Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet

Már 363 az euró
A forint gyengül tovább a kedvezőtlen nemzetközi környezet miatt: a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások megrekedése miatt ismét csökkent a kockázatkerülési kedv a piacokon. Az euróárfolyam már 363-ig szökött fel, ami kéthetes mélypontot jelent.
A dollárral szemben még látványosabb a gyengülés: az amerikai fizetőeszköz már 313 forint felett van, ami már közel 4 egységnyi napon belüli gyengülést jelent.
Klaas Knot elmondta, miért úszta meg "olcsón" Európa a legutóbbi inflációs válságot
Klaas Knot a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott előadásában értékelte a holland jegybank élén és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsában eltöltött 14 évét, melyet három korszakra bontva mutatott be. Elmondása szerint az eurózóna adósságválsága, az alacsony inflációs és kamatkörnyezet által meghatározott "békeidők" és az elmúlt évek inflációs sokkja egyaránt fontos tanulságokkal szolgált, a történelem pedig azt igazolja, hogy a jegybanki függetlenség volt a sikeres válságkezelés egyik leghatékonyabb eszköze.
Kiderült, mi lenne a béke ára: óriási kártérítést és a katonai bázisok elhagyását követelik Amerikától
Részletesen közzétette a Reuters, mit tartalmazott a legújabb békeajánlat, melyet Irán Donald Trump amerikai elnöknek továbbított.
Cikázik a forint
Egész délután nem tud erősödni a forint: az euróval szemben nem sokkal dél előtt gyengült 360,5 fölé az árfolyam, azóta pattog ezen szint és a 361,3 közötti napi mélypontja között.
A dollárral szemben már másfél egységnyi gyengüléssel áll a magyar deviza, 311 közelében mozog a kurzus.
A forint egy minimális gyengüléssel áll a zlotyhoz képest is, de a lengyel devizával nagyjából szinkronban mozog a magyar valuta árfolyama is.
Napi mélypontja közelében a forint
Újra gyengülget a magyar deviza az iráni helyzet körüli bizonytalanság miatt, amely kedvezőtlenül hat a feltörekvő piaci devizákra. A váltás 361,2 felett van ismét.
Kapaszkodik a magyar deviza
Az iráni–amerikai tűzszüneti tárgyalások kudarcos haladása miatti gyengülésből kezd feltápászkodni a forint: az euróval szemben az árfolyam már a 360,8-as szintig korrigált vissza.
Gyengül a forint
A globális geopolitikai bizonytalanságok elérték a forintot is: az euróval szemben már gyengülésben van a forint kedden, az árfolyam újra 361,1 fölé szökött fel, pedig reggel még 359,75-nél járt a váltás.
A globális tartalékvaluta szerepe miatt erősödő dollárral szemben 310,8 fölé ment a kurzus.
Mindez nem csak a forintot ütötte meg: az EUR/USD árfolyamnál is 0,35 százalékos a dollárerősödés.
Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája
Az orosz rubel az idei második negyedévben a világ legjobban teljesítő devizájává vált a dollárral szemben. Április eleje óta mintegy 12 százalékot erősödött, így dolláronkénti 72,6-os árfolyamon áll, ami 2023 februárja óta a legerősebb szint. Az erősödés mögött elsősorban a közel-keleti háború nyomán megemelkedett olajbevételek állnak – tudósított a Bloomberg.
Már gyengül a forint a dollárhoz képest
A magyar deviza több mint 0,15 százalékos gyengüléssel ár már napon belül az amerikai dollárhoz képest. A piac kockázatkerülőbb lett, megint az iráni konfliktus eszkalációjával kapcsolatos félelmek váltak dominánssá.
A forint továbbra is tartja magát
Az euróval szemben már 0,2 százalékos erősödésben van a forint: 359,9-nél jár az árfolyam. Egyelőre az iráni–amerikai háborúval kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások újabb fordulója támogatja a dollárt, és enyhülésben bíznak a piacok.
A dollár is 0,2 százalékos erősödésben van a közös európai devizával szemben.
A forint egyelőre a nyitó szint, 309,2 környékén áll a dollárhoz képest.
Megkondították a vészharangot: milliók tűntek el Oroszországból, évtizedekre megpecsételődött az állam sorsa
Oroszország történelmi mértékű munkaerőhiánnyal küzd: a Bloomberg Economics becslése szerint jelenleg mintegy 1,5 millió munkavállalóra lenne szükség a piaci egyensúly helyreállításához, de egyes előrejelzések 2030-ig hárommilliós hiányt vetítenek előre. Az elöregedő társadalom, az ukrajnai háború okozta emberveszteség és elvándorlás, valamint a vendégmunkások számának visszaesése együttesen szűkíti a munkaerő-kínálatot. A bérek a termelékenységnél jóval gyorsabban emelkednek, ami tartósan magas inflációt eredményez, és évekre visszavetheti a gazdasági növekedést. Szakértők szerint a helyzet nem átmeneti válság, hanem évtizedekre szóló új normalitás.
Inog a forint árfolyama, most mindenki Magyar Péter bejelentésére és Trumpra figyel
A devizapiacon kedden elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos hírek, az olajárak mozgása, az amerikai kötvénypiaci hozamok és a jegybanki kamatvárakozások határozzák meg a kereskedést. A dollárárfolyam az ázsiai kereskedésben stabilizálódott, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tárgyalások érdekében egyelőre felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást.
Ez enyhítette a hétvégi eszkalációs félelmeket, miközben a Brent ára 2 százalékkal, 110 dollár közelébe esett, az amerikai tízéves hozam pedig 4,60 százalék alá csúszott vissza.
A dollárindex kedd reggel 0,1 százalékos pluszban, 99,08 pont körül állt, miután hétfőn megszakadt az ötnapos erősödési sorozata. A piac az elmúlt napokban azt árazta, hogy a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása és az energiaár-sokk újra inflációs nyomást okozhat, ami a jegybankokat is szigorúbb pályára kényszerítheti.
A FedWatch adatai szerint a határidős piac már közel 37 százalékos esélyt ad annak, hogy a Fed decemberben 25 bázisponttal kamatot emel, miközben egy hónapja ez az esély még minimális volt.
Az euró a dollárral szemben kismértékben gyengült, az EUR/USD 1,164 körül járt. A fő devizapárban továbbra is az amerikai kamatvárakozások, az energiaárak és a geopolitikai hírek maradhatnak meghatározók: ha az olajár csökkenése tartósabbá válik, az mérsékelheti az inflációs félelmeket, de egy újabb közel-keleti eszkaláció gyorsan visszahozhatja a dollár iránti menedékkeresletet.
A japán jen továbbra is külön figyelmet kap, miután az USD/JPY 159 közelében mozgott, a japán deviza 0,1 százalékkal gyengült, annak ellenére, hogy az ázsiai gazdaság az első negyedévben évesítve 2,1 százalékkal nőtt, ami meghaladta az 1,7 százalékos piaci várakozást.
A piac közben továbbra is figyeli, hogy Tokió ismét beavatkozik-e a jen védelmében: a japán pénzügyminiszter hétfőn jelezte, hogy a kormány kész fellépni a túlzott árfolyam-ingadozással szemben.
A jüannál mérsékelt dollárerősödés látszott, az USD/CNY offshore kereskedésben 6,803 körül állt. A kínai deviza mozgását a globális dollárhangulat mellett az is befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartják kezelhetőnek az energiaár-sokk ázsiai növekedési és inflációs hatásait.
A forint kedd reggel enyhén gyengült a főbb devizákkal szemben: az euró 8 óra után 360,6 forint körül járt, a reggeli kereskedésben 360,05 és 361,19 között mozgott.
A dollár jegyzése 309,8 forint körül állt, napi sávja 308,78 és 310,45 között alakult.
A hazai piacon a nemzetközi kockázati hangulat mellett Magyar Péter új miniszterelnök és kormánya bejelentései is mozgathatják majd az árfolyamot. A befektetők különösen azt figyelhetik, milyen gazdaságpolitikai, költségvetési és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzések érkeznek az új kabinettől, mert ezek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Új vezérkari főnököt nevezett meg Ruszin-Szendi Romulusz - Ő veszi át a Magyar Honvédség legmagasabb tisztségét
Részletes indoklást is közölt a miniszter.
Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen
Szmotrics a harmadik vezető izraeli politikus, akit körözhet az ICC
Kimondta a szakértő, amit senki sem akart hallani: ez a legnagyobb kockázat most az ingatlanpiacon
Az RICS közölte legfrissebb, első negyedéves hangulatfelmérését.
Hírszerzési jelentés: a felemelkedő nagyhatalomnak sokkal több köze van az ukrajnai háborúhoz, mint tudni lehetett
Egyszerre több forrás erősítette meg.
