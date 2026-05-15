Jelentősen gyengül a forint, már 360 felett jár az euró árfolyama

360 forint felett az euró
A forint több mint 2,5 egységet gyengült az euróval szemben, az árfolyama 360,4 körül jár.
309 alatt a forint a dollárral szemben
Kicsit korrigált a forint, de a dollárral szemben még mindig 2 egységnyi (0,6 százalékos) gyengülésben van. Árfolyama 309 alatt jár.
360 körül jár az euró-forint árfolyam
Az euró továbbra is a 360-as szint közelében jár, amely jelentős forintgyengülés a tegnap esti szinthez képest.
Jelentős forintgyengülés volt éjszaka
Éjszaka jelentősen gyengült a forint: az eurót 360 forint körül jegyzik, ami több mint két egységnyi, mintegy 0,6 százalékos gyengülést jelent.
A dollár árfolyama 309 forint körül jár, amely szintén több mint két egységnyi, 0,7 százalékos forintgyengülésnek felel meg.
Közben a nemzetközi devizapiacon is a dollár erősödése került előtérbe. Az euró 0,2 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, így az euró-dollár keresztárfolyam 1,164 körül alakult.
A dollárindex egyhavi csúcsra emelkedett, és a hét egészét tekintve nagyjából 1,2 százalékos erősödés felé tart. Ez március eleje óta a legjelentősebb heti emelkedés lenne. A dollár ereje egész héten kitartott, mivel az amerikai gazdaság a közel-keleti konfliktus ellenére is ellenállónak bizonyult. A csütörtökön közzétett adatok szerint az áprilisi amerikai kiskereskedelmi forgalom tovább nőtt, miközben a heti friss munkanélküli segélykérelmek száma stabil maradt.
Pénteken idehaza nem érkezik fontosabb adatközlés,
nemzetközi fronton pedig délután 14:30-kor az amerikai áprilisi ipari termelési adat zárja a heti tengerentúli konjunktúraképet.
