  • Megjelenítés
Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama
Deviza

Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama

Portfolio
A devizapiacokon kedden végig a közel-keleti geopolitikai feszültségek, az olajárak mozgása és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások határozták meg a hangulatot. A forint reggel még stabilan kezdett, napközben azonban egyre nagyobb nyomás alá került, ahogy romlott a nemzetközi kockázati környezet és erősödött a dollár. Az euró jegyzése délután már a 363-as szintet is elérte, míg a dollár 313 forint fölé emelkedett, ami kéthetes mélypont közelébe lökte a magyar devizát. A befektetők továbbra is kiemelten figyelik az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajpiaci mozgásokat, valamint a Fed kamatemelési várakozásait, miközben a hazai piacon az új magyar kormány gazdaságpolitikai és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzései is befolyásolhatják a forint megítélését. A délutáni órákban a magyar deviza nagyot erősödött a közel-keleti háborúról érkező jó hírekre reagálva. A devizapiaci eseményeket szerdán is percről percre követjük.
Megosztás

Megegyezhet Irán és az USA, nagyot erősödött a forint

Már csak az utolsó simítások hiányoznak Irán és az Egyesült Államok megállapodásához - írta a LiveSquawk az X-en. A hírre gyorsan erősödni kezdett a forint:

az euró árfolyama egészen 360,8-ig, a dolláré 310,7-ig csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Nem mozdult a forint

Az euró egységéért továbbra is 362,0, a zöldhasúért pedig 312,6 forintot kell adni a devizapiacon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Enyhén gyengült a forint

Minimálisan gyengült a magyar deviza az elmúlt percekben: az euró jegyzése most 361,7, a dolláré 312,0 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ismét veszélyzónában a japán jen árfolyama

Az április 30-i devizapiaci intervenció óta fokozatosan gyengül a japán jen árfolyama a dollárral szemben. A kurzus mostanra ismét 159 fölé emelkedett, ami már csak minimálisan marad el a 2024-es és a mostani beavatkozáskor is lélektani határnak tekintett 160-as szinttől.

A jen kilátásairól és az április végi intervencióról alábbi cikkeinkben írtunk részletesebben:

Kapcsolódó cikkünk

40 éve nem látott szintre gyengülhet a deviza, lázadással fenyeget a kötvénypiac - A befektetők vagy a politikusok pislognak először?

Robbanásközeli helyzetben a japán devizapiac: napok lehetnek hátra

Beavatkozott a japán jegybank, megugrott a jen árfolyama

Hatalmas összeget mozgatott meg Japán, hogy stabilizálja a jen árfolyamát

Figyelmeztet Japán: bármikor készek újra beavatkozni a devizapiacon

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Oldalazik a forint

361,3-nél jár az euró árfolyama, azaz továbbra is csendes nap van a devizapiacon. A dollár jegyzése most 311,4 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Korrigált a forint

361,2-ig emelkedett vissza az euró árfolyama az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödni kezdett a forint a délutáni kereskedésben. Az euró jegyzése ismét a 362-es szint alá süllyedt, miközben a reggeli gyengülés nagy részét ledolgozta a magyar deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Egyelőre sehova

A reggeli gyengülés után egyelőre megnyugodott a forintpiac: az első elmozdulást követően már nem nagyon ment tovább az árfolyam.

Az euró jegyzése a kora délelőtti órákban 362 fölé emelkedett, ezt követően azonban már nem történt újabb érdemi gyengülés, az EUR/HUF kurzus továbbra is a 362-es szint közelében mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kétségek övezik Macron kinevezést: lezajlott a leendő francia jegybankelnök meghallgatása

Emmanuel Moulin, Emmanuel Macron francia elnök jelöltje a francia jegybank élére, szerdai parlamenti meghallgatásán biztosította a szenátorokat arról, hogy képes lesz függetlenül irányítani az intézményt.

Tovább a cikkhez
Kétségek övezik Macron kinevezést: lezajlott a leendő francia jegybankelnök meghallgatása
Megosztás

Figyelmeztetést küldött az ING: veszélyes zónába kerülhet a forint

Az ING szerint továbbra is "egyedi pályán mozog a forint" az áprilisi választások óta, ugyanakkor

a nemzetközi piaci trendek hatása már a magyar devizán is kezd érződni

- emelik ki.

A bank elemzői úgy látják, hogy a választásokat követően a piac nagyrészt már beárazta a várható fejleményeket, emiatt pedig némi kifulladás látszik a forinteszközök körül. Bár az ING továbbra is optimista Magyarországgal kapcsolatban, a befektetők egy része profitrealizálásba kezdhet, és ennek első számú terepe szerintük éppen a forint lehet, tekintettel arra, hogy jelentős long pozíciók épültek ki a HUF-eszközökben.

A képet tovább árnyalja, hogy a Magyar Nemzeti Bank az utóbbi időszakban enyhébb hangnemet ütött meg, ami csökkentheti a forint kamatelőnyéből fakadó vonzerőt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ébredezik a forint

A forint szerda reggelt minimális gyengüléssel kezdi a tegnapi naphoz képest:

  • EUR/HUF: 362

  • USD/HUF: 312

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Inog a forint: sok múlhat Trumpon és a közel-keleti híreken múlhat

Kedden feszült hangulat uralkodott a nemzetközi devizapiacokon: a befektetők egyszerre figyelték az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajárak mozgását és az amerikai kamatvárakozásokat. Bár Donald Trump hétfőn még felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, ami átmenetileg enyhítette a piaci félelmeket, a nap folyamán ismét romlott a hangulat, miután a tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatban újabb bizonytalanságok jelentek meg.

A Brent olaj ára ugyan visszacsúszott 110 dollár közelébe, de a piac továbbra is attól tart, hogy

a közel-keleti helyzet újabb inflációs hullámot indíthat el.

Kapcsolódó cikkünk

Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása

Emiatt a befektetők egyre nagyobb eséllyel áraznak újabb Fed-kamatemelést: a határidős piac már közel 37 százalékos valószínűséget ad egy decemberi szigorításnak.

A forint kedden nap elején még stabilan tartotta magát, később azonban fokozatosan gyengülni kezdett. Az euró árfolyama délután már a 363-as szintig emelkedett, míg a dollár 313 forint fölé kapaszkodott, ami több egységnyi napon belüli gyengülést jelentett a magyar deviza számára. A nemzetközi kockázatkerülés különösen érzékenyen érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.

A hazai befektetők közben továbbra is figyelik az új magyar kormány gazdaságpolitikai lépéseit, az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint az esetleges költségvetési és gazdasági bejelentéseket is, amelyek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter ma Donald Tuskkal tárgyal, Budapesten az EU-pénzek sorsáról egyeztetnek

A szerdai kereskedésben továbbra is a geopolitikai hírek, az olajpiaci mozgások, a dollár ereje és a nemzetközi kockázati hangulat mozgathatja leginkább a devizapiacokat. A forint árfolyamának alakulását folyamatosan követjük.

A forint és a devizapiacok tegnapi napjáról bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret
Kétségek övezik Macron kinevezést: lezajlott a leendő francia jegybankelnök meghallgatása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility