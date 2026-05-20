Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama

Kedden feszült hangulat uralkodott a nemzetközi devizapiacokon: a befektetők egyszerre figyelték az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajárak mozgását és az amerikai kamatvárakozásokat. Bár Donald Trump hétfőn még felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, ami átmenetileg enyhítette a piaci félelmeket, a nap folyamán ismét romlott a hangulat, miután a tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatban újabb bizonytalanságok jelentek meg.

A Brent olaj ára ugyan visszacsúszott 110 dollár közelébe, de a piac továbbra is attól tart, hogy

a közel-keleti helyzet újabb inflációs hullámot indíthat el.

Emiatt a befektetők egyre nagyobb eséllyel áraznak újabb Fed-kamatemelést: a határidős piac már közel 37 százalékos valószínűséget ad egy decemberi szigorításnak.

A forint kedden nap elején még stabilan tartotta magát, később azonban fokozatosan gyengülni kezdett. Az euró árfolyama délután már a 363-as szintig emelkedett, míg a dollár 313 forint fölé kapaszkodott, ami több egységnyi napon belüli gyengülést jelentett a magyar deviza számára. A nemzetközi kockázatkerülés különösen érzékenyen érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.

A hazai befektetők közben továbbra is figyelik az új magyar kormány gazdaságpolitikai lépéseit, az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint az esetleges költségvetési és gazdasági bejelentéseket is, amelyek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.

A szerdai kereskedésben továbbra is a geopolitikai hírek, az olajpiaci mozgások, a dollár ereje és a nemzetközi kockázati hangulat mozgathatja leginkább a devizapiacokat. A forint árfolyamának alakulását folyamatosan követjük.

