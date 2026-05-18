Késő este talált új erőre a forint – Magyar Péter megszólalásai és a csúcson levő államadósság miatt izgalmas napja volt a devizának

Estére még belehúzott a forint
A magyar deviza árfolyama ugyan 9 órakor még 361 felett volt az euróval szemben, az amerikai tőzsdezárásra már 360,3-ig jött le a váltás.
A dollár esetében pedig 309,15 alá erősödött a magyar deviza.
Kimondták az amerikai jegybank tervéről, amit a piacok nem akartak hallani: teljesen irreális, amire most készülnek
A Fed korábbi válságkezelésében részt vevő egykori tisztségviselők szerint Kevin Warsh leendő elnöknek nem a mérlegfőösszeg csökkentésére, hanem annak jövőbeli felhasználási elveire kellene összpontosítania – számolt be a Reuters.
Újra 361
Főként a Hormuzi-szoros lezárásával és az iráni–amerikai tűzszüneti tárgyalásokról szóló kedvezőtlenebb fejlemények hatásaként egy picit továbbveszített a forint a napi erősödéséből, már csak 361-nál az árfolyam az euróval szemben.
Egy dollár már 310,5-be kerül, ahogy az amerikai fizetőeszköz a tartalékdeviza szerepe miatt kicsit erősödésnek indult. Napi szinten még így is egy negyed százalékos erősödéssel áll a forint.
Megindult a lassú összeomlás: a háború miatt olyan dolog történik a pénzpiacokon, amire évtizedek óta nem volt példa
A globális kötvényhozamok évtizedes csúcsra ugrottak, mivel a befektetők egyre komolyabban számolnak azzal, hogy az iráni háború tartós inflációs sokkot okozhat. Ez a helyzet a világ legnagyobb gazdaságainak költségvetését, a vállalati szektort és a háztartásokat egyaránt súlyosan érintheti, amelyre évtizedek óta nem volt példa.
A maratoni kormányinfó sem mozgatta meg a forintot
Noha Magyar Péter miniszterelnök több fontos gazdasági témában – így a magyar költségvetés helyzetéről, az euróbevezetésről, az uniós források hazahozataláról, de még az árfolyamstabilitásról is – beszélt, a magyar deviza árfolyama nem változott érdemben. Továbbra is 360,5-360,7 környékén mozog az euró váltása:
Már oldalazik a forint
Az euróárfolyam az elmúlt órában nem mozdult el a 360,6-360,8 közötti sávból.
A dollár esetében 309,5-309,6-nál áll a forint.
Trump kiválasztottja veszi át a hatalmat a Fedben, óriási fordulatot vár az elnök
Donald Trump pénteken hivatalosan beiktatja Kevin Warsht a Federal Reserve új elnökeként a Fehér Házban. Az 56 éves Warsh Jerome Powellt váltja a Fed élén, miután a szenátus múlt héten pártvonalak mentén jóváhagyta jelölését. Trump azzal a várakozással nevezte ki az új elnököt, hogy a Fed folytatja a kamatcsökkentési ciklust, amelynek keretében 2025-ben már háromszor mérsékelték az irányadó kamatot. A piacok azonban szkeptikusak: a magas infláció és a feszes munkaerőpiac egyelőre nem indokolja a további monetáris lazítást.
Magára talált a forint
A kormányinfó alatt visszaerősödött a forint: bár a forint már 361 felett is volt az euróval szemben, az árfolyam újra 360,5 közelébe korrigált.
A nagy tagállamok és az Európai Bizottság együtt csinálnák meg a 11 ezer milliárd eurós EU-s Wall Streetet
Az EU hat legnagyobb gazdaságának pénzügyminiszterei a hónap végén Berlinben egyeztetnek a tőkepiaci unió legvitatottabb kérdéseiről, köztük egy megerősített uniós pénzügyi felügyelet létrehozásáról. A cél egy egységesebb európai pénzügyi piac kialakítása, amely a háztartások mintegy 11 ezer milliárd eurónyi bankbetétjéből több magántőkét csatornázna be a gazdaságba. A kezdeményezést az teszi sürgetővé, hogy az EU-nak egyszerre kell finanszíroznia a gazdasági modernizációt, a versenyképességi fordulatot és a növekvő védelmi kiadásokat. A nagy tagállamok külön egyeztetése ugyanakkor feszültséget kelt, mivel kisebb országok attól tartanak, hogy az E6-csoport megkerüli az érdekeiket.
A kormány bejelentései előtt újra visszagyengült a forint
A Magyar Péter vezette kormány hétfőn tartott ülést, az ezen felmerült témákról, meghozott döntésekről 17:00-kor tartanak sajtótájékoztatót. A bejelentések előtt nem sokkal a forint elkezdett visszagyengülni az euróval szemben: az árfolyam a 359,6-os napi legerősebb szintjéről most visszagyengült 360,9-ig.
A dollár esetében 310 fölé jött vissza a váltás a 308,5 közeli kurzusról.
Véget ért a Tisza-kormány ülése, érkeznek az új bejelentések
Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.
Megszólaltak az elemzők, hogyan alakul a forint árfolyama a következő évben
A forint ideiglenesen nyugvópontra juthatott, egy éves időtávon azonban még ennél is erősebb szinteket tesztelhet az ING elemzői szerint.
Kiszámolta Zsiday Viktor, milyen árfolyamon kellene bevezetnie Magyarországnak az eurót
A befektetési szakember szerint két egymásnak ellentmondó érdeket kell összeegyeztetni a forint átváltási árfolyamának meghatározásához: az erős forint a hazai fizetőeszközben megtakarítóknak kedvező, azonban az exportszektort sem szabad romba dönteni. Arra jut, hogy erre a 360 és 380 közti sáv megcélzása lehet az ideális.
Tetszik vagy sem, a forint egy új valóságba érkezett meg
A forint hosszú évekig át egyetlen irányt ismert, mégpedig a gyengülést. Most viszont teljesen megváltozott a helyzet. A Tisza Párt kétharmados győzelme után az árfolyam olyan szintekre erősödött vissza, amelyeket korábban sokan elképzelhetetlennek tartottak. Egy új árfolyamrezsim kezdetét látjuk vagy csak átmeneti a forint erősödése?
Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!
A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.
A hírre jelentőset esett a Brent olaj jegyzése, a dollár gyengült az euróval szemben, a forint látványosan leszúrt.
Behúzta a féket a kötvénypiac
A kötvényhozamok világszerte emelkedésnek indultak, miután a piac egyre inkább kezdi látni, hogy az iráni háború rendezésére nincs gyors megoldás, és így az inflációs hatás is tartósabb lehet, mint ahogyan azt korábban árazták. Ennek hatására erősödnek a kamatemelési várakozások és nő a kockázatkerülés is.
Ráadásul ez nem csak az iráni háborúról szól: évek óta a fejlett országok többsége túlköltekezik, miközben az inflációt nem sikerült legyőzni, ezt csak tetézik a mostani gondok. A kötvénypiaci mozgásokról itt írtunk bővebben:
Speciális helyzetben van ebben a környezetben japán, ahol a 30 éves papír kötvényhozama a valaha látott legmagasabb szintre szökött ma. Az ország évtizedekig ultralaza jegybanki politikával operált és hatalmas adóssághegyet halmozott fel, ami most nagyon visszaüt. A jegybankon egyre nő a nyomás, hogy emeljenek kamatot, azonban azzal jelentősen nehezítenék az ország finanszírozását, miközben a fiskális politika is költekező üzemmódban van. A központi banknak már többször be kellett avatkoznia a jen árfolyamának védelme érdekében, az viszont ismét a kritikus 160-as szintet közelíti a dollárral szemben.
Évtizedes csúcsra ugrottak a japán kötvényhozamok
Tovább mélyült hétfőn a japán állampapírok eladási hulláma, és ez újabb lendületet adott a globális kötvénypiacok gyengélkedésének, miközben az emelkedő olajárak fokozzák az inflációs aggodalmakat. A 30 éves japán hozam átmenetileg 20 bázisponttal ugrott meg, és olyan szintre került, amilyet 1999, a futamidő bevezetése óta nem láttunk. Az infláció és a költségvetési kockázatok együttesen fokozzák a nyomást a Japán Központi Bankon, amely a piaci várakozások szerint már júniusban kamatot emelhet.
Benézett 360 alá a forint
Noha a nemzetközi környezet nem kedvező a forint számára, a mai napot mégis némi erősödéssel nyitotta. Az euró árfolyama a 360-as szint alá is benézett, a dollár árfolyama jelenleg is éppen 310 forint alatt jár.
Az olajpara a forintra is negatív hatással lehet
A forintban van messze a legnagyobb long pozicionáltság a régióban, és így a globális fejleményekre is a forintnak a legnagyobb a bétája
– figyelmeztetett az ING napi devizapiaci kitekintőjében. Ez azt jelenti, hogy mivel a forint mellett már hosszú ideje épültek a pozíciók, ezért az iráni háború elhúzódása és az újjáéledő infláció miatti félelmekre a hazai fizetőeszköz reagálhat a legélesebben a régiós devizák közül.
Az iráni konfliktussal kapcsolatos előrehaladás hiánya és az olajárak, egy erősebb dollárral kombinálva nem jelentenek jó hírt a forintnak
– tették hozzá.
Varga Mihály: Magyarország érdekében áll az euró bezevetése
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében – mondta Varga Mihály jegybankelnök egy mai konferencián. Hozzátette, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél.
Forrás: Reuters
Érkezik Magyarországra a rettegett vagyonadó, amit sokkal könnyebb rosszul bevezetni, mint jól
Az új kormány a programja alapján több ponton is hozzányúlna a magyar adórendszerhez. Ezek közül az egyik legnagyobb figyelmet kiváltó elem a vagyonadó bevezetése lehet, amely a magyar adórendszerben eddig nem ismert, klasszikus formájában új típusú közteher lenne. Fajcsák Gáborral, az RSM adóüzletágának vezetőjével arról beszélgettünk, milyen nemzetközi tapasztalatok alapján érdemes gondolkodni a vagyonadóról, miért kulcskérdés a társadalmi elfogadottság, hogyan lehet elkerülni a túladóztatást, és miért jelent különösen érzékeny pontot a cégvagyon, illetve a bizalmi vagyonkezelés adózása. A szakember arra figyelmeztet: az adó bevezetésekor tisztában kell lenni azzal, hogy ez ösztönözheti majd a tőkekiáramlást az országból a vagyonosok elvándorlásával, és esetükben nemcsak a vagyonuk fog hiányozni: viszi magával a tudását, a kapcsolatrendszerét, a vállalkozói tapasztalatát. Értékes erőforrásokat veszíthet Magyarország.
Négy és fél éves csúcsra emelkedett az államadósság
Óriási finanszírozási igénye volt a magyar államháztartásnak az első negyedévben, ennek következtében a GDP-arányos államadósság négy és fél éves csúcsra ugrott.
Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant
Kína gazdasági növekedése áprilisban széles fronton lassult. A beruházások ismét visszaestek, a kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés pedig évek óta nem látott mélypontra süllyedt. Ezzel szemben az exportvezérelt ágazatok továbbra is erőteljesen teljesítenek. Bár az elemzők határozottabb gazdaságélénkítő intézkedéseket sürgetnek, a kormányzat egyelőre kivár - számolt be a Bloomberg.
Irán hosszú árnyéka vetül a piacokra, és ez rossz hír a forintnak
A közel-keleti feszültségek erősödése és az emelkedő olajárak a kamatemelési várakozások felé terelik a piacokat, a befektetők egyre inkább a magasabb infláció és a jegybanki szigorítások kockázatait árazzák.
A Barclays elemzői is kiemelik, hogy romlik a hangulat a kötvénypiacokon és a kockázatos eszközök körében, ami kedvezhet a dollár további erősödésének a hét folyamán.
A piaci idegességet tovább fokozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét támadás érte, miközben az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus rendezésére tett diplomáciai erőfeszítések megrekedtek. A Brent típusú olaj ára ismét 110 dollár fölé emelkedett hordónként, ami újabb inflációs félelmeket váltott ki a befektetők körében.
Közben a globális kötvénypiaci eladási hullám is folytatódott: az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,63% fölé emelkedett, ami február óta a legmagasabb szintet jelenti. A piac jelenleg már több mint 50%-os esélyt áraz arra, hogy a Federal Reserve decemberig újabb kamatemelést hajthat végre. A befektetők a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét és az eheti amerikai makroadatokat figyelik, amelyek fontos jelzést adhatnak arról, mennyire tart az amerikai jegybank a tartós inflációtól és mennyire erős még a gazdasági növekedés.
Ez a globális környezet a forint számára sem kedvező, ahogyan ezt már pénteken is láthattuk. Reggel egy euróért 361,2, egy dollárért 310,6 dollárt kellett fizetni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
