Forrong a kötvénypiac, csúcson a magyar államadósság – hogyan reagál a forint?

Behúzta a féket a kötvénypiac
A kötvényhozamok világszerte emelkedésnek indultak, miután a piac egyre inkább kezdi látni, hogy az iráni háború rendezésére nincs gyors megoldás, és így az inflációs hatás is tartósabb lehet, mint ahogyan azt korábban árazták. Ennek hatására erősödnek a kamatemelési várakozások és nő a kockázatkerülés is.
Ráadásul ez nem csak az iráni háborúról szól: évek óta a fejlett országok többsége túlköltekezik, miközben az inflációt nem sikerült legyőzni, ezt csak tetézik a mostani gondok. A kötvénypiaci mozgásokról itt írtunk bővebben:
Speciális helyzetben van ebben a környezetben japán, ahol a 30 éves papír kötvényhozama a valaha látott legmagasabb szintre szökött ma. Az ország évtizedekig ultralaza jegybanki politikával operált és hatalmas adóssághegyet halmozott fel, ami most nagyon visszaüt. A jegybankon egyre nő a nyomás, hogy emeljenek kamatot, azonban azzal jelentősen nehezítenék az ország finanszírozását, miközben a fiskális politika is költekező üzemmódban van. A központi banknak már többször be kellett avatkoznia a jen árfolyamának védelme érdekében, az viszont ismét a kritikus 160-as szintet közelíti a dollárral szemben.
Évtizedes csúcsra ugrottak a japán kötvényhozamok
Tovább mélyült hétfőn a japán állampapírok eladási hulláma, és ez újabb lendületet adott a globális kötvénypiacok gyengélkedésének, miközben az emelkedő olajárak fokozzák az inflációs aggodalmakat. A 30 éves japán hozam átmenetileg 20 bázisponttal ugrott meg, és olyan szintre került, amilyet 1999, a futamidő bevezetése óta nem láttunk. Az infláció és a költségvetési kockázatok együttesen fokozzák a nyomást a Japán Központi Bankon, amely a piaci várakozások szerint már júniusban kamatot emelhet.
Benézett 360 alá a forint
Noha a nemzetközi környezet nem kedvező a forint számára, a mai napot mégis némi erősödéssel nyitotta. Az euró árfolyama a 360-as szint alá is benézett, a dollár árfolyama jelenleg is éppen 310 forint alatt jár.
Az olajpara a forintra is negatív hatással lehet
A forintban van messze a legnagyobb long pozicionáltság a régióban, és így a globális fejleményekre is a forintnak a legnagyobb a bétája
– figyelmeztetett az ING napi devizapiaci kitekintőjében. Ez azt jelenti, hogy mivel a forint mellett már hosszú ideje épültek a pozíciók, ezért az iráni háború elhúzódása és az újjáéledő infláció miatti félelmekre a hazai fizetőeszköz reagálhat a legélesebben a régiós devizák közül.
Az iráni konfliktussal kapcsolatos előrehaladás hiánya és az olajárak, egy erősebb dollárral kombinálva nem jelentenek jó hírt a forintnak
– tették hozzá.
Varga Mihály: Magyarország érdekében áll az euró bezevetése
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében – mondta Varga Mihály jegybankelnök egy mai konferencián. Hozzátette, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél.
Forrás: Reuters
Érkezik Magyarországra a rettegett vagyonadó, amit sokkal könnyebb rosszul bevezetni, mint jól
Az új kormány a programja alapján több ponton is hozzányúlna a magyar adórendszerhez. Ezek közül az egyik legnagyobb figyelmet kiváltó elem a vagyonadó bevezetése lehet, amely a magyar adórendszerben eddig nem ismert, klasszikus formájában új típusú közteher lenne. Fajcsák Gáborral, az RSM adóüzletágának vezetőjével arról beszélgettünk, milyen nemzetközi tapasztalatok alapján érdemes gondolkodni a vagyonadóról, miért kulcskérdés a társadalmi elfogadottság, hogyan lehet elkerülni a túladóztatást, és miért jelent különösen érzékeny pontot a cégvagyon, illetve a bizalmi vagyonkezelés adózása. A szakember arra figyelmeztet: az adó bevezetésekor tisztában kell lenni azzal, hogy ez ösztönözheti majd a tőkekiáramlást az országból a vagyonosok elvándorlásával, és esetükben nemcsak a vagyonuk fog hiányozni: viszi magával a tudását, a kapcsolatrendszerét, a vállalkozói tapasztalatát. Értékes erőforrásokat veszíthet Magyarország.
Négy és fél éves csúcsra emelkedett az államadósság
Óriási finanszírozási igénye volt a magyar államháztartásnak az első negyedévben, ennek következtében a GDP-arányos államadósság négy és fél éves csúcsra ugrott.
Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant
Kína gazdasági növekedése áprilisban széles fronton lassult. A beruházások ismét visszaestek, a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés pedig évek óta nem látott mélypontra süllyedt. Ezzel szemben az exportvezérelt ágazatok továbbra is erőteljesen teljesítenek. Bár az elemzők határozottabb gazdaságélénkítő intézkedéseket sürgetnek, a kormányzat egyelőre kivár - számolt be a Bloomberg.
Irán hosszú árnyéka vetül a piacokra, és ez rossz hír a forintnak
A közel-keleti feszültségek erősödése és az emelkedő olajárak a kamatemelési várakozások felé terelik a piacokat, a befektetők egyre inkább a magasabb infláció és a jegybanki szigorítások kockázatait árazzák.
A Barclays elemzői is kiemelik, hogy romlik a hangulat a kötvénypiacokon és a kockázatos eszközök körében, ami kedvezhet a dollár további erősödésének a hét folyamán.
A piaci idegességet tovább fokozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét támadás érte, miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus rendezésére tett diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. A Brent típusú olaj ára ismét 110 dollár fölé emelkedett hordónként, ami újabb inflációs félelmeket váltott ki a befektetők körében.
Közben a globális kötvénypiaci eladási hullám is folytatódott: az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,63% fölé emelkedett, ami február óta a legmagasabb szintet jelenti. A piac jelenleg már több mint 50%-os esélyt áraz arra, hogy a Federal Reserve decemberig újabb kamatemelést hajthat végre. A befektetők a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét és az eheti amerikai makroadatokat figyelik, amelyek fontos jelzést adhatnak arról, mennyire tart az amerikai jegybank a tartós inflációtól és mennyire erős még a gazdasági növekedés.
Ez a globális környezet a forint számára sem kedvező, ahogyan ezt már pénteken is láthattuk. Reggel egy euróért 361,2, egy dollárért 310,6 dollárt kellett fizetni.
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.
