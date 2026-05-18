Kiszámolta Zsiday Viktor, milyen árfolyamon kellene bevezetnie Magyarországnak az eurót
A befektetési szakember szerint két egymásnak ellentmondó érdeket kell összeegyeztetni a forint átváltási árfolyamának meghatározásához: az erős forint a hazai fizetőeszközben megtakarítóknak kedvező, azonban az exportszektort sem szabad romba dönteni. Arra jut, hogy erre a 360 és 380 közti sáv megcélzása lehet az ideális.

A fenti, 360-380 forintos sáv úgy jött ki, hogy a hozzánk hasonló fejlettségű, környező exszocialista országok fővárosainak átlagos árszínvonalát összehasonlította a magyar fővároséval. Ehhez azt feltételezte, hogy a hozzánk hasonló adottságú országokban hasonló árszintnek kellene lennie.

Az összehasonlítás alapjául egy reprezentatív termékkosár szolgált: kiszámolta, hogy az milyen árfolyam mellett kerülne ugyanannyiba Budapesten, mint Zágrábban, Ljubljanában, Pozsonyban, Varsóban, Prágában és Szófiában. Így 359 forintos árfolyam adódott, amit ha az egy főre jutó PPP alapú GDP adatával kiigazítunk, 390 forint jön ki.

Úgy vélem valahol a kettő között kellene keresgélnünk: 360-380 között lenne helyes megcélozni a bevezetéskori árfolyamot

