelentősen gyengült a forint: az eurót 360, a dollárt 309 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben több mint két egységnyi elmozdulást jelent. A nemzetközi devizapiacon a dollár erősödése dominált, az dollárindex egyhavi csúcsra emelkedett, és a hét egészében március eleje óta a legjelentősebb heti erősödés felé tart. A dollár erejét az ellenálló amerikai gazdasági adatok – a növekvő kiskereskedelmi forgalom és a stabil munkaerőpiaci mutatók – támasztják alá. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Közben a nemzetközi devizapiacon is a dollár erősödése került előtérbe. Az euró 0,2 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, így az euró-dollár keresztárfolyam 1,164 körül alakult.

A dollárindex egyhavi csúcsra emelkedett, és a hét egészét tekintve nagyjából 1,2 százalékos erősödés felé tart. Ez március eleje óta a legjelentősebb heti emelkedés lenne. A dollár ereje egész héten kitartott, mivel az amerikai gazdaság a közel-keleti konfliktus ellenére is ellenállónak bizonyult. A csütörtökön közzétett adatok szerint az áprilisi amerikai kiskereskedelmi forgalom tovább nőtt, miközben a heti friss munkanélküli segélykérelmek száma stabil maradt.

Pénteken idehaza nem érkezik fontosabb adatközlés,

nemzetközi fronton pedig délután 14:30-kor az amerikai áprilisi ipari termelési adat zárja a heti tengerentúli konjunktúraképet.

