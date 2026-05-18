Irán hosszú árnyéka vetül a piacokra, és ez rossz hír a forintnak

A közel-keleti feszültségek erősödése és az emelkedő olajárak a kamatemelési várakozások felé terelik a piacokat, a befektetők egyre inkább a magasabb infláció és a jegybanki szigorítások kockázatait árazzák.

A Barclays elemzői is kiemelik, hogy romlik a hangulat a kötvénypiacokon és a kockázatos eszközök körében, ami kedvezhet a dollár további erősödésének a hét folyamán.

A piaci idegességet tovább fokozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét támadás érte, miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus rendezésére tett diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. A Brent típusú olaj ára ismét 110 dollár fölé emelkedett hordónként, ami újabb inflációs félelmeket váltott ki a befektetők körében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Közben a globális kötvénypiaci eladási hullám is folytatódott: az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,63% fölé emelkedett, ami február óta a legmagasabb szintet jelenti. A piac jelenleg már több mint 50%-os esélyt áraz arra, hogy a Federal Reserve decemberig újabb kamatemelést hajthat végre. A befektetők a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét és az eheti amerikai makroadatokat figyelik, amelyek fontos jelzést adhatnak arról, mennyire tart az amerikai jegybank a tartós inflációtól és mennyire erős még a gazdasági növekedés.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 15. Megmozdult a kötvénypiac: eddig és ne tovább

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez a globális környezet a forint számára sem kedvező, ahogyan ezt már pénteken is láthattuk. Reggel egy euróért 361,2, egy dollárért 310,6 dollárt kellett fizetni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images