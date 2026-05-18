Irán hosszú árnyéka vetül a piacokra, és ez rossz hír a forintnak
A közel-keleti feszültségek erősödése és az emelkedő olajárak a kamatemelési várakozások felé terelik a piacokat, a befektetők egyre inkább a magasabb infláció és a jegybanki szigorítások kockázatait árazzák.
A Barclays elemzői is kiemelik, hogy romlik a hangulat a kötvénypiacokon és a kockázatos eszközök körében, ami kedvezhet a dollár további erősödésének a hét folyamán.
A piaci idegességet tovább fokozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét támadás érte, miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus rendezésére tett diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. A Brent típusú olaj ára ismét 110 dollár fölé emelkedett hordónként, ami újabb inflációs félelmeket váltott ki a befektetők körében.
Közben a globális kötvénypiaci eladási hullám is folytatódott: az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,63% fölé emelkedett, ami február óta a legmagasabb szintet jelenti. A piac jelenleg már több mint 50%-os esélyt áraz arra, hogy a Federal Reserve decemberig újabb kamatemelést hajthat végre. A befektetők a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét és az eheti amerikai makroadatokat figyelik, amelyek fontos jelzést adhatnak arról, mennyire tart az amerikai jegybank a tartós inflációtól és mennyire erős még a gazdasági növekedés.
Ez a globális környezet a forint számára sem kedvező, ahogyan ezt már pénteken is láthattuk. Reggel egy euróért 361,2, egy dollárért 310,6 dollárt kellett fizetni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
