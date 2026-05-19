Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

Kapaszkodik a magyar deviza
Az iráni–amerikai tűzszüneti tárgyalások kudarcos haladása miatti gyengülésből kezd feltápászkodni a forint: az euróval szemben az árfolyam már a 360,8-as szintig korrigált vissza.
Gyengül a forint
A globális geopolitikai bizonytalanságok elérték a forintot is: az euróval szemben már gyengülésben van a forint kedden, az árfolyam újra 361,1 fölé szökött fel, pedig reggel még 359,75-nél járt a váltás.
A globális tartalékvaluta szerepe miatt erősödő dollárral szemben 310,8 fölé ment a kurzus.
Mindez nem csak a forintot ütötte meg: az EUR/USD árfolyamnál is 0,35 százalékos a dollárerősödés.
Megtörtént az, amire senki sem számított: épp a szankciók miatt kezdett el szárnyalni Oroszország valutája
Az orosz rubel az idei második negyedévben a világ legjobban teljesítő devizájává vált a dollárral szemben. Április eleje óta mintegy 12 százalékot erősödött, így dolláronkénti 72,6-os árfolyamon áll, ami 2023 februárja óta a legerősebb szint. Az erősödés mögött elsősorban a közel-keleti háború nyomán megemelkedett olajbevételek állnak – tudósított a Bloomberg.
Már gyengül a forint a dollárhoz képest
A magyar deviza több mint 0,15 százalékos gyengüléssel ár már napon belül az amerikai dollárhoz képest. A piac kockázatkerülőbb lett, megint az iráni konfliktus eszkalációjával kapcsolatos félelmek váltak dominánssá.
A forint továbbra is tartja magát
Az euróval szemben már 0,2 százalékos erősödésben van a forint: 359,9-nél jár az árfolyam. Egyelőre az iráni–amerikai háborúval kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások újabb fordulója támogatja a dollárt, és enyhülésben bíznak a piacok.
A dollár is 0,2 százalékos erősödésben van a közös európai devizával szemben.
A forint egyelőre a nyitó szint, 309,2 környékén áll a dollárhoz képest.
Megkondították a vészharangot: milliók tűntek el Oroszországból, évtizedekre megpecsételődött az állam sorsa
Oroszország történelmi mértékű munkaerőhiánnyal küzd: a Bloomberg Economics becslése szerint jelenleg mintegy 1,5 millió munkavállalóra lenne szükség a piaci egyensúly helyreállításához, de egyes előrejelzések 2030-ig hárommilliós hiányt vetítenek előre. Az elöregedő társadalom, az ukrajnai háború okozta emberveszteség és elvándorlás, valamint a vendégmunkások számának visszaesése együttesen szűkíti a munkaerő-kínálatot. A bérek a termelékenységnél jóval gyorsabban emelkednek, ami tartósan magas inflációt eredményez, és évekre visszavetheti a gazdasági növekedést. Szakértők szerint a helyzet nem átmeneti válság, hanem évtizedekre szóló új normalitás.
Inog a forint árfolyama, most mindenki Magyar Péter bejelentésére és Trumpra figyel
A devizapiacon kedden elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos hírek, az olajárak mozgása, az amerikai kötvénypiaci hozamok és a jegybanki kamatvárakozások határozzák meg a kereskedést. A dollárárfolyam az ázsiai kereskedésben stabilizálódott, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tárgyalások érdekében egyelőre felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást.
Ez enyhítette a hétvégi eszkalációs félelmeket, miközben a Brent ára 2 százalékkal, 110 dollár közelébe esett, az amerikai tízéves hozam pedig 4,60 százalék alá csúszott vissza.
A dollárindex kedd reggel 0,1 százalékos pluszban, 99,08 pont körül állt, miután hétfőn megszakadt az ötnapos erősödési sorozata. A piac az elmúlt napokban azt árazta, hogy a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása és az energiaár-sokk újra inflációs nyomást okozhat, ami a jegybankokat is szigorúbb pályára kényszerítheti.
A FedWatch adatai szerint a határidős piac már közel 37 százalékos esélyt ad annak, hogy a Fed decemberben 25 bázisponttal kamatot emel, miközben egy hónapja ez az esély még minimális volt.
Az euró a dollárral szemben kismértékben gyengült, az EUR/USD 1,164 körül járt. A fő devizapárban továbbra is az amerikai kamatvárakozások, az energiaárak és a geopolitikai hírek maradhatnak meghatározók: ha az olajár csökkenése tartósabbá válik, az mérsékelheti az inflációs félelmeket, de egy újabb közel-keleti eszkaláció gyorsan visszahozhatja a dollár iránti menedékkeresletet.
A japán jen továbbra is külön figyelmet kap, miután az USD/JPY 159 közelében mozgott, a japán deviza 0,1 százalékkal gyengült, annak ellenére, hogy az ázsiai gazdaság az első negyedévben évesítve 2,1 százalékkal nőtt, ami meghaladta az 1,7 százalékos piaci várakozást.
A piac közben továbbra is figyeli, hogy Tokió ismét beavatkozik-e a jen védelmében: a japán pénzügyminiszter hétfőn jelezte, hogy a kormány kész fellépni a túlzott árfolyam-ingadozással szemben.
A jüannál mérsékelt dollárerősödés látszott, az USD/CNY offshore kereskedésben 6,803 körül állt. A kínai deviza mozgását a globális dollárhangulat mellett az is befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartják kezelhetőnek az energiaár-sokk ázsiai növekedési és inflációs hatásait.
A forint kedd reggel enyhén gyengült a főbb devizákkal szemben: az euró 8 óra után 360,6 forint körül járt, a reggeli kereskedésben 360,05 és 361,19 között mozgott.
A dollár jegyzése 309,8 forint körül állt, napi sávja 308,78 és 310,45 között alakult.
A hazai piacon a nemzetközi kockázati hangulat mellett Magyar Péter új miniszterelnök és kormánya bejelentései is mozgathatják majd az árfolyamot. A befektetők különösen azt figyelhetik, milyen gazdaságpolitikai, költségvetési és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzések érkeznek az új kabinettől, mert ezek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
