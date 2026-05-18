Irán árnyéka vetül a piacokra, csúcson a magyar államadósság – hogyan reagál a forint?

Az olajpara a forintra is negatív hatással lehet
A forintban van messze a legnagyobb long pozicionáltság a régióban, és így a globális fejleményekre is a forintnak a legnagyobb a bétája
– figyelmeztetett az ING napi devizapiaci kitekintőjében. Ez azt jelenti, hogy mivel a forint mellett már hosszú ideje épültek a pozíciók, ezért az iráni háború elhúzódása és az újjáéledő infláció miatti félelmekre a hazai fizetőeszköz reagálhat a legélesebben a régiós devizák közül.
Az iráni konfliktussal kapcsolatos előrehaladás hiánya és az olajárak, egy erősebb dollárral kombinálva nem jelentenek jó hírt a forintnak
– tették hozzá.
Varga Mihály: Magyarország érdekében áll az euró bezevetése
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében – mondta Varga Mihály jegybankelnök egy mai konferencián. Hozzátette, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél.
Forrás: Reuters
Irán hosszú árnyéka vetül a piacokra, és ez rossz hír a forintnak
A közel-keleti feszültségek erősödése és az emelkedő olajárak a kamatemelési várakozások felé terelik a piacokat, a befektetők egyre inkább a magasabb infláció és a jegybanki szigorítások kockázatait árazzák.
A Barclays elemzői is kiemelik, hogy romlik a hangulat a kötvénypiacokon és a kockázatos eszközök körében, ami kedvezhet a dollár további erősödésének a hét folyamán.
A piaci idegességet tovább fokozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét támadás érte, miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus rendezésére tett diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. A Brent típusú olaj ára ismét 110 dollár fölé emelkedett hordónként, ami újabb inflációs félelmeket váltott ki a befektetők körében.
Közben a globális kötvénypiaci eladási hullám is folytatódott: az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,63% fölé emelkedett, ami február óta a legmagasabb szintet jelenti. A piac jelenleg már több mint 50%-os esélyt áraz arra, hogy a Federal Reserve decemberig újabb kamatemelést hajthat végre. A befektetők a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét és az eheti amerikai makroadatokat figyelik, amelyek fontos jelzést adhatnak arról, mennyire tart az amerikai jegybank a tartós inflációtól és mennyire erős még a gazdasági növekedés.
Ez a globális környezet a forint számára sem kedvező, ahogyan ezt már pénteken is láthattuk. Reggel egy euróért 361,2, egy dollárért 310,6 dollárt kellett fizetni.
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.
