Megszólaltak az elemzők, hogyan alakul a forint árfolyama a következő évben
Deviza

Portfolio
A forint ideiglenesen nyugvópontra juthatott, egy éves időtávon azonban még ennél is erősebb szinteket tesztelhet az ING elemzői szerint.
A következő célárakat jelölték meg az euró árfolyamára vonatkozóan:

  • 1 hónap múlva: 355 forint
  • 3 hónap múlva: 355 forint
  • fél év múlva: 360 forint
  • 1 év múlva: 345 forint.

Noha jegybank lépése – amikor a devizaswap ügyleteken elérhető kamatot 5,25 százalékra csökkentette nemrég, erről itt és itt írtunk – egy, a korábbi várakozásoknál hamarabbi kamatvágást vetít előre, ami a forint gyengülése felé mutatna, egy éves időtávon további enyhe erősödésre számítanak. Ennek oka, hogy várakozásaik szerint továbbra is érkeznek majd a hírek az eurócsatlakozással és az uniós források feloldásáról való tárgyalásokkal kapcsolatban.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

