Megszólalt Magyar Péter, csúcson a magyar államadósság – hogyan reagál a forint?

A kötvényhozamok világszerte emelkedésnek indultak, miután a piac egyre inkább kezdi látni, hogy az iráni háború rendezésére nincs gyors megoldás, és így az inflációs hatás is tartósabb lehet, mint ahogyan azt korábban árazták. Ennek hatására erősödnek a kamatemelési várakozások és nő a kockázatkerülés is.

Ráadásul ez nem csak az iráni háborúról szól: évek óta a fejlett országok többsége túlköltekezik, miközben az inflációt nem sikerült legyőzni, ezt csak tetézik a mostani gondok. A kötvénypiaci mozgásokról itt írtunk bővebben:

Speciális helyzetben van ebben a környezetben japán, ahol a 30 éves papír kötvényhozama a valaha látott legmagasabb szintre szökött ma. Az ország évtizedekig ultralaza jegybanki politikával operált és hatalmas adóssághegyet halmozott fel, ami most nagyon visszaüt. A jegybankon egyre nő a nyomás, hogy emeljenek kamatot, azonban azzal jelentősen nehezítenék az ország finanszírozását, miközben a fiskális politika is költekező üzemmódban van. A központi banknak már többször be kellett avatkoznia a jen árfolyamának védelme érdekében, az viszont ismét a kritikus 160-as szintet közelíti a dollárral szemben.