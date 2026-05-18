Megszólaltak az elemzők, hogyan alakul a forint árfolyama a következő évben

A következő célárakat jelölték meg az euró árfolyamára vonatkozóan:
- 1 hónap múlva: 355 forint
- 3 hónap múlva: 355 forint
- fél év múlva: 360 forint
- 1 év múlva: 345 forint.
Noha jegybank lépése – amikor a devizaswap ügyleteken elérhető kamatot 5,25 százalékra csökkentette nemrég, erről itt és itt írtunk – egy, a korábbi várakozásoknál hamarabbi kamatvágást vetít előre, ami a forint gyengülése felé mutatna, egy éves időtávon további enyhe erősödésre számítanak. Ennek oka, hogy várakozásaik szerint továbbra is érkeznek majd a hírek az eurócsatlakozással és az uniós források feloldásáról való tárgyalásokkal kapcsolatban.
