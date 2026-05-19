  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"
Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet
Deviza

Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet

Portfolio
A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását. Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.
Megosztás

Már 363 az euró

A forint gyengül tovább a kedvezőtlen nemzetközi környezet miatt: a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások megrekedése miatt ismét csökkent a kockázatkerülési kedv a piacokon. Az euróárfolyam már 363-ig szökött fel, ami kéthetes mélypontot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb a gyengülés: az amerikai fizetőeszköz már 313 forint felett van, ami már közel 4 egységnyi napon belüli gyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Klaas Knot elmondta, miért úszta meg "olcsón" Európa a legutóbbi inflációs válságot

Klaas Knot a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott előadásában értékelte a holland jegybank élén és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsában eltöltött 14 évét, melyet három korszakra bontva mutatott be. Elmondása szerint az eurózóna adósságválsága, az alacsony inflációs és kamatkörnyezet által meghatározott "békeidők" és az elmúlt évek inflációs sokkja egyaránt fontos tanulságokkal szolgált, a történelem pedig azt igazolja, hogy a jegybanki függetlenség volt a sikeres válságkezelés egyik leghatékonyabb eszköze.

Tovább a cikkhez
Klaas Knot elmondta, miért úszta meg
Megosztás

Kiderült, mi lenne a béke ára: óriási kártérítést és a katonai bázisok elhagyását követelik Amerikától

Részletesen közzétette a Reuters, mit tartalmazott a legújabb békeajánlat, melyet Irán Donald Trump amerikai elnöknek továbbított.

Tovább a cikkhez
Kiderült, mi lenne a béke ára: óriási kártérítést és a katonai bázisok elhagyását követelik Amerikától
Megosztás

Cikázik a forint

Egész délután nem tud erősödni a forint: az euróval szemben nem sokkal dél előtt gyengült 360,5 fölé az árfolyam, azóta pattog ezen szint és a 361,3 közötti napi mélypontja között.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben már másfél egységnyi gyengüléssel áll a magyar deviza, 311 közelében mozog a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint egy minimális gyengüléssel áll a zlotyhoz képest is, de a lengyel devizával nagyjából szinkronban mozog a magyar valuta árfolyama is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Napi mélypontja közelében a forint

Újra gyengülget a magyar deviza az iráni helyzet körüli bizonytalanság miatt, amely kedvezőtlenül hat a feltörekvő piaci devizákra. A váltás 361,2 felett van ismét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapaszkodik a magyar deviza

Az iráni–amerikai tűzszüneti tárgyalások kudarcos haladása miatti gyengülésből kezd feltápászkodni a forint: az euróval szemben az árfolyam már a 360,8-as szintig korrigált vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengül a forint

A globális geopolitikai bizonytalanságok elérték a forintot is: az euróval szemben már gyengülésben van a forint kedden, az árfolyam újra 361,1 fölé szökött fel, pedig reggel még 359,75-nél járt a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A globális tartalékvaluta szerepe miatt erősödő dollárral szemben 310,8 fölé ment a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindez nem csak a forintot ütötte meg: az EUR/USD árfolyamnál is 0,35 százalékos a dollárerősödés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája

Az orosz rubel az idei második negyedévben a világ legjobban teljesítő devizájává vált a dollárral szemben. Április eleje óta mintegy 12 százalékot erősödött, így dolláronkénti 72,6-os árfolyamon áll, ami 2023 februárja óta a legerősebb szint. Az erősödés mögött elsősorban a közel-keleti háború nyomán megemelkedett olajbevételek állnak – tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája
Megosztás

Már gyengül a forint a dollárhoz képest

A magyar deviza több mint 0,15 százalékos gyengüléssel ár már napon belül az amerikai dollárhoz képest. A piac kockázatkerülőbb lett, megint az iráni konfliktus eszkalációjával kapcsolatos félelmek váltak dominánssá.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A forint továbbra is tartja magát

Az euróval szemben már 0,2 százalékos erősödésben van a forint: 359,9-nél jár az árfolyam. Egyelőre az iráni–amerikai háborúval kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások újabb fordulója támogatja a dollárt, és enyhülésben bíznak a piacok.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár is 0,2 százalékos erősödésben van a közös európai devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint egyelőre a nyitó szint, 309,2 környékén áll a dollárhoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megkondították a vészharangot: milliók tűntek el Oroszországból, évtizedekre megpecsételődött az állam sorsa

Oroszország történelmi mértékű munkaerőhiánnyal küzd: a Bloomberg Economics becslése szerint jelenleg mintegy 1,5 millió munkavállalóra lenne szükség a piaci egyensúly helyreállításához, de egyes előrejelzések 2030-ig hárommilliós hiányt vetítenek előre. Az elöregedő társadalom, az ukrajnai háború okozta emberveszteség és elvándorlás, valamint a vendégmunkások számának visszaesése együttesen szűkíti a munkaerő-kínálatot. A bérek a termelékenységnél jóval gyorsabban emelkednek, ami tartósan magas inflációt eredményez, és évekre visszavetheti a gazdasági növekedést. Szakértők szerint a helyzet nem átmeneti válság, hanem évtizedekre szóló új normalitás.

Tovább a cikkhez
Megkondították a vészharangot: milliók tűntek el Oroszországból, évtizedekre megpecsételődött az állam sorsa
Megosztás

Inog a forint árfolyama, most mindenki Magyar Péter bejelentésére és Trumpra figyel

A devizapiacon kedden elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos hírek, az olajárak mozgása, az amerikai kötvénypiaci hozamok és a jegybanki kamatvárakozások határozzák meg a kereskedést. A dollárárfolyam az ázsiai kereskedésben stabilizálódott, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tárgyalások érdekében egyelőre felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást.

Ez enyhítette a hétvégi eszkalációs félelmeket, miközben a Brent ára 2 százalékkal, 110 dollár közelébe esett, az amerikai tízéves hozam pedig 4,60 százalék alá csúszott vissza.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A dollárindex kedd reggel 0,1 százalékos pluszban, 99,08 pont körül állt, miután hétfőn megszakadt az ötnapos erősödési sorozata. A piac az elmúlt napokban azt árazta, hogy a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása és az energiaár-sokk újra inflációs nyomást okozhat, ami a jegybankokat is szigorúbb pályára kényszerítheti.

A FedWatch adatai szerint a határidős piac már közel 37 százalékos esélyt ad annak, hogy a Fed decemberben 25 bázisponttal kamatot emel, miközben egy hónapja ez az esély még minimális volt.

Az euró a dollárral szemben kismértékben gyengült, az EUR/USD 1,164 körül járt. A fő devizapárban továbbra is az amerikai kamatvárakozások, az energiaárak és a geopolitikai hírek maradhatnak meghatározók: ha az olajár csökkenése tartósabbá válik, az mérsékelheti az inflációs félelmeket, de egy újabb közel-keleti eszkaláció gyorsan visszahozhatja a dollár iránti menedékkeresletet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen továbbra is külön figyelmet kap, miután az USD/JPY 159 közelében mozgott, a japán deviza 0,1 százalékkal gyengült, annak ellenére, hogy az ázsiai gazdaság az első negyedévben évesítve 2,1 százalékkal nőtt, ami meghaladta az 1,7 százalékos piaci várakozást.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piac közben továbbra is figyeli, hogy Tokió ismét beavatkozik-e a jen védelmében: a japán pénzügyminiszter hétfőn jelezte, hogy a kormány kész fellépni a túlzott árfolyam-ingadozással szemben.

A jüannál mérsékelt dollárerősödés látszott, az USD/CNY offshore kereskedésben 6,803 körül állt. A kínai deviza mozgását a globális dollárhangulat mellett az is befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartják kezelhetőnek az energiaár-sokk ázsiai növekedési és inflációs hatásait.

A forint kedd reggel enyhén gyengült a főbb devizákkal szemben: az euró 8 óra után 360,6 forint körül járt, a reggeli kereskedésben 360,05 és 361,19 között mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 309,8 forint körül állt, napi sávja 308,78 és 310,45 között alakult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai piacon a nemzetközi kockázati hangulat mellett Magyar Péter új miniszterelnök és kormánya bejelentései is mozgathatják majd az árfolyamot. A befektetők különösen azt figyelhetik, milyen gazdaságpolitikai, költségvetési és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzések érkeznek az új kabinettől, mert ezek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.

Címlapkép forrása: Bence Bezeredy

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility