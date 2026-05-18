Irán árnyéka vetül a piacokra, csúcson a magyar államadósság – hogyan reagál a forint?
Irán árnyéka vetül a piacokra, csúcson a magyar államadósság – hogyan reagál a forint?

A piac figyelme egyre inkább az iráni háború és annak gazdasági hatásai felé fordul, az olaj ára nő, a globális kockázatvállalási étvágy csökken. Ez a környezet a forint számára sem kedvező, az euró árfolyama 360, a dolláré 310 forint körül jár. Eközben az MNB friss adatokat tett közzé, amiből kiderült, hogy négy és fél éves csúcson van a magyar államadósság.
Az olajpara a forintra is negatív hatással lehet

A forintban van messze a legnagyobb long pozicionáltság a régióban, és így a globális fejleményekre is a forintnak a legnagyobb a bétája

– figyelmeztetett az ING napi devizapiaci kitekintőjében. Ez azt jelenti, hogy mivel a forint mellett már hosszú ideje épültek a pozíciók, ezért az iráni háború elhúzódása és az újjáéledő infláció miatti félelmekre a hazai fizetőeszköz reagálhat a legélesebben a régiós devizák közül.

Az iráni konfliktussal kapcsolatos előrehaladás hiánya és az olajárak, egy erősebb dollárral kombinálva nem jelentenek jó hírt a forintnak

– tették hozzá.

Varga Mihály: Magyarország érdekében áll az euró bezevetése

A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében – mondta Varga Mihály jegybankelnök egy mai konferencián. Hozzátette, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél.

Érkezik Magyarországra a rettegett vagyonadó, amit sokkal könnyebb rosszul bevezetni, mint jól

Az új kormány a programja alapján több ponton is hozzányúlna a magyar adórendszerhez. Ezek közül az egyik legnagyobb figyelmet kiváltó elem a vagyonadó bevezetése lehet, amely a magyar adórendszerben eddig nem ismert, klasszikus formájában új típusú közteher lenne. Fajcsák Gáborral, az RSM adóüzletágának vezetőjével arról beszélgettünk, milyen nemzetközi tapasztalatok alapján érdemes gondolkodni a vagyonadóról, miért kulcskérdés a társadalmi elfogadottság, hogyan lehet elkerülni a túladóztatást, és miért jelent különösen érzékeny pontot a cégvagyon, illetve a bizalmi vagyonkezelés adózása. A szakember arra figyelmeztet: az adó bevezetésekor tisztában kell lenni azzal, hogy ez ösztönözheti majd a tőkekiáramlást az országból a vagyonosok elvándorlásával, és esetükben nemcsak a vagyonuk fog hiányozni: viszi magával a tudását, a kapcsolatrendszerét, a vállalkozói tapasztalatát. Értékes erőforrásokat veszíthet Magyarország.

Négy és fél éves csúcsra emelkedett az államadósság

Óriási finanszírozási igénye volt a magyar államháztartásnak az első negyedévben, ennek következtében a GDP-arányos államadósság négy és fél éves csúcsra ugrott.

Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant

Kína gazdasági növekedése áprilisban széles fronton lassult. A beruházások ismét visszaestek, a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés pedig évek óta nem látott mélypontra süllyedt. Ezzel szemben az exportvezérelt ágazatok továbbra is erőteljesen teljesítenek. Bár az elemzők határozottabb gazdaságélénkítő intézkedéseket sürgetnek, a kormányzat egyelőre kivár - számolt be a Bloomberg.

Irán hosszú árnyéka vetül a piacokra, és ez rossz hír a forintnak

A közel-keleti feszültségek erősödése és az emelkedő olajárak a kamatemelési várakozások felé terelik a piacokat, a befektetők egyre inkább a magasabb infláció és a jegybanki szigorítások kockázatait árazzák.

A Barclays elemzői is kiemelik, hogy romlik a hangulat a kötvénypiacokon és a kockázatos eszközök körében, ami kedvezhet a dollár további erősödésének a hét folyamán.

A piaci idegességet tovább fokozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét támadás érte, miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus rendezésére tett diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. A Brent típusú olaj ára ismét 110 dollár fölé emelkedett hordónként, ami újabb inflációs félelmeket váltott ki a befektetők körében.

Közben a globális kötvénypiaci eladási hullám is folytatódott: az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,63% fölé emelkedett, ami február óta a legmagasabb szintet jelenti. A piac jelenleg már több mint 50%-os esélyt áraz arra, hogy a Federal Reserve decemberig újabb kamatemelést hajthat végre. A befektetők a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét és az eheti amerikai makroadatokat figyelik, amelyek fontos jelzést adhatnak arról, mennyire tart az amerikai jegybank a tartós inflációtól és mennyire erős még a gazdasági növekedés.

Ez a globális környezet a forint számára sem kedvező, ahogyan ezt már pénteken is láthattuk. Reggel egy euróért 361,2, egy dollárért 310,6 dollárt kellett fizetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

