Varga Mihály: a jegybank partner lesz az euró bevezetésében

A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében – mondta Varga Mihály jegybankelnök a mai napon a Lámfalussy konferencián a Reuters tudósítása szerint. Hozzátette, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél.

A jegybankelnök most először nyilatkozott ennyire egyértelműen támogatóan arról, hogy hogyan viszonyul a kormány euróbevezetési szándékához. Ezek szerint a központi bank konstruktív együttműködésre készül az ország új vezetésével. Mindez azért is fontos, mert Magyar Péter a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Varga Mihályt sok fontos közintézmény vezetőjével szemben nem szeretné lemondásra felszólítani, majd hozzátette, hogy amennyiben nem akadályozza majd a kormány munkáját az intézmény, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni.

Kármán András pénzügyminiszter bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy

legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.

Ebben az MNB-nek is lesz feladata: a csatlakozás fontos előfeltétele az infláció alacsonyan tartása. Emellett az inflációs cél 3-ról 2 százalékra csökkentése is szükséges lesz.

Az euró bevezetésével mi is többször foglalkoztunk, és egy hasonló lehetséges menetrendet vázoltunk fel, mint amit a pénzügyminiszter bejelentett.

Egy 2031-es euróbevezetés hipotetikus mérföldkövei Lehetséges időpont Esemény 2026. ősz Középtávú makrogazdasági pálya és euróbevezetési program 2027 eleje Az inflációs cél 2,5%-ra mérséklése 2027. A költségvetési hiány 4-5% közé csökkentése 2028. tavasz Belépés az ERM-II.-be 2028. tavasz Az inflációs cél 2%-ra mérséklése 2028. A költségvetési hiány 4% alá csökkentése 2029. A költségvetési hiány 3%-ra csökkentése 2030. április Az infláció maastrichti kritériumának való megfelelés 2030. május-június Az euróérettség megállapítása (hiány, adósságpálya, infláció, hosszú kamatok) 2031 eleje Az euró bevezetése Forrás: Portfolio

