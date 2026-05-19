Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája

A rubel erősödése részben a szankciók okozta devizapiaci egyensúlytalanságoknak, részben pedig a szigorú monetáris politikának köszönhető. Az orosz jegybank ugyanis ezzel igyekszik ellensúlyozni az ukrajnai háborúra fordított hatalmas állami kiadások inflációs hatását.
Bár az erős árfolyam mérsékli az inflációs nyomást, egyúttal csökkenti az exportőrök bevételeit és az állami költségvetésbe befolyó adóbevételeket is.
Az orosz deviza iránti kereslet visszafogott maradt a magas belföldi kamatok és a gyenge import miatt. Az orosz behozatal közel 60 százalékát már rubelben egyenlítik ki, miután Moszkva sikeresen alkalmazkodott a 2022-es szankciókhoz. Ezzel egyidejűleg a devizabevételek megugrottak. Ehhez egyaránt hozzájárult az energiaárak emelkedése, valamint az amerikai szankciók enyhítése, amelyet a Hormuzi-szoros körüli hajózási zavarok váltottak ki.
A legnagyobb orosz exportőrök nettó devizaeladásai áprilisban megháromszorozódtak, és elérték a 7,3 milliárd dollárt. Ez annak köszönhető, hogy az Urál típusú nyersolaj hordónkénti átlagára márciusban 77 dollárra, áprilisban pedig 94,9 dollárra emelkedett. Oroszország májusban, tavaly június óta először, újra devizát és aranyat vásárolt
a Nemzeti Jóléti Alap számára 110 milliárd rubel, azaz mintegy 1,5 milliárd dollár értékben, de ez az összeg azonban eltörpül az exportőrök devizaeladásai mellett.
Az orosz kormány a rubel idei dollárral szembeni átlagárfolyamára vonatkozó előrejelzését a korábbi 92,2-ről 81,5-re módosította. Ez az érték azonban még mindig jóval gyengébb a jelenlegi szintnél. Resznyikov gazdasági miniszter szerint a rubel a jelenlegi, tőkekiáramlást korlátozó gazdasági modell mellett "a következő években is erősebb maradhat, mint amennyire azt sokan szeretnék". Elemzők úgy vélik, hogy az árfolyam akár a 65–70-es szintig is erősödhet.
Az orosz jegybank a legutóbbi ülésein jelezte, hogy a közel-keleti konfliktust hosszú távú inflációs kockázatnak tekinti, ami korlátozza a kamatcsökkentés mozgásterét. Amennyiben az iráni feszültségek a júniusi kamatdöntő ülésig fennmaradnak, az irányadó ráták csökkentésének szüneteltetése tovább erősítheti a rubelt. Sziluanov pénzügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy a tárca nem aggódik az erős árfolyam miatt. Számukra a legfontosabb, hogy a rubelalapú olajár elegendő legyen a tervezett költségvetési bevételek biztosításához.
