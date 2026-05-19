Inog a forint árfolyama, most mindenki Magyar Péter bejelentésére és Trumpra figyel

A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását.

A devizapiacon kedden elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos hírek, az olajárak mozgása, az amerikai kötvénypiaci hozamok és a jegybanki kamatvárakozások határozzák meg a kereskedést. A dollárárfolyam az ázsiai kereskedésben stabilizálódott, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tárgyalások érdekében egyelőre felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást.

Ez enyhítette a hétvégi eszkalációs félelmeket, miközben a Brent ára 2 százalékkal, 110 dollár közelébe esett, az amerikai tízéves hozam pedig 4,60 százalék alá csúszott vissza.



A dollárindex kedd reggel 0,1 százalékos pluszban, 99,08 pont körül állt, miután hétfőn megszakadt az ötnapos erősödési sorozata. A piac az elmúlt napokban azt árazta, hogy a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása és az energiaár-sokk újra inflációs nyomást okozhat, ami a jegybankokat is szigorúbb pályára kényszerítheti.

A FedWatch adatai szerint a határidős piac már közel 37 százalékos esélyt ad annak, hogy a Fed decemberben 25 bázisponttal kamatot emel, miközben egy hónapja ez az esély még minimális volt.

Az euró a dollárral szemben kismértékben gyengült, az EUR/USD 1,164 körül járt. A fő devizapárban továbbra is az amerikai kamatvárakozások, az energiaárak és a geopolitikai hírek maradhatnak meghatározók: ha az olajár csökkenése tartósabbá válik, az mérsékelheti az inflációs félelmeket, de egy újabb közel-keleti eszkaláció gyorsan visszahozhatja a dollár iránti menedékkeresletet.

A japán jen továbbra is külön figyelmet kap, miután az USD/JPY 159 közelében mozgott, a japán deviza 0,1 százalékkal gyengült, annak ellenére, hogy az ázsiai gazdaság az első negyedévben évesítve 2,1 százalékkal nőtt, ami meghaladta az 1,7 százalékos piaci várakozást.

A piac közben továbbra is figyeli, hogy Tokió ismét beavatkozik-e a jen védelmében: a japán pénzügyminiszter hétfőn jelezte, hogy a kormány kész fellépni a túlzott árfolyam-ingadozással szemben.

A jüannál mérsékelt dollárerősödés látszott, az USD/CNY offshore kereskedésben 6,803 körül állt. A kínai deviza mozgását a globális dollárhangulat mellett az is befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartják kezelhetőnek az energiaár-sokk ázsiai növekedési és inflációs hatásait.

A forint kedd reggel enyhén gyengült a főbb devizákkal szemben: az euró 8 óra után 360,6 forint körül járt, a reggeli kereskedésben 360,05 és 361,19 között mozgott.

A dollár jegyzése 309,8 forint körül állt, napi sávja 308,78 és 310,45 között alakult.

A hazai piacon a nemzetközi kockázati hangulat mellett Magyar Péter új miniszterelnök és kormánya bejelentései is mozgathatják majd az árfolyamot. A befektetők különösen azt figyelhetik, milyen gazdaságpolitikai, költségvetési és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzések érkeznek az új kabinettől, mert ezek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.

