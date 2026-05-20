Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama

Megegyezhet Irán és az USA, nagyot erősödött a forint
Már csak az utolsó simítások hiányoznak Irán és az Egyesült Államok megállapodásához - írta a LiveSquawk az X-en. A hírre gyorsan erősödni kezdett a forint:
az euró árfolyama egészen 360,8-ig, a dolláré 310,7-ig csökkent.
Work is underway in earnest to put the finishing touches on the text of an agreement between Washington and Tehran https://t.co/eoJkoWm6XJ https://t.co/eoJkoWm6XJ— LiveSquawk (@LiveSquawk) May 20, 2026
Nem mozdult a forint
Az euró egységéért továbbra is 362,0, a zöldhasúért pedig 312,6 forintot kell adni a devizapiacon.
Enyhén gyengült a forint
Minimálisan gyengült a magyar deviza az elmúlt percekben: az euró jegyzése most 361,7, a dolláré 312,0 forint.
Ismét veszélyzónában a japán jen árfolyama
Az április 30-i devizapiaci intervenció óta fokozatosan gyengül a japán jen árfolyama a dollárral szemben. A kurzus mostanra ismét 159 fölé emelkedett, ami már csak minimálisan marad el a 2024-es és a mostani beavatkozáskor is lélektani határnak tekintett 160-as szinttől.
A jen kilátásairól és az április végi intervencióról alábbi cikkeinkben írtunk részletesebben:
Oldalazik a forint
361,3-nél jár az euró árfolyama, azaz továbbra is csendes nap van a devizapiacon. A dollár jegyzése most 311,4 forint.
Korrigált a forint
361,2-ig emelkedett vissza az euró árfolyama az elmúlt percekben.
Erősödni kezdett a forint a délutáni kereskedésben. Az euró jegyzése ismét a 362-es szint alá süllyedt, miközben a reggeli gyengülés nagy részét ledolgozta a magyar deviza.
Egyelőre sehova
A reggeli gyengülés után egyelőre megnyugodott a forintpiac: az első elmozdulást követően már nem nagyon ment tovább az árfolyam.
Az euró jegyzése a kora délelőtti órákban 362 fölé emelkedett, ezt követően azonban már nem történt újabb érdemi gyengülés, az EUR/HUF kurzus továbbra is a 362-es szint közelében mozog.
Kétségek övezik Macron kinevezést: lezajlott a leendő francia jegybankelnök meghallgatása
Emmanuel Moulin, Emmanuel Macron francia elnök jelöltje a francia jegybank élére, szerdai parlamenti meghallgatásán biztosította a szenátorokat arról, hogy képes lesz függetlenül irányítani az intézményt.
Figyelmeztetést küldött az ING: veszélyes zónába kerülhet a forint
Az ING szerint továbbra is "egyedi pályán mozog a forint" az áprilisi választások óta, ugyanakkor
a nemzetközi piaci trendek hatása már a magyar devizán is kezd érződni
- emelik ki.
A bank elemzői úgy látják, hogy a választásokat követően a piac nagyrészt már beárazta a várható fejleményeket, emiatt pedig némi kifulladás látszik a forinteszközök körül. Bár az ING továbbra is optimista Magyarországgal kapcsolatban, a befektetők egy része profitrealizálásba kezdhet, és ennek első számú terepe szerintük éppen a forint lehet, tekintettel arra, hogy jelentős long pozíciók épültek ki a HUF-eszközökben.
A képet tovább árnyalja, hogy a Magyar Nemzeti Bank az utóbbi időszakban enyhébb hangnemet ütött meg, ami csökkentheti a forint kamatelőnyéből fakadó vonzerőt.
Ébredezik a forint
A forint szerda reggelt minimális gyengüléssel kezdi a tegnapi naphoz képest:
-
EUR/HUF: 362
-
USD/HUF: 312
Inog a forint: sok múlhat Trumpon és a közel-keleti híreken múlhat
Kedden feszült hangulat uralkodott a nemzetközi devizapiacokon: a befektetők egyszerre figyelték az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajárak mozgását és az amerikai kamatvárakozásokat. Bár Donald Trump hétfőn még felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, ami átmenetileg enyhítette a piaci félelmeket, a nap folyamán ismét romlott a hangulat, miután a tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatban újabb bizonytalanságok jelentek meg.
A Brent olaj ára ugyan visszacsúszott 110 dollár közelébe, de a piac továbbra is attól tart, hogy
a közel-keleti helyzet újabb inflációs hullámot indíthat el.
Emiatt a befektetők egyre nagyobb eséllyel áraznak újabb Fed-kamatemelést: a határidős piac már közel 37 százalékos valószínűséget ad egy decemberi szigorításnak.
A forint kedden nap elején még stabilan tartotta magát, később azonban fokozatosan gyengülni kezdett. Az euró árfolyama délután már a 363-as szintig emelkedett, míg a dollár 313 forint fölé kapaszkodott, ami több egységnyi napon belüli gyengülést jelentett a magyar deviza számára. A nemzetközi kockázatkerülés különösen érzékenyen érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.
A hazai befektetők közben továbbra is figyelik az új magyar kormány gazdaságpolitikai lépéseit, az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint az esetleges költségvetési és gazdasági bejelentéseket is, amelyek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.
A szerdai kereskedésben továbbra is a geopolitikai hírek, az olajpiaci mozgások, a dollár ereje és a nemzetközi kockázati hangulat mozgathatja leginkább a devizapiacokat. A forint árfolyamának alakulását folyamatosan követjük.
A forint és a devizapiacok tegnapi napjáról bővebben:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet
Messze nem olyan egyszerű a NATO-tagállam dolga, mint azt sokan gondolják.
Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni
Célkeresztbe kerülnek a "védett személyek."
Vitézy Dávid bejelentést tett: komoly szövetséget kötött Magyarország, így hoznának el óriási pénzeket
Lengyel kollégájával tárgyalt a miniszter.
Berlini kórházban ápolnak egy ebolás beteget, egy másik is érkezik Prágába
Két amerikai állampolgárról van szó, akik Afrikában jártak.
Üzent Ukrajna a Fidesz szavazóinak
Ez most Kijev álláspontja.
Kettészakadtak a magyar sztárbefektetések: a legjobbakkal 21 százalékot is lehetett keresni!
A forinterősödés is beleköpött a levesbe.
Döntött az amerikai haditengerészet: zöld utat kapott a drón, ami fegyverek nélkül is nagy segítségére lesz a vadászgépeknek
Majd hét tonna kerozin egy ekkora drónban nem rossz arány.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.